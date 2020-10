Esta es la manera correcta de lavarse las manos, según la OMS 0:50

(CNN) — La celebración del Día Mundial del Lavado de Manos nunca ha sido más importante que durante una pandemia que podría ser frenada, en parte, si todos se toman en serio la higiene de las manos.

Mantener nuestras manos limpias es uno de los hábitos más importantes que podemos adoptar para eviatar contraer el covid-19 y propagar el coronavirus que causa la enfermedad a otras personas.

Si no hay un lavado adecuado y no se elimina el coronavirus, y otros virus, bacterias y gérmenes que recogemos de las carnes crudas, la materia fecal y las gotas respiratorias, puede propagarse entre las personas y causar enfermedades.

Lavado de manos durante pandemia

«La pandemia de covid-19 ofrece un recordatorio importante de que lavarse las manos con agua y jabón es una de las formas más simples y efectivas de detener la propagación de gérmenes y mantenerse saludable», dijo por correo electrónico Vincent Hill, jefe de la División de Prevención de Enfermedades Transmitidas por el Agua de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC, por sus siglas en inglés).

«Muchos gérmenes que pueden enfermar a las personas se transmiten cuando no nos lavamos las manos con jabón y agua limpia.

«Lavarse las manos con agua y jabón puede evitar que 1 de cada 3 personas se enferme de diarrea y que 1 de cada 5 contraiga una enfermedad respiratoria. Es por eso que lavarse las manos es tan importante, especialmente en momentos clave, como después de ir al baño, al preparar la comida, antes de comer y después de toser, estornudar o sonarse la nariz».

Por supuesto, las personas están más enfocadas en lavarse las manos durante la pandemia.

Según una encuesta de julio, el 88% de los estadounidenses dijeron que se lavaban las manos con más frecuencia.

Pero a pesar de los riesgos de contraer o propagar enfermedades, el lavado de manos se realiza solo en un 51% después de eventos de posible contacto fecal, y eso es en regiones con alto acceso a las instalaciones de lavado de manos.

«Higiene de manos para todos» es el tema del Día Mundial del Lavado de Manos de este año, luego de una reciente iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que pide una mejor higiene de manos.

El Día Mundial del Lavado de Manos es una fecha anual establecida por la Alianza Mundial por el Lavado de Manos para abogar por la limpieza con jabón como una manera fácil, eficaz y económica de prevenir enfermedades y salvar vidas.

He aquí por qué algunas personas no se lavan las manos, por qué otras no pueden hacerlo y cómo aumentar la motivación para lavarse las manos con más frecuencia.

Por qué algunas personas no se lavan las manos

Es probable que los factores que influyen en las conductas de lavado de manos sean un sesgo optimista (pensar que la enfermedad no les puede afectar) o subestimar la gravedad del riesgo, dijo Barbara Mullan, profesora y directora de el Grupo de Investigación en Psicología de la Salud y Medicina del Comportamiento de la Universidad Curtin en Australia.

«Algunos argumentan que los humanos somos propensos a reacciones fisiológicas de disgusto, es decir, cuando se observa suciedad de aspecto realmente horrible, estamos motivados a salir de la situación repugnante o eliminar el agente repugnante», dijo Berry por correo electrónico.

«Pero en cuanto al covid-19, este virus es voluble; gran parte de la confusión y el debate están directamente relacionados con su invisibilidad. Todos sabemos que el covid-19 está en alguna parte, pero exactamente dónde y con quién es la gran pregunta».

Sentir que los beneficios no valen la pena el esfuerzo y que los hombres piensen que gérmenes tan pequeños no podrían dañarlos son otros elementos disuasorios, agregó Mullan.

Tener prisa con las responsabilidades laborales puede hacernos olvidadizos, dijo Berry.

Y las señales de lavado de manos que sirven como recordatorios –como las señales sociales, dado que nos importa lo que piensan los demás–, no siempre están presentes mientras nos distanciamos físicamente.

Sin embargo, lavarse las manos es un privilegio que miles de millones de personas no darían por sentado.

Impedimentos para lavarse las manos

Hay 818 millones de niños que no tienen acceso a un lavado de manos básico con agua y jabón en la escuela.

Al menos 3.000 millones de personas, o el 40% de la población mundial, no tienen instalaciones para lavarse las manos con agua y jabón en casa.

Las repercusiones de estas disparidades han sido desastrosas y de gran alcance.

Anualmente, alrededor de 289.000 niños menores de 5 años mueren por enfermedades diarreicas causadas en parte por la incapacidad de lavarse las manos con jabón.

«Debido a la división del trabajo por género en muchos países del mundo, la carga de la recolección de agua a menudo recae en mujeres y niñas, que dedican más tiempo a recolectar agua y menos a actividades más productivas, incluida la educación», dijo Hill.

«Y el acceso inadecuado a los recursos de saneamiento e higiene en las escuelas puede ser una barrera para la educación de las niñas que están menstruando».

Protege tus manos durante la pandemia y el invierno

Lavarse las manos constantemente con jabón y frotarlas con desinfectante puede hacer que nuestras manos se sientan como papel de lija.

Por esta razón, algunas personas han optado por no lavarse las manos o no hacerlo con la frecuencia que deberían.

Y la resequedad es una preocupación para algunos a medida que nos acercamos al invierno, cuando la baja humedad, la calefacción interior y acurrucarse junto a una chimenea pueden eliminar la humedad de nuestra piel.

Después de lavarse las manos, sécalas con una toalla limpia, pero déjalas ligeramente mojadas «para retener la humedad» de los ungüentos y cremas que aplicarás en la piel, las yemas de los dedos y las uñas, dijo el Dr. Paul M. Friedman, director del Centro de Dermatología y Cirugía Láser en Houston y facultativo del Centro de Cirugía Láser y de la Piel de Nueva York.

Se recomiendan humectantes que contienen aceite mineral o vaselina, ya que son «ingredientes lubricantes clave excepcionales para hidratar la piel seca», dijo Friedman.

Los ungüentos y cremas en tubos son mejores que los de botellas, ya que los tubos minimizan la exposición al aire y, por lo tanto, son más efectivos, agregó

Los productos que no contienen fragancias ni tintes son menos irritantes para la piel.

Y si usas loción, asegúrate de aplicar ungüentos y cremas encima, ya que las lociones son menos hidratantes.

El alcohol, el ingrediente principal del desinfectante de manos, es «uno de los ingredientes irritantes más comunes para la piel», dijo Friedman.

«La piel seca y agrietada daña la barrera protectora de la piel (y) facilita la entrada de bacterias y otros gérmenes al cuerpo. Aplicar humectante después del lavado de manos ayuda a curar la piel seca», fortaleciendo la barrera cutánea.

Después de usar desinfectante de manos, se aplican los mismos pasos.

Si estás usando un medicamento tópico para una afección de la piel, agregó Friedman, aplica productos con los mismos ingredientes clave encima del medicamento.

Para tener humedad adicional, aplica vaselina antes de acostarte, usa guantes de algodón blanco por la noche para mantener la crema y usa un humidificador, ya que el calor contribuye a la piel seca.

Consejos para el lavado de manos con más frecuencia

Aumentar «la motivación para lavarse las manos frente al estrés y el ajetreo es un duro desafío», dijo Berry.

Dado que no tenemos la señales sociales que solemos tener en público, algunas estrategias podrían ayudar a aumentar la motivación y «recorrer un largo camino para recordarnos nuestras motivaciones para ser más higiénicos».

Desarrolla tus conocimientos sobre el coronavirus y los riesgos. Pega con cinta adhesiva a la pared del vestíbulo y del baño o al espejo pedazos de papel que digan: «No olvides lavarte las manos».

Interioriza aún más el hábito y la motivación creando una rutina y considerándote un modelo a seguir para los demás.

Al pensar en uno mismo como un modelo a seguir, «nos involucramos en la actividad de manera diferente; comenzamos a identificar conscientemente que lavarse las manos es un valor personal y social importante» que se debe compartir con los demás, dijo Berry.

«Empieza a verte a ti mismo como un participante activo en la solución, que hace mejor el mundo, y además se siente bien hacer algo positivo».

Las personas que usan mascarillas se lavan las manos con más frecuencia que las que no las usan, posiblemente debido a un comportamiento de precaución que recuerda al usuario la necesidad de realizar otros hábitos relacionados.

«El concepto de fragmentación es muy común en la investigación de hábitos y es realmente importante», dijo Mullan.

«Si podemos conectar un comportamiento a otro, es mucho más probable que lo hagamos».