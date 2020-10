(CNN Español) – En este episodio, el doctor Elmer Huerta responde dudas sobre el costo de todo el tratamiento administrado al presidente Donald Trump, acerca del coctel de anticuerpos monoclonales que recibió al mandatario y por qué no fue tratado con hidroxicloroquina, una medicina promovida por el mismo Trump.

Hoy contestaremos algunas preguntas que nos han hecho en nuestra cuenta de Twitter @DrHuerta.

Fernanda, Dante y Elena, nos hacen una misma pregunta:

Por que un cocktail experimental? Si ya tienen conocimiento del tratamiento efectivo? Van a probar con el presidente? Suena raro no?

Gracias por su pregunta Fernanda, Elena y Dante.

Les ruego escuchen el episodio del 5 de octubre, en el que explicamos en detalle en qué consiste el tratamiento con el coctel experimental de anticuerpos monoclonales que recibió el presidente Trump y por qué se lo aplicaron.

Si no me equivoco, el Remdesivir es el medicamento que recomienda el Dr. @xsaezll como parte del tratamiento. Que extraño que no le esten dando Hidroxicloroquina que según él y otros recomiendan como parte del tratamiento.

— Luis Carlos Zamora C (@lczamorac) October 3, 2020