Jugador del Flamengo sufre una dura lesión en los testículos

(CNN) — El jugador del Flamengo Gustavo Henrique se recupera de una lesión testicular que sufrió en la victoria de su equipo por 5 a 1, frente al Corinthians.

El brasileño fue sustituido en la primera parte del partido del domingo, luego de que se notara una mancha roja en su pantaloneta.

«El atleta Gustavo Henrique fue evaluado por el urólogo Paulo Henrique, quien recomendó tres días de descanso y terapia con antibióticos», informó el club de Río de Janeiro en un comunicado. «Permanece bajo cuidado del departamento médico».

Flamengo CB Gustavo Henrique has been subbed off after suffering from a testicle injury.

Painful pic.twitter.com/h1yJjXhPU7

— AllThingsSeleção ™ (@SelecaoTalk) October 18, 2020