La misión de la NASA ‘aterrizó’ con éxito en el asteroide Bennu

(CNN) — Después de orbitar el asteroide Bennu durante casi dos años, la nave espacial OSIRIS-REx de la NASA aterrizó con éxito y extendió su brazo robótico para recolectar una muestra de la superficie del asteroide el martes.

Esa muestra se devolverá a la Tierra en 2023.

Para lograr esta primicia histórica para la NASA, una nave espacial del tamaño de una camioneta tuvo que tocar brevemente su brazo en un lugar de aterrizaje llamado Nightingale. El sitio tiene el ancho de algunas plazas de aparcamiento.

El brazo se estiró para recolectar una muestra, que podría tener entre 50 gramos y 2 kilogramos. Entonces, la nave espacial retrocedió de forma segura.

Preliminary data show that today's sample collection event went as planned 👍 More details to come once all the data from the event are downlinked to Earth. Thanks, everybody, for following along as we journey #ToBennuAndBack!

Next stop: Earth 2023! 🌍 pic.twitter.com/fP7xdOEeOs

— NASA's OSIRIS-REx (@OSIRISREx) October 20, 2020