(CNN) — Al ver las imágenes de los atuendos usados ​​a lo largo de los años por Kim Kardashian West, quien cumple 40 años hoy, una cosa se mantiene constante: cuán segura se ve, incluso en el más cuestionable de ellos.

Casi todos los looks rebosan drama exagerado y atractivo sexual, desde sus primeros días como estilista y asistente de Paris Hilton, hasta sus apariciones más recientes en la alfombra roja antes de la llegada de covid-19 (solo mira el vestido vintage oyster de Alexander McQueen que usó para la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair a principios de este año). Luego está el cabello, recto como una flecha, siempre elegante, a menudo largo. Y la predilección por las siluetas ajustadas, con vestidos ceñidos a la figura.

Sin embargo, a pesar de estos rasgos recurrentes, el estilo de Kardashian West ha experimentado una transformación en las últimas dos décadas. Desde sus primeras apariciones en programas de telerrealidad a principios de la década de 2000, se ha graduado de la alta sociedad al ser la creadora de tendencias de vestuario. Su sentido de la moda ha evolucionado desde un enfoque de «más es más» a la estética pulida que la convirtió en un ícono más allá del universo de «Keeping up with the Kardashians”.

La fase Paris Hilton de Kim Kardashian

1 de 5 | Paris Hilton y Kim Kardashian en 2006. (Crédito: Christopher Polk/FilmMagic/Getty Images) 2 de 5 | Kardashian West asiste al desfile de moda de trajes de baño de Badgley Mischka en Miami Beach. (Crédito: Evan Agostini/Getty Images) 3 de 5 | Kardashian West fotografiada con Kanye en la Gala del Met de 2014. (Crédito: Dimitrios Kambouris/Getty Images) 4 de 5 | Kardashian West asiste al espectáculo de Balmain en la Semana de la Moda de París en 2016. (Crédito: Pascal Le Segretain/Getty Images) 5 de 5 | Kim Kardashian West y su hija North en un show de Yeezy para la Semana de la Moda de Nueva York en 2015. (Crédito: Gilbert Carrasquillo/FilmMagic/Getty Images)

Mucho antes de que Kardashian West fuera un nombre familiar, fue su amistad con Paris Hilton la que lanzó su carrera en la moda. La entonces futura estrella de telerrealidad («KUWTK» se emitió por primera vez en 2007) fue contratada por la heredera de los hoteles como estilista personal y asistente. Eligió looks para «The Simple Life» e incluso hizo algunas apariciones en el programa.

Su estilo era, sin disculpas, de la década del 2000: bolsos it y conjuntos ajustados al cuerpo, pantalones Juicy Couture y vestidos de triángulo. Había grandes cinturones y diminutos tops sin mangas, aros dorados gigantes y jeans ajustados con botas hasta la rodilla. Algunos de estos looks fueron ciertamente «trágicos», como la propia Kardashian West recordó a Vogue el año pasado.

Pero demostró ser una ‘influencer’ en ciernes y que sabía cómo poseer y perfeccionar las tendencias. Y ahora está demostrando que puede recuperarlas: la última colección de su marca de modeladoras Skims está hecha de la tela icónica de los 2000, el terciopelo.

La gama, que cae hoy a tiempo para el cumpleaños de la estrella, incluye sudaderas con capucha, pantalones anchos, joggers, blusas bandeau y camisetas sin mangas con cuello redondo. Es una vuelta al pasado y, potencialmente, un movimiento comercial muy inteligente, dados nuestros nuevos estilos de vida de trabajar desde casa.

Kardashian West incluso se reunió con Hilton para lanzar la marca, ofreciendo un toque de nostalgia y haciendo que los años 2000 se sientan casi aspiracionales nuevamente.

Hecho para la televisión

Cuando «KUWTK» llegó a nuestras pantallas y convirtió al clan familiar protagonizado por mujeres como el más comercial de Estados Unidos, Kardashian West se estableció como la estrella del programa y su miembro más conocido. Su estilo se adaptó en consecuencia.

Vestida para crear momentos memorables en la televisión en lugar de momentos dignos de la moda, abrazó accesorios llamativos (zapatos con estampado de guepardo, cinturones grandes, gafas de sol de gran tamaño) mientras usaba su tiempo de pantalla para dar publicidad a los atuendos con estampados salvajes de Dash, (ahora desaparecida) cadena de ropa que las hermanas Kardashian lanzaron en 2006.

Este fue también el periodo en el que Kardashian West emergió como la reina del vestido de vendaje.

Popularizada por primera vez a mediados y finales de los 90 por la marca francesa Hervé Léger, la silueta ultra ajustada y ceñida se convirtió en una de las favoritas, al igual que su diseñador. Incluso hizo que su figura de cera en Madame Tussauds llevara un diseño de Hervé Léger, que por supuesto igualó en su inauguración en Nueva York en 2010.

Transición a la alta costura

Si uno pudiera señalar el año en que Kardashian West comenzó a hacer la transición hacia un estilo más elegante, sería 2012. Y si uno se preguntara por qué, la respuesta sería: Kanye West.

Desde el momento en que ella comenzó a salir con el músico, pareció que él estaba decidido a transformar su guardarropa. Tomemos, por ejemplo, un episodio de «KUWTK» de los primeros días de su relación, cuando West llevó a su estilista personal a la casa de la estrella para limpiar su armario.

«Realmente creo que mi relación con mi esposo Kanye realmente cambió todo», le dijo a CNN Style en 2015. «Quiero decir, en ese entonces pensaba que tenía el mejor estilo. (Ahora) miro hacia atrás en los atuendos y estoy, como, mortificada».

La drástica intervención de West aparentemente desafió a Kardashian West a abordar la moda de una manera completamente nueva. En el lapso de unas pocas temporadas, las capas excesivas, los tacones altos y los estampados atrevidos dieron paso a una paleta apagada de beige, blanco y negro.

Las piezas de diseñador ayudaron a atraer invitaciones a las primeras filas de la semana de la moda. Allí apareció con looks que se ajustaban a las curvas y apretaban la cintura que le valieron menciones recurrentes en las listas de las mejores vestidas de las revistas de moda.

Fanática de la alta costura

Después de su cambio de imagen gracias a Kanye, ella se lanzó a la alta moda. Logró amistades cercanas con algunos de los nombres más importantes de la industria, incluidos Olivier Rousteing, Riccardo Tisci y Valentino Garavani. Y comenzó a aparecer en creaciones de Givenchy, Thierry Mugler, Tom Ford y Versace dentro y fuera de la alfombra roja (en una publicación reciente de Instagram, mostró un atuendo deportivo y glamouroso que le envió Balmain con la leyenda «Balmain Barbie»).

Mientras se mantenía fiel a su estética sexpot, las elecciones de vestuario de Kardashian West se volvieron cada vez más minimalistas y atenuadas, o más atrevidas y de alta costura, con recortes asimétricos, siluetas glamourosas, elaborados encajes y pedrería. Piensa en el minivestido blanco de Balmain que se puso para su despedida de soltera de 2014 en París. O en el deslumbrante vestido de Jean-Paul Gaultier de los Grammy 2015.

También ha habido muchas telas transparentes colocadas estratégicamente. Y Kardashian West ha llevado la transparencia al extremo al hacer alarde de looks que llegaron a ser conocidos como sus «vestidos desnudos».

No todas sus opciones de vestuario funcionaron. El vestido floral de Givenchy que usó en la Gala del Met de 2013 todavía se recuerda hoy como «el vestido de sofá». Pero la megaestrella ha seguido demostrando que no tiene miedo de ir más allá. Y aunque su esposo continúa influyendo en sus elecciones de vestuario, llegando a enviarle correos electrónicos con edictos de moda como «Ya no puedes usar anteojos grandes», es posible que ella ya los esté ignorando.

Kim Kardashian elevó el athleisure

Al estar casada con el hombre detrás de Yeezy, Kardashian West ha tenido un efecto polarizador en el athleisure, habiendo elevado el género como ‘influencer’ y empresaria.

En 2017, fue la única modelo que apareció en el lookbook de la temporada 6 de Yeezy, que consistía en imágenes escenificadas al estilo paparazzi de ella en Los Ángeles, un movimiento de marca que tuvo un efecto dominó en el estilo y la cultura de las celebridades.

Casi al mismo tiempo, trajo de vuelta los pantalones cortos de spandex para bicicleta, también como parte de la colección Yeezy, y los convirtió en algo con valor antes que nadie. «Me criticaron (por los pantalones cortos de bicicleta) (…) Y, por supuesto, todos los usaban dos años después», le dijo a Vogue.

En 2019, comenzó su propia línea de ropa interior y modeladora, Skims, que se adapta a una amplia gama de tipos de cuerpo y tonos de piel. Ella aplica la misma estética minimalista que ha adoptado en su guardarropa de todos los días a toda la gama, que abarca monos, pantalones cortos de gran altura, ropa interior y más.

Kardashian West puede haber salido de un pastel gigante con un bikini y pantalones translúcidos en el periodo previo a las celebraciones de su cumpleaños 40, pero, a su manera, ha alcanzado la mayoría de edad.