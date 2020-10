(CNN Business) — El fabricante de NordicTrack y otras marcas de fitness en el hogar demandaron a Peloton, alegando que su rival robó características en su bicicleta fija más nueva.

La demanda presentada por Icon Health and Fitness el jueves alega infracción de patente. Icon afirma que dos nuevas características en Peloton Bike + –una pantalla táctil giratoria y la bicicleta que cambia automáticamente la resistencia durante las clases– fueron «desarrolladas y utilizadas por Icon mucho antes que Peloton».

Icon asegura que tiene una patente pendiente en la pantalla giratoria y tiene una patente en la función de resistencia, algo que Peloton llama «seguimiento automático». Ambas características se utilizan en la línea actual de productos de Icon, que también incluye las marcas iFit y FreeMotion que fabrican varias variedades de equipos de gimnasio, incluidas bicicletas y cintas de correr.

Esta no es la primera escaramuza legal entre las empresas rivales. En mayo, Peloton, con sede en Nueva York, demandó a Icon alegando que «intentó aprovecharse de la tecnología innovadora de Peloton» porque comenzó a transmitir clases en vivo. Peloton ha ganado seguidores con su tabla de clasificación e instructores famosos en las redes sociales.

«Como líder innovador en la industria del fitness, Icon infortunadamente está acostumbrado a que las empresas copien su tecnología», dijo la empresa con sede en Utah en la demanda. «Algunas empresas, como Peloton, han construido (al menos en parte) negocios completos sobre la base de la tecnología patentada de Icon».

La demanda también dijo que en 2013, el director ejecutivo de Peloton, John Foley, se reunió con Icon antes del lanzamiento de su bicicleta original. Supuestamente buscaba usar las patentes de Icon para la bicicleta, que Icon rechazó. Las dos empresas resolvieron una demanda anterior por infracción de patente en 2017.

Peloton dijo en un comunicado que la nueva demanda es «nada más que una continuación del litigio que Peloton presentó contra Icon a principios de este año, y es una presentación de represalia destinada a desviar la atención de la flagrante infracción de Icon a la tecnología de clasificación de Peloton y otras prácticas engañosas».

«Defenderemos vigorosamente este caso en los tribunales», afirmó Steven Feldman, abogado litigante externo de Peloton.

Bike + se introdujo en septiembre como parte de una expansión de productos más amplia para la floreciente empresa de fitness.

Ha sido un gran año para Peloton: sus acciones han subido un 360% este año y las suscripciones crecen a un ritmo rápido a medida que las personas confinadas en casa buscan una forma de hacer ejercicio. La compañía tiene actualmente un valor de mercado de US$ 40.000 millones.

Aunque Icon no recibe tanta atención en comparación con sus rivales más ruidosos, la marca de 43 años anunció recientemente una inversión de US$ 200 millones para hacer crecer aún más su negocio. Eso valora a la compañía en alrededor de US$ 7.000 millones.

Los gimnasios y los estudios boutique de fitness, por otro lado, luchan para convencer a la gente de que regrese. Town Sports, YogaWorks, Flywheel, Cyc Fitness y Gold’s Gym son solo algunas de las cadenas que se declararon en quiebra y cerraron varias sucursales.