Nueva York (CNN Business) — Cientos de miles de mujeres, casi ocho veces más que la cantidad de hombres, abandonaron la fuerza laboral estadounidense el mes pasado. Esto, mientras la pandemia continúa exacerbando las desigualdades en la economía de Estados Unidos.

Aproximadamente 617.000 mujeres dejaron la fuerza laboral solo en septiembre, en comparación con solo 78.000 hombres, según datos del Gobierno publicados el viernes. La mitad de estas mujeres se encontraban en la mejor edad laboral, de 35 a 44 años.

Si bien el gran número de salidas también redujo la tasa de desempleo, la tasa de desempleo femenino en todo el país se mantuvo en 8% en septiembre. Para las mujeres negras e hispanas, las tasas de desempleo son más altas.

Las mujeres se han visto más afectadas por esta recesión que por las anteriores. Las industrias que emplean a muchas mujeres, como la hostelería y el ocio, están peor durante la pandemia.

Las mujeres también son más propensas a asumir responsabilidades de cuidado en el hogar. Lo que durante un tiempo de educación en el hogar y cuidado del hogar puede ser demasiado para que muchas continúen sus carreras profesionales.

Y las mamás tienen más de tres veces más probabilidades que los papás de asumir la mayor parte de las tareas domésticas y del cuidado, según el informe Mujeres en el Lugar de Trabajo de McKinsey y LeanIn.

Lana D. en California, por ejemplo, quien solicitó que solo se usara su nombre de pila por motivos de privacidad, dijo que ella y su esposo decidieron que uno de ellos tenía que dar un paso atrás en sus carreras para apoyar la educación primaria de sus dos hijos pequeños. Al final, fue Lana quien dejó en suspenso su carrera en la gestión de productos para quedarse en casa.

La tasa de deserción masiva de mujeres en la fuerza laboral del mes pasado se debe al menos en parte a la falta de opciones de cuidado infantil, dijo Russel Price, economista jefe de Ameriprise, en comentarios enviados por correo electrónico. El empleo en los servicios de guardería infantil todavía se redujo casi un 18% en septiembre desde su nivel anterior a la pandemia, agregó.

No es fácil tomar la decisión de dejar la fuerza laboral. En un hogar con dos personas que ganan un sueldo, las parejas pueden decidir que el que tiene ingresos más bajos dé un paso atrás.

Los padres solteros no tienen ese tipo de libertad de acción.

«Realmente desearía que pudieran encontrar algo para ayudar a las madres solteras». Así dijo Jessica R. de Carolina del Norte, madre soltera que también solicitó que solo se usara su primer nombre por motivos de privacidad.

«Siempre he sido muy trabajadora», agregó Jessica. «No me gusta depender del gobierno y estoy segura de que las otras mamás en mi posición sienten lo mismo. Tiene que haber algo que el Gobierno pueda encontrar para ayudarnos».

Pero las esperanzas de un mayor estímulo del gobierno se volcaron el martes cuando el presidente Donald Trump cerró las negociaciones hasta después de las elecciones.

Jessica está cobrando beneficios por desempleo por primera vez en su vida y se mudó con su madre para llegar a fin de mes. Su puesto de asistente de gerente en el comercio minorista desapareció con la pandemia. Ahora que la educación de su hijo se realiza de forma remota, no sabe cómo podría regresar al trabajo, le dijo a CNN Business.

Y no es solo el salario lo que desaparece después de dejar un trabajo, los beneficios también desaparecen.

«Me preocupa que ahora no esté contribuyendo al 401 (k), y que será difícil volver a la fuerza laboral», dijo Teresa Derdiarian de California. La excoordinadora de propuestas para Associated Right of Way Services dejó la fuerza laboral para cuidar a sus dos hijos pequeños durante la pandemia.

Aunque ha pensado en volver al trabajo, la perspectiva de pagar miles de dólares en costos de cuidado infantil cada mes, así como posiblemente exponerse ella o a su familia al covid-19, es un argumento en contra, le dijo a CNN.

«Tengo la esperanza de que el Gobierno apruebe pronto otra ronda de asistencia adicional. El virus no ha desaparecido, así que no veo por qué dejaron de ayudar a las familias», dijo Derdiarian.

Hasta que los padres vuelvan a tener opciones adecuadas de cuidado para sus hijos, muchos no podrán regresar al trabajo. Ese será un peso continuo en la recuperación económica.