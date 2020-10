Trump regresa a la Casa Blanca y posa sin mascarilla 1:45

(CNN) — La Casa Blanca le dijo a su personal en un correo electrónico el martes que había completado «todo el rastreo de contactos» para los casos positivos de covid-19 identificados allí, e instó a quienes no hayan contactado y sospechen que ha tenido cercanía con alguien infectado por coronavirus que se comunique con la Oficina Médica de la Casa Blanca.

El correo electrónico, revisado por CNN, fue enviado al personal que trabaja en todo el complejo de la Casa Blanca. El mensaje llega luego de las revelaciones de nuevas infecciones que incluyen al presidente Donald Trump y la primera dama Melania Trump, así como a muchos de los principales asesores de la Casa Blanca. El ala oeste se había mostrado reacia a hacer cumplir tales regulaciones entre el personal, particularmente con respecto a las máscaras, por temor a socavar los esfuerzos del presidente para demostrar que su administración tiene la pandemia bajo control.

NYT: la Casa Blanca bloquea normas de la FDA sobre vacuna 1:10

Pero después de que varios de los principales asistentes del presidente —entre ellos Hope Hicks, la secretaria de Prensa Kayleigh McEnany y el asesor principal Stephen Miller— dieron positivo en los últimos días, así como otros miembros del personal de nivel medio, la Casa Blanca se ha visto obligada a tomar medidas apresuradas para evitar que la propagación empeore aún más.

Sin embargo, el corresponsal de la Casa Blanca de The New York Times y colaborador de CNN, Michael Shear, quien dio positivo por el virus luego de una interacción directa con funcionarios de la Casa Blanca, le comentó a CNN el martes por la noche que la Casa Blanca no ha realizado un acercamiento para rastrear contactos o hacer un seguimiento de su condición. Al menos otro funcionario de la Casa Blanca le dijo a CNN que también alertaron a los funcionarios de que habían tenido contacto directo con personal positivo de la Casa Blanca y no recibieron orientación sobre cómo proceder.

Los funcionarios y asesores que ha perdido Trump 1:05

Nuevas pautas en la Casa Blanca

El correo electrónico también presentó nuevas pautas con respecto al uso de máscaras, las pruebas aleatorias obligatorias de los empleados, la cuarentena y el trabajo para quienes tengan síntomas de covid-19.

Sobre el rastreo de contratos, el correo electrónico decía que «la unidad médica de la Casa Blanca, con la ayuda de los CDC, ha completado todo el rastreo de contactos para casos positivos de covid-19 que han sido identificados en la Casa Blanca».

Definió contacto cercano «como contacto dentro de dos metros de distancia durante más de 15 minutos dentro de las 48 horas posteriores a los síntomas o una prueba covid-19 positiva».

Sobre el uso de máscaras, el correo electrónico indica: «Seguimos alentando al personal a usar una máscara o cubiertas faciales, especialmente cuando el distanciamiento social no es una opción. Como recordatorio, requerimos que todos los que ingresen al ala oeste usen una máscara o una cubierta facial».

La unidad médica suministra mascarillas a a quienes las necesiten. Y las mascarillas también están disponibles «en cada entrada del ala oeste», señala el correo electrónico.

También se ejecutan pruebas obligatorias de covid-19 al azar para todos los empleados que trabajan en la Oficina Ejecutiva del presidente, conocida como EOP.

«No presentarse a la prueba se considerará una negativa a realizar la prueba», indica el correo electrónico, y se especifica que el personal que ha estado trabajando a distancia durante los últimos 30 días, planificando hacerlo en los próximos 14 días, puede obtener aplazamientos de la prueba, estado de viaje o de licencia previamente aprobada.

Las condiciones para el regreso a la Casa Blanca

El correo electrónico describió una nueva guía para regresar a la Casa Blanca después de la cuarentena, diciendo que si alguien «ha dado positivo por covid-19, está en cuarentena debido a un contacto cercano o se autoaisla debido a los síntomas, DEBE ser autorizado por el Unidad Médica de la Casa Blanca antes de regresar al campus de la EOP. El personal que haya cumplido con los requisitos de cuarentena (10 días después del diagnóstico de covid / 14 días para contactos cercanos) será autorizado a regresar al trabajo tras recibir una prueba de covid-19 negativa».

A cualquier miembro del personal de la Casa Blanca que experimente síntomas de covid-19, como dolor de garganta, tos, fiebre, dolor de cabeza, nueva pérdida del gusto u olfato, dolores musculares, escalofríos, diarrea o dificultad para respirar, se le pidió que «por favor se quede en casa y no venga trabajar hasta que esté libre de cualquier síntoma».