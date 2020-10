Dr. Huerta habla sobre la información que han dado acerca de Trump 0:45

Nueva York (CNN Business) — Recuperándose del coronavirus y hundiéndose en las urnas, el presidente Trump se retira a sus espacios seguros: Twitter, Fox y los mítines.

El jueves Trump comenzó y terminó su día en Fox. Y, como si esos llamamientos a su base no fueran suficientes, también realizará un «mitin virtual» en el programa de radio de Rush Limbaugh el viernes por la tarde.

Por la mañana, el presidente telefoneó a Fox Business para tener una conversación incoherente con la periodista convertida en aduladora María Bartiromo. En este punto, también podría ser portavoz de la campaña de Trump. Como escribió Philip Bump de The Washington Post, ella «ha servido como poco más que una mujer exagerada, preparando a Trump con preguntas de softbol y alentando sus respuestas. No era la primera vez que ella desempeñaba un papel así, pero no obstante fue notable ver el alcance de su desinterés en plantear cualquier desafío al presidente».

Mientras hablaba con Bartiromo, Trump despotricó y elogió a sus enemigos políticos. Le imploró al secretario de Justicia, Bill Barr, que «procese a estas personas por delitos», nombrando específicamente a Barack Obama y Joe Biden.

Horas más tarde, después de que la entrevista de Trump con Bartiromo se desvaneciera hasta cierto punto de la memoria, Jeffrey Toobin tuiteó: «Para que quede claro. [Trump] hoy pidió que [Obama] y [Biden] sean acusados y procesados. ¿Han caído tan bajo nuestros estándares que este tipo de comportamiento autoritario antidemocrático pasa sin críticas? ¿Es esto ahora normal?».

Un Trump con tos insiste en que está bien

Trump continuó yendo de un tema a otro en el programa de Sean Hannity, promoviendo teorías de conspiración, vendiendo falsedades y lanzando ataques contra los demócratas y los medios durante una conversación de aproximadamente 25 minutos.

Pero podría decirse que fue la salud del presidente lo que ocupó un lugar central. Durante la entrevista, Hannity le preguntó dos veces a Trump si le habían hecho la prueba del coronavirus desde que se enfermó la semana pasada. Era una pregunta que el presidente aparentemente no pudo responder.

Trump, en cambio, dijo que «probablemente» será examinado el viernes. Medhi Hasan bromeó sobre la falta de respuesta: «Marque la fecha, hemos llegado al punto en que incluso Sean Hannity le está haciendo a Trump preguntas simples que el presidente no puede o no quiere responder».

No fueron solo los comentarios de Trump sobre su salud los que llamaron la atención. Era lo que la audiencia podía escuchar en casa. Al menos dos veces durante la entrevista, Trump tuvo que hacer una pausa en sus oraciones y aclararse la garganta y toser de forma audible.

El presidente insistió en que se sentía muy bien, afirmando que vio a sus médicos más temprano ese día y que creen que está en «muy buena forma». Pero seguro que no sonaba como si estuviera curado, como decía estar.

… y dice que podría realizar un mitin el sábado

Después de que Trump se jactó de lo bien que se sentía y del trato que había recibido, le dijo a Hannity: «Creo que intentaré hacer un mitin el sábado por la noche. Si tenemos suficiente tiempo para armarlo. Pero queremos hacer un mitin en la Florida probablemente el sábado por la noche. Podría volver y hacer uno en Pensilvania la noche siguiente».

Su comentario se alineó con los informes de Peter Baker y Maggie Haberman de The New York Times, quienes escribieron anteriormente que un Trump «enojado» que estaba viendo la cobertura de noticias de la carrera política había «estado implorando a sus asistentes que le permitieran reanudar los mítines de campaña tan pronto como este fin de semana».

> Recordatorio: El médico del presidente no ha realizado una conferencia de prensa para informar al público sobre la salud de Trump y permitir que los reporteros hagan preguntas desde el lunes. Todo mientras Trump, enfermo con el coronavirus, tose durante una entrevista en la televisión nacional mientras sugiere que podría hacer un mitin en días. Este es un nivel de transparencia inaceptable de la Casa Blanca.

Trump con Rush Limbaugh

Desde un punto de vista estratégico, siempre me ha resultado extraño que Trump no haya llamado a programas de radio de derecha sindicados a nivel nacional con más frecuencia. Sí, Fox News llega a una gran parte de su base. Pero Rush Limbaugh es una potencia.

Limbaugh, quien ha estado fuera del aire esta semana mientras se somete a tratamientos, dijo el jueves que el viernes será «el mayor mitin virtual en la historia de la radio».

> Brian Stelter agrega: «Me gustaría hacer una pequeña predicción aquí. Se ha hablado mucho sobre si Trump lanzaría una cadena de televisión si pierde las elecciones. ¿Y si la especulación ha sido correcta pero ¿está equivocado el medio? ¿Qué tal que acabe el año que viene con una presentación de alto perfil en la radio?».

Hablando de la influencia de los medios de derecha…

Sandee LaMotte de CNN informa: «Los televidentes que confían más en la cobertura de Fox News que en la de CNN tienen menos probabilidades de tomar medidas preventivas contra el nuevo coronavirus y un poco más de probabilidades de ponerse en riesgo, según un nuevo estudio publicado el jueves en la revista BMJ Global Health«.

También esta semana, un nuevo informe de Pew encontró que el 90% de los republicanos que solo escucharon Fox News o programas de radio como fuentes importantes de noticias políticas dijeron que el país ha controlado el brote lo mejor que ha podido.

Los leales a Fox también eran más propensos a sentir que la pandemia había sido exagerada: «A principios de septiembre, entre los republicanos que solo tenían Fox News y/o programas de radio como principales fuentes de noticias, el 78% dice que sea ha hecho del coronavirus algo más grande de lo que realmente es.» Solo un pequeño número de demócratas hizo afirmaciones similares…

Un cuarto miembro del cuerpo de prensa de la Casa Blanca da positivo

Otro miembro del cuerpo de prensa de la Casa Blanca dio positivo por el coronavirus el jueves, lo que significa que cuatro periodistas han sido infectados a causa del brote que se ha tragado el ala oeste.

La Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA) envió un correo electrónico a los miembros para informarles que un periodista «recibió hoy un resultado preliminar positivo para covid-19 después de someterse a una prueba rápida».

La persona ahora está esperando los resultados de una prueba de PCR y «actualmente está asintomática». Según WHCA, la persona estuvo en la Casa Blanca por última vez el 1 de octubre, hace una semana completa.