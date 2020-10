(CNN) — Una mujer retenida en su casa de Midway, Utah, fue rescatada el viernes después de que escribió «911» en su mano para indicar que necesitaba ayuda.

Los agentes del sheriff del condado de Wasatch fueron llamados a la casa por un cerrajero que había sido contratado para cambiar la cerradura de la puerta principal, según un informe de la oficina del sheriff.

Midway está a unas 72 kms al sureste de Salt Lake City.

El informe dice que el cerrajero le dijo a las autoridades que cuando terminó el trabajo y le dio a la mujer su factura, ella le mostró su mano, que tenía escrito «911».

Dijo que había un hombre en la casa, que «actuó de manera sospechosa, se mantuvo cerca de la mujer y solo le permitió tener su teléfono con su permiso», según el informe.

El cerrajero, que pidió ser identificado solo por su primer nombre, Greg, le dijo a CNN que no conocía a ninguna de las personas antes de que lo llamaran a la casa.

«Como cerrajero, he estado involucrado en algunas situaciones domésticas. Pero nada como esto», dijo.

Cuando los agentes llegaron a la casa, se enteraron de que el hombre, identificado como Grant Eggertsen, había tenido una relación con la mujer en el pasado y había ingresado a la casa sin su permiso el jueves, según el informe.

Según el informe, la mujer dijo que Eggertsen estaba molesto porque estaba saliendo con otra persona y comenzaron a discutir.

También dijo que durante la discusión, Eggertsen la agredió y no le permitió salir de su casa o usar su teléfono para hacer llamadas.

Acusado de secuestro agravado

CNN habló con el abogado de Eggertsen, Clifford Venable, quien se negó a comentar.

Los agentes arrestaron a Eggertsen. La Oficina del Fiscal del Condado de Wasatch lo acusó de secuestro agravado en el curso de la comisión de detención ilegal, allanamiento de morada y asalto.

El Tribunal de Justicia del Condado de Wasatch ordenó que Eggertsen permaneciera detenido sin derecho a fianza. Pero el Tribunal del Cuarto Distrito cambió la orden y fue liberado de la Cárcel del Condado de Wasatch con una fianza de US$ 5.000.

El cerrajero le dijo a KSTU, afiliada de CNN, que la mujer le mostró la mano dos veces.

«Obviamente, eso me llamó la atención. Pero estaba usando una máscara, así que no podía decirle nada a ella ni nada», le dijo Greg a KSTU. «Ella me está mostrando el ‘911’ de nuevo, como para asegurarse de que lo vi. E hice contacto visual con ella, básicamente para hacerle saber que sí, que lo vi».

Greg le dijo a KSTU que llamó a un amigo en el FBI para preguntarle qué hacer y luego llamó al 911.

El informe del sheriff decía que la mujer había programado la visita del cerrajero antes de que llegara Eggertsen porque quería que no entrara en su casa.

«La señora fue muy inteligente para ser capaz de hacer lo que hizo», le dijo Greg a KSTU. «Entonces, no es como si estuviera tratando de adivinar lo que realmente estaba pasando. Ella me dio algunas pistas geniales de que había un problema allí».

Línea directa nacional de violencia doméstica:

Llame al 1-800-799-7233 o envíe un mensaje de texto con LOVEIS al 22522

Disponible las 24 horas, los 7 días de la semana.

Puede conectar a las personas que llaman con recursos locales y asistencia inmediata. También disponible a través de su herramienta de chat en línea.