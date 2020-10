Trump, en tratamiento de esteroides y asistencia de oxígeno 8:04

(CNN) — El presidente Donald Trump señaló este lunes que se estaba preparando para regresar a la Casa Blanca de manera inminente. Incluso cuando la gravedad de su enfermedad por coronavirus seguía sin estar clara y las preguntas clave sobre su condición seguían sin respuesta.

Aburrido y ansioso por parecer saludable, Trump ha pedido una pronta alta. El domingo hizo una incursión fuera de los muros del hospital Walter Reed para pasar en cámara lenta para saludar a los partidarios reunidos en una avenida cercana.

Trump estaba exigiendo regresar a la Casa Blanca el domingo, le dijeron a CNN dos fuentes familiarizadas con la situación.

«Ya no quiere estar en el hospital», dijo una de las fuentes sobre el estado de ánimo de Trump el domingo. A Trump le preocupa que verlo en el hospital «lo haga parecer débil», dijo la otra fuente.

Pero más de dos días después desde que fue trasladado al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed, los estadounidenses permanecen, en gran parte, sin saber la trayectoria de su contagio por covid-19 y los detalles de su condición. Consciente de la aversión de Trump a parecer débil, la Casa Blanca ha tratado de controlar la óptica de su enfermedad con informes engañosos, imágenes de poses y el temerario paseo para ser visto fuera del hospital.

Trump podría salir del hospital tras días de estar interno por covid-19

El lunes por la mañana, los asesores del presidente indicaban que probablemente estaría de regreso en la Casa Blanca por la noche, una perspectiva planteada por primera vez por uno de sus médicos durante la sesión informativa del domingo. Los mensajes se canalizaron a través de Fox News, que el presidente ha estado viendo casi sin interrupción dentro de la suite presidencial en el hospital Walter Reed. A menudo Trump ha estado cada vez más molesto por lo que considera descripciones exageradas de su salud.

«Escuché al Dr. Conley anoche y dijo que todavía está en camino de recibir el alta hoy», dijo Marc Siegel, un colaborador médico del canal, el lunes. El Dr. Sean Conley es el médico principal del presidente.

En una declaración separada transmitida por Fox, el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, dijo que «todavía somos optimistas de que podrá regresar a la Casa Blanca más tarde hoy».

La decisión de telegrafiar públicamente una fecha de alta prevista provocó cierta ansiedad entre los asesores del presidente, que temían la óptica si Trump no regresa a la Casa Blanca el lunes.

También ha suscitado preocupación porque el presidente está presionando a su equipo médico para abandonar el hospital antes de lo prudente.

El sábado, Conley dijo que el tramo más crítico de la enfermedad de Trump llegará de siete a diez días después del diagnóstico.

Según los cálculos actuales de una prueba positiva el jueves por la noche, el presidente el lunes solo tenía cuatro o cinco días. Pero sin saber cuándo tuvo lugar la última prueba negativa de Trump —información que la Casa Blanca y Conley se han negado a proporcionar— no está claro cuán avanzado está el presidente en la enfermedad.

Incertidumbre sobre la campaña de Trump 1:02

Trump espera salir pronto del hospital

En medio de un tratamiento agresivo, Trump dejó el hospital Walter Reed con su equipo de seguridad, el domingo por la tarde, para que pudiera dar un breve paseo en una camioneta mientras sus seguidores lo animaban.

La salida sorpresa, en la que Trump saludó a sus seguidores a través de la ventana mientras usaba una mascarilla en la parte trasera de su SUV, fue un intento de demostración de fuerza que puso de relieve el juicio cuestionable del presidente, su voluntad de poner en peligro a su personal y el hecho de que todavía no parece comprender la gravedad de una enfermedad altamente contagiosa y mortal.

Los médicos de Trump proporcionaron el domingo detalles sobre su condición a los periodistas, incluidas dos caídas alarmantes en sus niveles de oxígeno. Pero su esperanza profesada de que podría ser dado de alta el lunes, seguida de su exposición pública en la calle por la tarde, subrayó que la principal preocupación del presidente —que estaba furioso con el secretario general de la Casa Blanca por decirle a los periodistas sobre sus signos vitales preocupantes— está proyectando una imagen dominante para el público.

La salida de Trump fue «un riesgo»

Un médico de cabecera en Walter Reed criticó duramente el paso del domingo de Trump como un riesgo para la vida de los agentes del Servicio Secreto que lo acompañaban en su camioneta.

«Todas las personas en el vehículo durante ese ‘paso’ presidencial completamente innecesario ahora tienen que estar en cuarentena durante 14 días. Pueden enfermarse. Pueden morir. Por hacer teatro político. Trump les ordenó poner sus vidas en riesgo para hacer teatro. Esto es una locura», tuiteó el Dr. James Phillips.

A pesar del riesgo que representa para otros en el hospital, el conductor y la seguridad, el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere dijo que «el equipo médico autorizó el movimiento como seguro» y agregó que se tomaron «las precauciones adecuadas», incluido el equipo de protección personal.

Pero dado que el círculo de personas en el Gobierno o cercanas al presidente que dieron positivo en la prueba se amplió rápidamente durante el fin de semana, incluidas al menos ocho personas que asistieron al anuncio de la designada a la Corte Suprema en el Jardín de las Rosas, el mes pasado, hubo nuevas preguntas sobre el compromiso de la Casa Blanca con el distanciamiento social y la orientación del uso de mascarillas de su propio grupo de trabajo sobre el coronavirus.

La Oficina de Administración de la Casa Blanca envió su primer correo electrónico a todo el personal, el domingo por la noche, desde que Trump dio positivo por coronavirus, el viernes por la mañana temprano. Hasta entonces, los empleados no habían recibido ninguna palabra sobre si ir a trabajar o quedarse en casa dado que varios de sus colegas dieron positivo. Sorprendentemente, el correo electrónico, que fue visto por CNN, afirma que no deben comunicarse con la oficina de pruebas de la Casa Blanca si tienen síntomas.

La condición de Trump

Conley, el médico de Trump, hizo una segunda sesión informativa médica en otros tantos días el domingo, que nuevamente generó más preguntas que respuestas sobre la condición del presidente.

Los médicos de Trump dijeron que aunque el presidente ha tenido al menos dos descensos preocupantes en los niveles de oxígeno, una el viernes por la mañana y la otra el sábado a una hora no especificada, esperaban que pudiera ser dado de alta tan pronto como el lunes.

Conley admitió el domingo que había omitido esas alarmantes caídas en los niveles de oxígeno del presidente durante la conferencia de prensa del sábado porque quería «reflejar la actitud optimista» que el equipo y el presidente tenían sobre su condición y no querían «dar ninguna información eso podría llevar el curso de la enfermedad en otra dirección».

Conley dijo que sus respuestas evasivas «parecían estar tratando de ocultar algo», pero dijo que «no era necesariamente cierto», y agregó que el presidente «lo está haciendo muy bien» y está respondiendo al tratamiento.

El primer episodio significativo ocurrió a última hora de la mañana del viernes cuando, dijo Conley, el presidente tenía «fiebre alta y su saturación de oxígeno descendía transitoriamente por debajo del 94%». El presidente recibió oxígeno en ese momento, dijo Conley, respondiendo una pregunta que había eludido durante su sesión informativa del sábado.

El sábado, el nivel de oxígeno del presidente volvió a bajar «a alrededor del 93%», dijo Conley. «Lo vimos y volvió a recuperarse». Pero el incidente llevó a los médicos a comenzar a tratar a Trump con el esteroide dexametasona, que se ha demostrado que ayuda a los pacientes con covid-19. Por lo general, se administra a pacientes que reciben oxígeno suplementario o ventilación.

Conley no ofreció detalles sobre lo que las radiografías o las tomografías computarizadas han mostrado sobre si ha habido algún daño en los pulmones del presidente.

«Hay algunos hallazgos esperados, pero nada de preocupación clínica importante», dijo Conley, sin explicar si eran hallazgos esperados en los pulmones de un paciente normal o de un paciente con covid-19.

Mientras el presidente todavía estaba en la Casa Blanca el viernes, se le administró el cóctel experimental de anticuerpos Regeneron, un tratamiento prometedor que aún no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos para ayudar a estimular el sistema inmunológico del presidente. Una vez que estuvo en Walter Reed, los médicos comenzaron un curso de cinco días con el medicamento antiviral remdesivir, que se ha demostrado que acorta el tiempo de recuperación para algunos pacientes con coronavirus.

Una crisis de Gobierno

Unos siete meses después de una pandemia que ha matado a más de 209.000 estadounidenses, la nación ahora enfrenta una grave crisis de gobierno con su comandante en jefe hospitalizado, ya que los eventos de la Casa Blanca de la semana pasada sirven como un ejemplo de cómo no manejar un virus mortal.

La Casa Blanca ya tiene un gran problema de credibilidad con el público, y la falta de información oficial de los funcionarios de la Casa Blanca durante el fin de semana sirvió como una clase magistral de opacidad y contradicción que planteó importantes interrogantes sobre la salud del presidente.

Fue solo el sábado por la noche, más de 24 horas después de que el presidente había estado en Walter Reed, que el público se enteró de detalles específicos sobre por qué Trump fue trasladado en avión al hospital el viernes, cuando el secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows dijo durante una entrevista con Fox News que Trump tuvo fiebre el viernes por la mañana y su nivel de oxígeno había «bajado rápidamente».

El sábado temprano, Meadows también había intentado señalar que la condición inicial del presidente era más grave cuando habló con los reporteros del grupo como un funcionario no identificado después de la sesión informativa de Conley esa mañana. Pero su identidad fue revelada más tarde por The New York Times y The Associated Press, y Trump estaba enojado porque Meadows había contradicho la evaluación optimista del médico de la Casa Blanca, dijeron dos fuentes con conocimiento de la situación a Jim Acosta de CNN el domingo.

Conley dijo el domingo que él y Meadows «trabajan codo con codo» y que la declaración del jefe de gabinete había sido malinterpretada.

«Lo que quiso decir fue que hace 24 horas cuando él y yo estábamos revisando al presidente, que hubo ese episodio momentáneo de fiebre alta y ese descenso temporal de la saturación, que nos impulsó a actuar con prontitud para trasladarlo aquí», dijo Conley, refiriéndose a Walter Reed.

La aversión del presidente a parecer débil y enfermo impulsa ahora el esfuerzo por proyectar resolución.

«Aprendí mucho sobre covid», dijo Trump en un video publicado en su página de Twitter el domingo por la tarde. «Lo aprendí realmente yendo a la escuela. Esta es la verdadera escuela. Esta no es la escuela, leamos el libro y lo entiendo. Y lo entiendo», dijo Trump.

En un video similar de la noche anterior destinado a que pareciera que estaba al mando de la situación, Trump dijo que la decisión de ir a Walter Reed era suya, lo que contradice los informes de CNN de que se mostraba reacio a ir al hospital.

Preocupación por la óptica

Durante gran parte de este año, Trump ha planteado una realidad alternativa sobre los peligros del coronavirus: disputando la ciencia y la eficacia de las máscaras, minimizando los riesgos para el pueblo estadounidense y haciendo declaraciones falsas sobre cómo el 99% del coronavirus casos en Estados Unidos son «totalmente inofensivos» o que el virus «no afecta prácticamente a nadie».

Trump alentó a sus ayudantes y asesores a vivir en esa peligrosa tierra de fantasía, llevando su suerte al límite hasta la semana pasada cuando nuevamente reunió imprudentemente a miles de estadounidenses desenmascarados en sus mítines políticos y reunió a los principales funcionarios del gobierno en una rosa. Ceremonia en el jardín para su candidata a la Corte Suprema. Mientras tanto, los funcionarios de la Casa Blanca abrazaron la falacia de que administrar pruebas rápidas de coronavirus con frecuencia en la Casa Blanca podría proporcionar un escudo de inmunidad.

«Parece muy probable que esto se haya originado en el anuncio de SCOTUS la semana pasada», dijo un alto funcionario de la administración a Jake Tapper de CNN sobre el brote entre los funcionarios republicanos. «Puede haber venido del Capitolio. La próxima gran preocupación será asegurar el Capitolio y proteger a los legisladores», agregó el funcionario.

El presidente tuiteó que había dado positivo por coronavirus alrededor de la 1 am ET del viernes, horas después de asistir a un evento para recaudar fondos el jueves por la noche en Bedminster, Nueva Jersey. Trump obtuvo su primer resultado positivo en una prueba de coronavirus el jueves después de regresar de ese viaje, dijo un funcionario de la Casa Blanca el sábado por la noche. Pero la asesora principal Hope Hicks había comenzado a experimentar síntomas la noche anterior mientras acompañaba al presidente en su viaje a Minnesota para una recaudación de fondos y una manifestación el miércoles por la noche. No está claro si el presidente fue evaluado en esa misma época, dada la estrecha colaboración entre ambos.

Desde entonces, los funcionarios de la Casa Blanca de Trump han calibrado cuidadosamente sus declaraciones sobre su salud en lo que parece ser un esfuerzo por poner la mejor cara en el diagnóstico en un momento en que el presidente está a 29 días del día de las elecciones y está por detrás en las encuestas. La votación por correo ya ha comenzado en ciertos estados del país.

Jim Acosta, Kaitlan Collins y Allie Malloy de CNN contribuyeron a este informe.