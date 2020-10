India registra el aumento más bajo en un solo día en 6 semanas

India registró el lunes 61.267 nuevos casos de coronavirus, el aumento más bajo en un solo día desde el 25 de agosto, según un recuento de CNN de las cifras del Ministerio de Salud de la India.

Hasta el martes, India ha reportado más de 6,6 millones de casos de covid-19 y más de 103.000 muertes. Ha habido una disminución en los casos notificados diariamente en octubre, mostraron las cifras.

Durante dos semanas consecutivas, el Ministerio de Salud de la India ha informado menos de 1 millón de casos activos. El ministerio atribuye la disminución de casos activos a la detección temprana gracias a las pruebas generalizadas.

Pruebas: el lunes, India realizó 1 millón 89.403 pruebas de coronavirus, lo que eleva el total de pruebas realizadas a más de 81 millones, según el Consejo Indio de Investigación Médica. El Ministerio de Salud dijo el martes que el consejo ha ampliado las pruebas y que la tasa de positividad de la India se mantiene constantemente por debajo del 10%.

La Organización Mundial de la Salud ha dicho que un buen punto de referencia para determinar si un país está realizando las pruebas de manera adecuada es tener al menos 10 casos negativos por cada caso positivo confirmado.

Tasa de recuperación: El gobierno central también ha delineado un protocolo de tratamiento estándar que ha aumentado la tasa de recuperación nacional, dijo el lunes el Ministerio de Salud. La tasa de recuperación se encuentra actualmente en 84,34%. En la India, los pacientes con síntomas leves y moderados ya no se consideran activos después de 10 días del inicio de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones. No se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus. Los casos graves solo pueden darse de alta después de una prueba de coronavirus negativa.

Reapertura de escuelas: El Ministerio de Educación emitió el lunes pautas para que las escuelas reabrieran a partir del 15 de octubre, enfatizando la necesidad de medidas de salud y seguridad y el distanciamiento social. Los estados tienen la facultad de reabrir las escuelas en función de su situación pandémica local.

El estado occidental de Maharashtra y la ciudad capital de Delhi, dos de las áreas más afectadas, han decidido mantener las escuelas cerradas hasta al menos el 31 de octubre. Los estados podrán decidir los plazos para la posible reapertura de escuelas o Continuar el aprendizaje en línea y se espera que anuncie decisiones durante la próxima semana.