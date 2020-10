Crpedito: VENTUS PICTURE/AFP via Getty Images

(CNN Español) — Dos de los tres jueces del Tribunal Penal de la Corte Nacional de Justicia de Ecuador rechazaron este miércoles el recurso de casación presentado por la defensa del expresidente Jamil Mahuad y ratificaron su sentencia a ocho años de prisión por el delito de peculado, debido al congelamiento de depósitos bancarios durante la crisis de 1999.

Los dos jueces que negaron la casación indicaron en su resolución que Mahuad «no justificó en derecho sus argumentos». Y añadieron que por tanto el recurso era improcedente pues «no se evidenciaron errores legales que puedan ser corregidos».

Uno de los jueces salvó su voto por considerar que existió «una errónea interpretación del Código Penal» y ratificó el «estado de inocencia» del exmandatario, según informó la sala penal de la Corte Nacional de Justicia.

En 2006, un tribunal ecuatoriano dictó el sobreseimiento de Mahuad. Sin embargo, en 2011 su caso fue reabierto y en 2014 la Corte lo sentenció a 12 años de prisión. Esta pena fue revisada por otro tribunal en 2017, que la redujo a ocho años.

Tras la ratificación de su condena, el expresidente Jamil Mahuad le dijo a CNN este miércoles que su caso ha estado marcado por la que afirma es una persecución política. También que lo condenan por haber firmado un decreto ejecutivo.

«No me condenan por haber dispuesto de un centavo de fondos públicos. Yo adopté una política pública para evitar la fuga de capitales y evitar la hiperinflación que había empezado en Ecuador. Una política pública puede ser polémica y discutible pero no es delictiva. No se ha probado que ni yo ni ninguno de mis colaboradores se han dispuesto de un centavo de dinero público», dijo Mahuad.

Además, el exmandatario le dijo a CNN que el peculado se comete con fondos públicos. Y le preguntó a los jueces «¿cómo puede cometerse peculado que no topa fondos públicos sino privados?».

El caso de Jamil Mahuad

El expresidente, que gobernó Ecuador entre agosto de 1998 y enero de 2000, comentó: «Hay países en el mundo que en este momento tienen congelados los depósitos por razones económicas, pero a nadie se le ocurre acusar al presidente de ese país por haber dispuesto esa política pública».

Mahuad agregó que su defensa acudirá a cortes internacionales después de agotar una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional de Ecuador. Este recurso no modifica la sentencia. Con el recurso de casación negado, el expresidente se jugó su última carta con la justicia de Ecuador.

En mayo de 2014, la Interpol emitió una alerta roja por pedido de la justicia ecuatoriana en contra del exmandatario. Sin embargo, fue retirada en junio del mismo año.

En 2015, la defensa del expresidente informó que la Interpol notificó a través de una carta que el caso del expresidente fue «predominantemente de naturaleza política» y que la información impugnada «se eliminó de los archivos de Interpol».

El 9 de enero de 2000, Jamil Mahuad tomó la decisión de dolarizar la economía de Ecuador. El 21 de enero de ese año fue derrocado tras días de movilizaciones y protestas, en medio de la crisis financiera que azotaba al país.

El expresidente, de 71 años, reside desde hace 20 años en Cambridge, Massachusetts, y en el otoño boreal de 2000 fue miembro del Instituto de Política de la Universidad de Harvard. No ha retornado a Ecuador desde su derrocamiento.