Reportes confusos sobre salud de Trump tras contagio 7:03

(CNN) — El médico de la Casa Blanca, Sean Conley, quien ha estado al frente del cuidado de la salud del presidente Donald Trump mientras lucha contra el coronavirus en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, ha sido criticado por sembrar dudas al hacer comentarios confusos y engañosos, incluido uno del que luego se retractó, sobre la condición del presidente.

Después de la sesión informativa televisada del sábado en el centro médico Walter Reed, un funcionario de la Casa Blanca ofreció a los periodistas una evaluación más alarmante de la salud de Trump. Ese informe, atribuido a un funcionario familiarizado con la condición del presidente, se entregó inicialmente a un grupo de reporteros. Más tarde, Associated Press y The New York Times identificaron a ese funcionario como el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows.

Conley afirmó en la sesión informativa del domingo que la declaración ampliamente difundida de Meadows que lo contradecía fue «mal interpretada».

Trump, en tratamiento de esteroides y asistencia de oxígeno 8:04

«El jefe y yo trabajamos codo con codo», dijo Conley. «Y creo que su declaración fue malinterpretada. Lo que quiso decir fue que hace 24 horas, cuando él y yo estábamos revisando al presidente, hubo ese episodio momentáneo de fiebre alta y esa caída temporal de la saturación [de oxígeno], que nos impulsó a actuar con prontitud para trasladarlo aquí».

Conley agregó: «Afortunadamente, ese fue realmente un episodio limitado muy transitorio, un par de horas después volvió a subir. Ya sabes, nosotros no vamos a especular de qué se trataba ese episodio limitado, pero él se está recuperando».

El curso del covid-19 de Trump

Conley también defendió el domingo la decisión de no revelar que al presidente se le administró oxígeno diciendo que quería «reflejar la actitud optimista del equipo».

«Estaba tratando de reflejar la actitud optimista que ha tenido el equipo, el presidente. No quería dar ninguna información que pudiera desviar el curso de la enfermedad en otra dirección, y al hacerlo surgió que estábamos tratando de ocultar algo», dijo Conley, y agregó que eso «no era necesariamente cierto».

«El hecho es que él se está recuperando muy bien», prosiguió Conley.

El impacto económico del contagio de Trump 4:03

¿Quién es Conley?

Conley asumió el cargo de médico de Trump en la Casa Blanca en marzo de 2018. Tiene un título en medicina osteopática, uno de los dos títulos con los que en Estados Unidos los que los médicos pueden ejercer la medicina, ya sea como doctor en medicina o como doctor en medicina osteopática.

Aproximadamente una cuarta parte de los estudiantes de medicina de EE.UU. se capacitan en escuelas de medicina osteopática, según la Asociación Médica Estadounidense. Históricamente, los programas de doctores en medicina osteopática han promocionado sus métodos como «más holísticos».

Después de recibir su licenciatura de la Universidad de Notre Dame, Conley se graduó de la Facultad de Medicina Osteopática de Filadelfia en 2006, según su perfil de LinkedIn. Luego sirvió en varios puestos militares, principalmente en el Centro Médico Naval de Portsmouth. Era el oficial médico superior en el Departamento de Medicina de Emergencia de ese centro. Conley también se desempeñó como director de departamento en un hospital de la OTAN en Kandahar, Afganistán.

Conley reemplazó al Dr. Ronny Jackson, un contralmirante de la Marina que fue designado para ser secretario de asuntos de veteranos. Jackson más tarde se retiró luego de una serie de acusaciones que incluían que manejó sin apretar los analgésicos recetados, estuvo intoxicado durante un viaje al extranjero y creó un ambiente laboral tóxico. Jackson negó las acusaciones. Ahora se postula para un escaño en el Congreso de Texas como republicano.

El informe más reciente del médico de la Casa Blanca sobre el examen físico anual del presidente se publicó en junio, cuando dijo simplemente que «no hubo hallazgos de importancia o cambios que informar».

Los resultados se produjeron después de que Trump reveló que había tomado una ronda de un controvertido medicamento para prevenir el coronavirus y hubo preguntas sobre las circunstancias de su examen físico el año pasado.

— Kevin Liptak y Jacqueline Howard de CNN contribuyeron a este informe.