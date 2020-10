(CNN Español) – El contagio del coronavirus en personas con diversas patologías sigue siendo una de las preguntas más consultadas de la audiencia. En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde preguntas de nuestra audiencia. Explicamos qué ocurre si una persona con VIH-SIDA contrae el covid-19 y resolvemos algunas dudas sobre las vacunas y las pruebas.

Hola, soy el Dr. Elmer Huerta y esta es su diaria dosis de información sobre el nuevo coronavirus. Información que esperamos sea de utilidad para cuidar de su salud y la de su familia.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter, @drhuerta.

Hola Azucenita, supongo que la segunda prueba que se hizo la paciente es la serológica.

Si eso es así, es normal que la inmunoglobulina G pueda salir positiva varias semanas después de la infección.

Para considerar que tuvo una reinfección, habría que haber aislado el primer y el segundo virus y demostrar que sus genomas son diferentes.

@drhuerta buenas dr. La prueba molecular también indica si la tuviste o simplemente en el momento que tenes o no ? Lo hago en referencia a la prueba rápida

La prueba molecular indica la presencia del virus en las secreciones del aparato respiratorio y es positiva en la primera semana de la enfermedad.

La prueba serológica indica que la persona ya pasó la enfermedad, pues mide los anticuerpos que produce el sistema de defensa en respuesta a la infección por el virus.

¿Son 100% confiables las pruebas moleculares?, suponiendo que no hay obtención de muestra inadecuada. ¿Qué dice la experiencia a 8 meses de su uso en EEUU?,¿cuánto tiempo demora resultado en EEUU en promedio?.

Excelente pregunta Percys. Ninguna prueba en medicina es 100% perfecta.

La prueba molecular puede dar de 2% a 37% de falso negativo. Es decir que la prueba sale negativa a pesar de que la persona tiene el virus en sus vías respiratorias.

La principal razón de eso son los errores en la toma de la muestra. Los falsos positivos, es decir aquellos en que la prueba sale positiva pero la persona no tiene el virus, son muy raros.

Excelente pregunta, Roberto.

Es importante recordar dos conceptos: que por ser causada por un virus, esta enfermedad no tiene tratamiento específico y que más del 90% de casos de covid-19 se maneja en la casa.

Para el 80% de casos que son asintomáticos o leves se pueden necesitar algunos medicamentos sintomáticos.

Para el 15% que tiene síntomas más severos debe obtenerse una consulta con el médico y deben vigilarse los síntomas de agravamiento de la función pulmonar con un oxímetro de pulso, y los medicamentos que se usen deben ser solo sintomáticos.

Obviamente el 5% de los pacientes que necesitan hospitalización serán tratados por especialistas.

@drhuerta buenas tardes doctor una pregunta yo presente covid el doctor me dio de alta nomas q quisiera saber q prueba podría hacerme para ver si ya no tengo covid o que prueba me recomienda

