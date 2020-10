(CNN) — El covid-19 no le da tregua a la NFL. Esta vez, los afectados son los Falcons de Atlanta: tuvieron que cerrar su centro de entrenamiento de forma temporal.

El cierre ocurrió después de que un integrante del plantel diera positivo por coronavirus.

Bajo el argumento de una «abundante precaución», los Falcons de Atlanta realizarán sus operaciones de forma virtual por al menos un día. Así lo anunció el equipo en su cuenta de Twitter.

Out of an abundance of caution following one new positive test, we have made the decision to stop all in-person work at IBM Performance Field Thursday and will conduct all operations virtually.

📝 – https://t.co/cbpHToID1b

publicidad

— Atlanta Falcons (@AtlantaFalcons) October 15, 2020