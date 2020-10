Kelly Clarkson y Gwen Stefani, junto a una audiencia virtual, animan durante las llamadas "audiciones a ciegas" de "The Voice".

(CNN) — Durante el estreno la noche del lunes de la temporada de «The Voice», un concursante llamado Corey Ward vivió un momento duro cuando ninguno de los cuatro entrenadores del programa giró su silla para llevar al cantante a la siguiente ronda.

La historia de Ward, que incluía la mención del cáncer en etapa 4 de su madre, había sido motivo suficiente para apoyarlo. Pero, en última instancia, su versión de «Way Down We Go» de Kaleo no fue suficiente para dejarlo en el equipo.

Habría sido justo preguntarse si su destino sería diferente si fuera un año normal. ¿Qué pasaría si hubiera una audiencia en vivo en el estudio, que tal vez podría haber alentado a Ward en los corazones del panel de entrenadores?

La verdad es que probablemente no hubiera hecho una diferencia y aparte de ese momento decepcionante, la audiencia virtual del programa hizo lo que se pretendía: agregó un poco de ruido e hizo que el estudio se sintiera un poco menos vacío.

Los programas de entrevistas y de deportes profesionales estuvieron entre los primeros en hacer uso de las audiencias virtuales. Sin embrago, a medida que más programas de televisión regresan en estos tiempos de pandemia, encontrar el mejor enfoque para cualquier producción en vivo que depende de la audiencia ha sido un ejercicio difícil.

En ABC, «The Conners» regresará el 21 de octubre para su primer episodio de la temporada. Por lo general es un show con audiencia en el estudio, pero el programa, filmado en Los Ángeles, decidió no intentar obtener aprobación para ningún tipo de asistencia en persona.

“Hemos hablado de ello y sentimos que los riesgos no valen la pena por los beneficios, incluso si hacemos pruebas a las personas», dijo recientemente a reporteros la productora ejecutiva y estrella Sara Gilbert. «Simplemente estamos lidiando con problemas de seguridad», agregó.

Admitió que, como actriz, «puedo sentirme insegura o sentir que eso afecta mi actuación, pero los productores juran que no es así».

«Entonces, ustedes tendrán que juzgar», dijo entre risas.

En cambio, el programa utilizará el sonido de la audiencia previamente grabado, tomando las reacciones de los que están en el set como indicador.

«Hay unos 40 de nosotros en el escenario todos juntos en un momento dado. Nos reímos, y esa es la pauta para nuestro editor», dijo el productor ejecutivo Bruce Helford. «Si Dios quiere, habrá un punto en que podamos unir a la gente, de hecho, podemos dejar que las personas vean esto y registren su risa dejándoles ver una versión editada y todo eso. Pero la pauta [actual] son las risas que ocurren en el escenario», explicó.

El productor ejecutivo Dave Caplan agregó: «Eso termina siendo bastante honesto, yo diría. Sabes, por supuesto, todos pensamos que somos genios y queremos reírnos de todo lo que escribimos».

Cabe señalar que las restricciones sobre las audiencias en vivo también varían según el lugar de filmación. «Saturday Night Live», por ejemplo, ha tenido una audiencia limitada en vivo en sus asientos de la ciudad de Nueva York al presuntamente pagarles como empleados.

En una entrevista con Willie Geist, el creador Lorne Michaels dijo que regresar al estudio y tener una audiencia en vivo fue «de lo único que hablé este verano».

«Porque estamos dando grandes golpes y son bromas difíciles, cuando no escuchas ningún sonido, se pierde la cadencia», dijo. «Lo que hace la audiencia es el enchufe que hace que el circuito funcione», explicó.

Los artistas que están acostumbrados a “retroalimentarse” de la audiencia pueden extrañar a la multitud, pero cuando se trata de «The Voice», han descubierto que puede haber algunos beneficios imprevistos de la audiencia virtual.

En una llamada con reporteros la semana pasada, la productora ejecutiva de «The Voice» Audrey Morrissey dijo que la falta de audiencia podría terminar dando lugar a una de las temporadas más impresionantes desde el punto de vista musical que hemos visto. El estreno del lunes por la noche mostró que podría haber algo de verdad en esa corazonada.

«Definitivamente es una de nuestras mejores temporadas de canto vocal, y muchos de nosotros nos preguntamos si eso tiene algo que ver [con el hecho de que] no había audiencia y tal vez los cantantes podrían escucharse mejor sin la multitud», dijo a los reporteros. Y añadió que obtuvieron la aprobación para tener en el estudio una banda en vivo.

«Les diré que los entrenadores comentaron que sentían que podían escuchar mejor el canto, lo cual tiene sentido porque no tenían público», explicó.

Una prueba real para «The Voice» será cuando llegue el momento de hacer espectáculos en vivo, episodios que tradicionalmente se benefician de la energía del público.

«Es una buena pregunta. Estamos muy ansiosos por la vuelta del público», dijo Morrissey. «Hay tantos factores que influyen. Obviamente, la seguridad es lo primero», explicó.

En este punto, dijo, no hay planes para una audiencia «pero estamos constantemente revisando eso y probándolo y simplemente educándonos para cuando, en este programa en particular, podamos sumarlos».

«Dicho esto, estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para que nuestro programa se sienta como nuestro programa y sea el programa que todos aman y que seguirán disfrutando», agregó.