Junta directiva del FC Barcelona enfrenta voto de censura

Crédito: JOSEP LAGO/AFP via Getty Images

(CNN Español) — El presidente del FC Barcelona, Josep María Bartomeu, así como el resto de la junta directiva, enfrentarán en un plazo máximo de veinte días hábiles un voto de censura que decidirá si continúan, o no, al frente de la gestión del club. Así lo confirmó este jueves el vicepresidente de la institución, Jordi Cardoner, en conferencia de prensa tras certificar que la plataforma que solicitó esta moción de censura consiguió un número de firmas válido para que prospere la iniciativa.

“Entre hoy y mañana viernes, la mesa de censura declarará la admisión de la moción de censura, y requerirá a la junta directiva que convoque el acto de votación en un plazo no inferior a diez días, ni superior a veinte”, detalló Cardoner.

Según los estatutos del club, para destituir la actual directiva será necesario que en esta votación participe, como mínimo, el 10% del censo electoral de la institución y que dos terceras partes se muestren favorables a su cese. En caso de conseguir ese objetivo, la junta directiva quedara automáticamente relevada de sus cargos.

Ante los rumores de una posible dimisión del presidente, Josep María Bartomeu, o de toda la junta directiva, para no enfrentar la votación, Cardoner confirmó que “no ha habido, hasta ahora, debate en la junta directiva” abordando esta posibilidad. “Estamos más unidos que nunca, y estamos al lado del presidente”, añadió el actual vicepresidente. Pese a haber prosperado la votación, Cardoner destacó que ésta no ha tenido un apoyo masivo: “Hay 19.000 personas que sí han suscripto el voto de censura, pero hay otras 90.000 que no, cabe destacarlo”.

La iniciativa de censurar a la actual junta directiva nació del precandidato a las elecciones del club previstas para el próximo mes de marzo, Jordi Farré, quien decidió actuar ante el malestar que había causado el anuncio de Lionel Messi de querer abandonar el club en agosto.

A ella terminaron incorporándose otros dos precandidatos, Victor Font y Luis Fernández Alá, así como ocho asociaciones del entorno barcelonista. Durante el período de recolección de apoyos consiguieron 20.687 firmas, de las cuáles precisaban que al menos 16.520 fueran válidas para que prosperase la votación. Este miércoles 7 de octubre, la mesa de censura encargada de validar las firmas confirmó que al menos 18.090 eran válidas, superando así el registro necesario.