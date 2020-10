Trump designa a Amy Coney Barrett para la Corte Suprema de EE.UU. 7:51

(CNN) — Los senadores demócratas están presionando a la jueza Amy Coney Barrett para que prometa abstenerse de participar en cualquier disputa electoral entre el presidente Donald Trump y el exvicepresidente Joe Biden que llegue la Corte Suprema de Justicia de EE.UU.

Barrett ha eludido sus solicitudes y no se ha comprometido. Sin embargo, con el aumento de las controversias por las prácticas electorales de los estados y la posibilidad de que se repita la terrible experiencia de Bush vs. Gore en el ambiente, el tema seguramente saldrá a a flote en las audiencias de confirmación del Senado de Barrett la próxima semana.

Trump ha señalado las elecciones del 3 de noviembre como una razón para buscar una confirmación rápida de Barrett en el Senado. La jueza de la corte federal de apelaciones sería la tercera persona que el presidente designa en el tribunal de nueve miembros. El mandatario ha dicho que cree que la Corte Suprema podría decidir en última instancia si él es el vencedor sobre Biden.

«Creo que esto terminará en la Corte Suprema», dijo Trump sobre la posibilidad de una controversia en las elecciones que sea difícil de resolver. «Y creo que es muy importante que tengamos nueve jueces», agregó.

La opinión de los estadounidenses sobre la participación de Amy Coney Barrett en casos electorales

En una encuesta reciente de CNN, más de la mitad (56%) de los estadounidenses encuestados dijeron que creen que Barrett debería abstenerse de participar en los casos de las elecciones presidenciales. Un 34% dijo lo contrario. Las opiniones están divididas en gran parte según los partidos. El 82% de los demócratas, el 53% de los independientes y el 32% de los republicanos dijeron que Barrett debería prometer que se recusará en casos sobre las elecciones.

La práctica de la Corte Suprema deja que sea cada juez quien decida cuándo recusarse de los casos. En su reciente cuestionario a la Comisión Judicial del Senado, Barrett señaló que la Ley de Ética Federal que rige a los jueces de los tribunales inferiores no es vinculante para la Corte Suprema. Sin embargo, dijo que ella la consideraría, como han hecho otros magistrados.

La ley requiere que los jueces se descalifiquen a sí mismos cuando su «imparcialidad pueda ser cuestionada razonablemente». Rara vez los jueces de la Corte Suprema se quedan fuera de los casos. Y por lo general esto sucede solo cuando tienen un interés financiero o una conexión familiar con la disputa.

Lo que dicen los expertos

Mientras los demócratas han criticado un posible conflicto de intereses de Barrett, los profesores de Derecho están divididos sobre el tema.

«Estoy de acuerdo en que los jueces pueden participar en casos que son de gran importancia para el presidente que los nombra», dijo a CNN el profesor de Derecho de la Universidad de Nueva York Stephen Gillers. Pero agregó: «Esa no es esta situación. Aquí se le pediría a Barrett que decida si Trump mantendrá su trabajo después de que Trump le dio a Barrett la posición (en la Corte Suprema) solo unas semanas antes, mientras anticipaba públicamente el voto de ella a su favor».

Pero Ross Garber, quien enseña en la Facultad de Derecho de Tulane, es de la opinión opuesta. Dice que Barrett no necesita recusarse porque ya tendría un mandato vitalicio y «no tendría ningún interés en el resultado de las elecciones». Garber agregó: «Me atrevería a decir que tiene el deber de sentarse y escuchar cualquier caso electoral que se le presente».

Regla de las recusaciones

La práctica de la Corte Suprema se basa en la presunción de que los jueces pueden ser imparciales incluso en casos espinosos y cargados de política. En diciembre de 2011, el presidente de la Corte Suprema John Roberts abordó el tema en su informe de fin de año, ya que algunos activistas pedían recusaciones relacionadas con la primera consideración de la corte sobre la constitucionalidad de la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio.

En referencia a la norma de que los jueces no deben participar en los casos en los que su imparcialidad podría «ser cuestionada razonablemente», Roberts dijo que la regla centra la «investigación en la perspectiva de una persona razonable que conoce el proceso legal y está familiarizada con los hechos relevantes».

Los comentarios de Roberts se produjeron cuando varios activistas sostuvieron que dos jueces no debían participar en el trascendental caso de atención médica. Se trataba de Clarence Thomas, cuya esposa, Virginia, había sido una fuerte oponente de la ley, y Elena Kagan, que había trabajado en el gobierno de Obama mientras se aprobaba la ley.

Las palabras del juez John Roberts en 2011

«Tengo plena confianza en la capacidad de mis colegas para determinar cuándo se justifica la recusación», escribió Roberts, sin nombrar a ningún juez. «Son juristas de excepcional integridad y experiencia, cuyo carácter e idoneidad han sido examinados a través de un riguroso proceso de designación y confirmación. Sé que prestan una cuidadosa consideración a cualquier cuestión de recusación que surja en el curso de sus funciones judiciales», agregó.

Roberts también destacó que una recusación podría dejar a la corte de nueve miembros con personal faltante. «Si un juez se retira de un caso, la Corte debe actuar sin todos sus miembros. En consecuencia, un juez no puede retirarse de un caso por una cuestión de conveniencia o simplemente para evitar la polémica. Más bien, cada juez tiene la obligación ante la Corte de estar seguro de la necesidad de recusarse antes de decidir retirarse de un caso».

Antecedente: el caso del juez Antonin Scalia

Las decisiones de los jueces de la Corte Suprema sobre recusarse, a diferencia de las determinaciones de los jueces de las cortes inferiores, no están sujetas a revisión. Pero pueden generar controversia, como cuando el difunto juez Antonin Scalia decidió participar en una disputa de 2004 que involucró al entonces vicepresidente Dick Cheney, con quien Scalia acababa de hacer un viaje de caza de patos a Louisiana. Scalia y Cheney, viejos amigos que a menudo socializaban juntos, volaron a Louisiana en el Air Force Two.

El caso de la Corte Suprema que se trataría poco después se centró en un grupo de trabajo de energía que presidió Cheney. Scalia rechazó una solicitud de recusación de una de las partes. El juez dijo: «Dado que no creo que mi imparcialidad pueda ser cuestionada razonablemente, no creo que sea apropiado que me recuse».

«El vicepresidente y yo (…) nunca discutimos el caso», escribió también en una respuesta de 21 páginas a la solicitud de recusación. Refiriéndose al vuelo aéreo gratuito a Louisiana, Scalia agregó: «Si es razonable pensar que un juez de la Corte Suprema se puede comprar tan barato, la nación está en un problema más profundo de lo que imaginaba».

Lista de recusación

A medida que se reúne con los senadores antes del inicio de las audiencias el 12 de octubre, Amy Coney Barrett se ha referido a los factores que considera al evaluar la posibilidad de abstenerse de una disputa.

Los factores hacen eco de lo que escribió en su cuestionario del Senado, sobre casos que podrían involucrar a familiares o a la Universidad de Notre Dame, donde enseñó a tiempo completo (2002-2017) antes de convertirse en jueza federal de apelaciones y donde todavía es profesora adjunta.

«Si me confirman», escribió, «continuaré con mi práctica actual de usar una lista de recusación para identificar y evitar conflictos potenciales. Esto incluye, pero no se limita a, casos en los que Jesse Barrett, mi esposo y abogado en ejercicio, o Amanda Coney Williams, mi hermana y abogada en ejercicio, hayan participado en cualquier etapa del procedimiento. Esta lista también incluye casos en los que la Universidad de Notre Dame o entidades afiliadas (incluida, entre otras, la Facultad de Derecho de Notre Dame) sean una parte. Finalmente, también me abstendría de los asuntos en los que participé como jueza en el tribunal de apelaciones».

«No se comprometió con la recusación»

En sus conversaciones con los senadores demócratas esta semana, Barrett se negó a ser precisa con respecto a las elecciones presidenciales, dijeron legisladores.

«Le pedí específicamente que se recusase», dijo a periodistas el senador de Delaware Chris Coons. «Ella no se comprometió con la recusación», afirmó.

Coons dijo que le expresó su preocupación a Barrett sobre la participación de la Corte en la batalla Bush vs. Gore. Y dijo a los periodistas: «Creo que tenemos una visión diferente de ese caso». Barrett, quien ejercía la práctica privada en 2000, trabajó en el equipo legal de Florida del entonces gobernador de Texas, George W. Bush.

En respuesta a una pregunta sobre las consultas de recusación de los senadores, el portavoz de la Casa Blanca Judd Deere dijo: «Pedirle al designado que prejuzgue o prometa una decisión sobre un caso, incluida la decisión de tomar el caso, viola el principio constitucional fundamental de la independencia judicial».

Lo que está en juego más allá de 2020

Si bien la línea de investigación sobre la recusación podría ser la más destacada de esta audiencia de confirmación en temporada electoral, es probable que los senadores traten de sacar a relucir los puntos de vista de Amy Coney Barrett que podrían afectar los derechos de voto en las próximas décadas.

Su historial sugiere que fortalecería la interpretación ceñida de la actual mayoría conservadora de cinco jueces sobre la Ley de Derechos Electorales de 1965 y expresaría su interés en dejar las disputas de las papeletas a los estados.

Barrett, quien sirvió a Scalia como asistente legal en la sesión de 1998-1999, declaró en la ceremonia del Jardín de las Rosas de la Casa Blanca en septiembre: «Su filosofía judicial también es la mía».

Scalia, quien murió en 2016, se unió a la mayoría para suspender los recuentos de Florida y darle a Bush la Casa Blanca frente a Gore hace 20 años. Scalia también se unió a la decisión de 2013 de Shelby County vs. Holder, que recorta una sección de la Ley de Derechos Electorales que requería que las localidades con un historial de discriminación racial obtuvieran la aprobación federal para cualquier cambio electoral. Scalia también fue parte de la mayoría en ‘Citizens United vs. Comisión Federal de Elecciones’ que levantó las regulaciones sobre el dinero de las empresas y los sindicatos en las elecciones.

Opinión de Amy Coney Barrett sobre casos electorales

Como jueza de la Corte de Apelaciones del Séptimo Circuito de EE.UU. durante los últimos tres años, Barrett manejó escasas disputas vinculadas a la votación. No enumeró ninguna como casos importantes en su cuestionario del Senado, y consideradas individualmente, desafían la generalización.

Sin embargo, ha dejado claro en sus escritos que reconoce que las elecciones presidenciales están entrelazadas con lo que está en juego en la Corte Suprema.

En referencia a su mentor conservador Scalia y al juez liberal Stephen Breyer, Amy Coney Barrett escribió en un ensayo de revisión de leyes de 2013: «Los estadounidenses entienden que hay una diferencia entre el originalismo del juez Scalia y la ‘libertad activa’ del juez Breyer. Es por eso que las designaciones a la Corte Suprema son un problema en las elecciones presidenciales».