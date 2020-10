(CNN) — Investigadores que trabajan en las aguas frente a Nueva Escocia, Canadá, encontraron un enorme tiburón blanco que pesa más de 1.600 kg y mide más de 5 metros de largo.

Científicos de OCEARCH, una ONG que está marcando y haciendo muestreo de tiburones blancos, describieron a la tiburón hembra como «Reina del Océano». Dicen que la han llamado Nukumi.

«La llamamos ‘Nukumi’, que se pronuncia nu-gu-mi, por la legendaria figura de la abuela sabia del pueblo nativo Mi’kmaq», escribió OCEARCH en una publicación de Facebook este sábado.

3,541 lb #greatwhiteshark “Nukumi” is an ancient mature female #whiteshark or “Queen of the Ocean” that will share years worth of knowledge with the collaborative #OCEARCH science team. #ExpeditionNovaScotia #FactsOverFear pic.twitter.com/USVdvfqrdm

— OCEARCH (@OCEARCH) October 3, 2020