Así altera el covid-19 el sentido del olfato 2:20

(CNN) — EE.UU. reportó más de 1.100 nuevas muertes por covid-19 el miércoles, la cifra diaria más alta registrada en más de un mes.

El número de víctimas sigue un patrón de otras tendencias preocupantes en todo el país, incluidos los casos en aumento y las hospitalizaciones que recuerdan a las oleadas anteriores. Solo que esta vez, los médicos dicen que los estadounidenses probablemente verán el peor aumento hasta ahora.

Al menos 31 estados están notificando más casos nuevos de covid-19 que la semana anterior. Solo un estado, Hawái, tiene una tendencia en la dirección correcta. Las hospitalizaciones también están aumentando, con decenas de miles de pacientes en todo el país y los sistemas hospitalarios sufriendo un duro golpe.

Y algunos expertos predicen que la cifra diaria de muertos en el país, que por lo general va a la zaga del aumento de casos, también comenzará a subir. Más de 2.300 estadounidenses podrían estar muriendo diariamente a principios de enero, según un modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington.

En otras palabras, será «un invierno horrible». Según el Dr. Peter Hotez, decano de la Escuela Nacional de Medicina Tropical de Baylor College of Medicine.

Los expertos dicen que los próximos meses serán especialmente desafiantes por varias razones. El país nunca bajó a una línea base de casos diaria baja antes de entrar en las estaciones más frías. Esto significa que las nuevas infecciones se acumularán sobre una propagación ya desenfrenada del virus. A medida que las reuniones se trasladan al interior, es más probable que el virus se propague.

publicidad

El aumento también se produce después de la reapertura de muchas escuelas y universidades. Y las ciudades y campus universitarios de todo el país informaron sobre brotes.

Y luego, están los próximos días festivos que están poniendo nerviosos a los funcionarios de salud pública. Dado que las reuniones familiares ya están ayudando a impulsar el aumento de casos, los expertos temen que las grandes celebraciones sigan alimentando la propagación dentro de las comunidades estadounidenses.

Las celebraciones virtuales son la ruta más segura, dijeron el miércoles expertos en enfermedades infecciosas.

LEE: Noticias coronavirus 22 de octubre: Francia superó el millón de casos y se aceleran los contagios en EE.UU.

Los estados de EE.UU. anuncian hitos sombríos

A medida que los casos del país avanzan en una trayectoria ascendente, más estados informaron nuevos hitos sombríos esta semana.

Ohio reportó más de 2.300 nuevas infecciones el miércoles, el número más alto desde que comenzó la pandemia, dijeron a CNN funcionarios de salud estatales.

En Wisconsin, el gobernador anunció que el primer paciente fue admitido el miércoles en el hospital de campaña que abrió en respuesta a un aumento de pacientes con covid-19.

«Estamos agradecidos de tener esta instalación disponible para los residentes de Wisconsin y nuestros hospitales. Pero también nos entristece que aquí es donde se encuentra Wisconsin hoy», dijo el gobernador, Tony Evers, en un comunicado de prensa.

El gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, dijo el miércoles que el estado agregó más de 1.000 infecciones diarias y que sus hospitalizaciones están en el nivel más alto en tres meses.

Y también están surgiendo patrones alarmantes en las Dakotas.

Dakota del Norte está viendo un promedio de más de 101 casos nuevos por cada 100.000 personas todos los días. Es la tasa de casos nuevos per cápita más alta de cualquier estado hasta ahora en la pandemia, según el Proyecto de Seguimiento de Covid. Para poner eso en perspectiva: eso sería como California con un promedio de casi 40.000 casos nuevos al día.

Dakota del Sur tiene la segunda tasa más alta de casos nuevos por 100.000 en el país, según datos de la Universidad Johns Hopkins.

MIRA: Ancianos y mujeres, entre los que están en riesgo de sufrir «covid prolongado»

No tiene por qué ser así

Todavía hay tiempo para cambiar las cosas, han dicho las autoridades, con la ayuda de medidas básicas de salud pública promocionadas por expertos durante meses.

Estas incluyen máscaras y distanciamiento social. La orientación actualizada de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre el contacto cercano enfatiza cuán críticos son los cubrimientos faciales.

La nueva definición de los CDC de un contacto cercano con un paciente de covid-19 incluye exposiciones que suman un total de 15 minutos pasados dos metros o más cerca de una persona infectada durante un período de 24 horas.

Anteriormente, los CDC definían un contacto cercano como 15 minutos de exposición continua a un individuo infectado. El cambio se produce después de un informe de Vermont de un funcionario de correccionales que se infectó después de varias interacciones breves con los reclusos infectados, ninguna de las cuales duró 15 minutos, pero se sumaron con el tiempo.

«El punto clave que la gente debe recordar es que no hay un período de tiempo seguro para estar con alguien que no es parte de su burbuja si ambos no usan máscaras», dijo el miércoles el experto en salud pública, el Dr. Ashish Jha.

«Es muy importante que las personas usen máscaras si van a estar con alguien durante un período de tiempo prolongado, incluso si son menos de 15 minutos».

Las comunidades también deben estar preparadas para tener pruebas y otros recursos disponibles para las áreas que ven picos en los casos, dijo el Dr. Richard Besser, exdirector interino de los CDC.

«Cuanto más específico pueda ser, más podrá superar toda esta fatiga pandémica, que está llevando a muchas personas que están haciendo lo correcto a comenzar a desviarse y a no hacer todo lo que solían hacer», dijo.

Brandon Miller, Joe Sutton, Anna Sturla y Andrea Kane de CNN contribuyeron a este informe.