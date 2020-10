Noticias coronavirus 14 de octubre: más de 38 millones de casos de covid-19 en el mundo

Bill Gates dice que "alucina" que EE.UU. trate de silenciar a los principales científicos

Bill Gates arremetió contra la administración de Trump por intentar socavar al experto en enfermedades infecciosas Dr. Anthony Fauci y a otros científicos del gobierno.

«Estamos metidos en algo en lo que atacamos a los principales científicos del gobierno, no hablando sobre cómo salvar vidas, sino socavando la credibilidad de la persona que tiene más conocimientos», dijo el martes el filántropo y fundador de Microsoft durante una discusión virtual de Politico Playbook.

«La experiencia es importante, y los CDC en gran medida no tienen permitido hablar. Por eso, afortunadamente, el Dr. Fauci se ha elevado por encima del nivel de ruido al hablar sobre máscaras y mejores prácticas. Y el hecho de que, por alguna razón, estén tratando de socavarlo … eso simplemente es sorprendente», dijo.

Gates dijo,» Estados Unidos todavía tiene tiempo para hacer un trabajo mucho, mucho mejor , pero primero tiene que admitir que no está haciendo un trabajo perfecto.

“El acceso a las pruebas no es uniforme en las comunidades en el interior de las ciudades respecto a otras, así que, si estás dispuesto a admitir que no has estado haciendo un trabajo perfecto, podrías mejorar esto muy, muy rápidamente», dijo Gates.

«En este momento, las pruebas, el rastreo de contactos, estamos entre los peores de cualquier país», dijo, y calificó el tiempo de respuesta lento para los resultados de las pruebas como «simplemente una locura».