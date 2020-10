Noticias coronavirus 12 de octubre: Sin dar pruebas, Trump dice que salió «totalmente negativo» para covid-19

Trump dice que dio "totalmente negativo" para covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó, sin proporcionar pruebas, que le «hicieron la prueba, fue totalmente negativa» para covid-19. Trump les dijo a sus seguidores el domingo en un «Llamado a la oración» que está «listo para empezar, me siento tan bien».

La última actualización del médico del presidente, el Dr. Sean Conley, dice que Trump «ya no se considera un riesgo de transmisión para otros» y «ya no hay evidencia de que el virus se esté replicando activamente». La declaración, emitida el sábado por la noche, no dijo que Trump había recibido una prueba de coronavirus negativa desde la primera prueba positiva para el virus.

La Casa Blanca se negó a comentar cuando se le pidió una aclaración o si habría una actualización del médico del presidente.

Trump pasó a atacar a China por la pandemia y les dijo a los seguidores que lo veían en Facebook: “Y nos lo trajo otro país, China, no fue culpa nuestra, fue culpa de otro país, y lo compensaremos de muchas formas diferentes».

El presidente también promocionó el éxito de un tratamiento experimental que tomó y les dijo a sus seguidores: “Y como probablemente escucharon, tomé una cierta, la llamo una cura, porque creo que fue mucho más que cualquier otra cosa, pero la llamo una cura, y lo que hemos hecho en términos de vacunas y curas y terapias y todas esas cosas son absolutamente increíbles, cosas que no podrían haber sucedido con una administración diferente ”.

“La FDA ha sido fantástica y estamos tratando de obtener la cura que tomé, el tratamiento que tomé. Estamos tratando de que eso se apruebe ahora mismo a través de la FDA. Acabo de hablar con Stephen Hahn, el director de la FDA, y queremos que lo lleven a los hospitales porque realmente creo que es una transfusión, realmente creo que resolverá los problemas de mucha gente».

No existe cura para el nuevo coronavirus.