(CNN) — En una medida sin precedentes, el New England Journal of Medicine publicó el miércoles un editorial escrito por sus editores en el que condenaba al gobierno de Donald Trump por su respuesta a la pandemia de covid-19. La revista pidió, mediante el voto, cambiar el actual liderazgo de Estados Unidos.

«Rara vez publicamos editoriales firmadas por todos los editores», dijo el Dr. Eric Rubin, editor en jefe de la revista médica y autor del nuevo editorial.

El editorial, que Rubin dijo que fue redactado en agosto, detalla cómo Estados Unidos lidera el mundo en casos y muertes por covid-19. Hasta ahora, más de 7,5 millones de personas en Estados Unidos han sido diagnosticadas con covid-19 y más de 200.000 han muerto a causa de la enfermedad.

«Esta crisis ha producido una prueba de liderazgo. Sin buenas opciones para combatir un nuevo patógeno, los países se vieron obligados a tomar decisiones difíciles sobre cómo responder. Aquí en Estados Unidos, nuestros líderes no superaron esa prueba. Han tomado un crisis y la convirtieron en tragedia», dice el editorial.

El gobierno ha tenido «inmunidad», dice la revista científica

La revista no respalda a ningún candidato, pero ofrece una crítica mordaz del liderazgo de la administración de Trump durante la pandemia.

«Cualquier otra persona que desperdicie vidas y dinero de esta manera de manera imprudente estaría sufriendo consecuencias legales. Nuestros líderes han reclamado en gran medida inmunidad por sus acciones. Pero esta elección nos da el poder de emitir juicios», dice el editorial. «Cuando se trata de la respuesta a la mayor crisis de salud pública de nuestro tiempo, nuestros líderes políticos actuales han demostrado que son peligrosamente incompetentes. No debemos ayudarlos y permitir la muerte de miles de estadounidenses más permitiéndoles mantener sus trabajos».

El New England Journal of Medicine comenzó a publicarse en 1812. Ha habido solo cuatro editoriales anteriores firmados colectivamente por sus editores en el pasado reciente: uno en 2014 sobre anticoncepción; un obituario ese mismo año para un exeditor en jefe; un editorial de ese año sobre la investigación del estándar de atención y un editorial en 2019 sobre el aborto.

«La razón por la que nunca hemos publicado un editorial sobre elecciones es que no somos una revista política y no creo que queramos ser una revista política, pero el problema aquí es sobre hechos, no sobre opiniones. Allí se han cometido muchos errores que no solo fueron tontos sino imprudentes y creo que queremos que la gente se dé cuenta de que aquí hay verdades, no solo opiniones», afirmó Rubin.

«Por ejemplo, las máscaras funcionan. El distanciamiento social funciona. La cuarentena y el aislamiento funcionan. No son opiniones. Decidir no usarlas es quizás una decisión política, pero tratar de sugerir que no son reales es imaginario y peligroso», dijo. «No tenemos los líderes adecuados para esta epidemia. Creo que necesitamos un mejor liderazgo».

El New England Journal of Medicine no es la única publicación médica o científica que ha adoptado una postura política en medio de la pandemia y antes de las elecciones presidenciales de noviembre.

En septiembre, la revista Scientific American anunció que respaldaba al exvicepresidente y candidato demócrata Joe Biden por encima del presidente Trump, a quien criticaba por rechazar la ciencia. Ese anuncio marcó el primer respaldo de la publicación a un candidato presidencial en sus 175 años de historia.