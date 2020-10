Tormenta Epsilon se fortalece en un huracán de categoría 1

(CNN) — Epsilon se ha fortalecido en un huracán de categoría 1 con vientos de 120 km/h, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes.

La tormenta se está moviendo actualmente hacia las Bermudas, pero se mantendrá hacia el este.

Las ráfagas de viento con fuerza de tormenta tropical aún podrían impactar la isla, lo que provocaría que la Alerta de Tormenta Tropical permanezca en su lugar durante las próximas 48 horas.

11 PM AST Tuesday, October 20 Key Messages for Hurricane #Epsilon. Tropical storm conditions are possible on Bermuda beginning Thursday. https://t.co/22MmuRtUyj pic.twitter.com/owzBtcSrjr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 21, 2020