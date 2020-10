7 conclusiones del debate final entre Trump y Biden

Último debate entre Trump y Biden fue más civilizado 2:19

(CNN) — El segundo y último cara a cara entre el presidente Donald Trump y el contrincante demócrata Joe Biden se parecía más a un debate normal que a su primer encuentro.

Pero probablemente no hizo nada para cambiar la trayectoria de la carrera.

En medio de una plétora de mentiras, Trump criticó a Biden por no resolver problemas como el racismo institucional durante su tiempo en el Senado y como vicepresidente, mostrándolo como un típico político.

Biden arremetió contra Trump en términos de política, criticando su manejo de la pandemia y su enfoque en la atención médica, la economía y la inmigración. Pero, a veces, el exvicepresidente se volvió personal. En un momento llamó a Trump «uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en la historia moderna».

Aquí hay siete conclusiones del último debate presidencial de 2020.

Trump baja la temperatura

Trump ingresó al debate del jueves con un consenso casi unánime entre sus asesores: cálmate. Nadie podía decir con confianza si seguiría el consejo.

Lo hizo, en su mayoría, ayudado, en parte, por una nueva regla de silencio contra la que arremetió antes del cara a cara.

Sí, todavía decía falsedades. Sí, todavía lanzaba ataques personales. Sí, restó importancia al coronavirus, la mayor crisis que enfrenta el país, sin asumir ninguna responsabilidad por ello. Sí, insistió en que cientos de niños migrantes separados de sus padres están bien cuidados.

Pero durante la mayor parte del cara a cara, parecía más moderado y más decidido a apegarse a un plan. Incluso fue cortés con la moderadora Kristen Welker de NBC, diciéndole en un momento que aprobaba su desempeño.

Después del último debate, Trump sintió que ganó y pocos asesores le dijeron lo contrario. Pero después de ver clips de sí mismo, Trump reconoció que podía bajar el tono un poco.

El resultado fue un gran suspiro de alivio entre los republicanos, que temían otra actuación abrasiva que desanimara a los votantes. Y dio lugar a un debate más sustantivo, con los votantes capaces de escuchar respuestas definitivas.

No está claro cómo eso ayuda a Trump. A menudo, sus respuestas, particularmente sobre la atención médica y la raza, carecían de sustancia. Y nuevamente evitó trazar una agenda concreta para el segundo mandato, algo que no logró articular durante la mayor parte de la campaña.

Pero si la carrera depende en parte del comportamiento de Trump, su enfoque del jueves está más en línea con lo que esperaba su equipo.

Las ilusiones de Trump

Así usó Trump sus primeros dos minutos en debate final 2:29

La primera respuesta de Trump, que estaba destinada a indicar cómo lideraría durante la siguiente etapa del coronavirus, se basó en cambio en mirar hacia atrás y pensar con ilusión sobre una vacuna.

Y como muchas de sus respuestas durante el resto de la noche, el argumento central de Trump parecía ser que las cosas podrían estar yendo mucho peor.

Aunque se pronunció en un estilo nuevo y menos agresivo, la respuesta de Trump equivalió al mismo rechazo de la pandemia que ha estado ofreciendo durante meses, una que los votantes han rechazado en gran medida.

«Se irá y, como digo, estamos doblando la curva, estamos dándole la vuelta a la esquina. Se está yendo», dijo, sin tener en cuenta el aumento de casos en todo el país.

Como lo hace casi cada vez que se le presiona sobre su respuesta a la pandemia, Trump citó su decisión de cerrar los viajes a China, aunque miles de personas estaban exentas y aún podían ingresar al país. Insistió en que Estados Unidos estaba sufriendo junto con Europa, que también está experimentando nuevos picos. Pero a diferencia de Trump, los líderes allí, incluido el presidente de Francia, Emmanuel Macron, han impuesto nuevos bloqueos.

Y puso casi todo su optimismo en una vacuna, que afirmó llegaría «en unas semanas». No hay indicios de que sea cierto. Los ensayos de vacunas aún están en curso y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) ha impuesto reglas que requieren meses de datos para el uso de emergencia de una nueva vacuna.

Más tarde, Trump reconoció que su promesa de una vacuna «dentro de semanas» no era una «garantía». Pero dijo que tenía esperanzas de tener una para fin de año.

Sus respuestas fueron una señal de que Trump no planea cambiar su enfoque frente al coronavirus, incluso cuando aumentan los casos. Lo dijo a principios de esta semana; en un foro, Trump respondió cuando se le preguntó qué haría de manera diferente: «No mucho».

En cambio, la distinción clave que Trump trató de hacer fue su aversión a cualquier bloqueo adicional para evitar un mayor contagio. «No podemos cerrar nuestra nación», dijo Trump. «No podemos encerrarnos en un sótano como lo hace Joe».

LEE: ANÁLISIS | Éxitos y fallas del último debate presidencial

Biden pronostica un ‘invierno oscuro’

Así chocaron Biden y Trump sobre la salud en debate final 4:14

Biden ofreció una visión mucho más sombría del virus. Y pronosticó que se acerca un ‘invierno oscuro’, mientras acusaba a Trump de negar su responsabilidad por la propagación en Estados Unidos y desperdiciar meses que dijo que deberían haberse usado para acelerar la producción de equipos médicos de protección y preparar escuelas y empresas para la reapertura.

«Cualquiera que sea responsable de tantas muertes no debería permanecer como presidente de Estados Unidos», dijo Biden.

Biden fue mucho más mesurado que Trump al discutir sobre cómo manejaría el virus. Dijo que establecería estándares nacionales para abrir escuelas y negocios y que buscaría fondos de estímulo para prepararlos.

También ofreció una visión más severa de la línea de tiempo para una posible vacuna, una que se alinea más estrechamente con lo que han proyectado los expertos en salud pública. Dijo que «no hay perspectivas de que haya una vacuna disponible para la mayoría del pueblo estadounidense antes de mediados del próximo año».

Biden, sin embargo, brindó un momento unificador cuando criticó a Trump por culpar a los gobernadores demócratas por la propagación del virus en sus estados.

«No veo esto de la forma en que él lo hace: estados azules y estados rojos. Son todos Estados Unidos», dijo Biden. Señaló que se han producido picos en las últimas semanas en los estados de tendencia republicana. «Todos son estadounidenses», dijo.

Trump desempolva su libro de jugadas de 2016

Con casi 50 millones de votos ya emitidos y el tiempo casi agotado para revertir su suerte en las encuestas, Trump recurrió a las tácticas que lo ayudaron a ganar hace cuatro años.

Trató de presentar a Biden como un típico político, al igual que hizo con Hillary Clinton. En repetidas ocasiones señaló que Biden estuvo en cargos de elección durante 47 años, y lo culpó por no resolver problemas como el racismo sistémico.

«Joe, me postulé debido a ti. Me postulé debido a Barack Obama. Porque hiciste un mal trabajo. Si pensara que hiciste un buen trabajo, nunca me habría postulado», dijo Trump.

Sin embargo, la táctica podría haber resultado contraproducente en ocasiones, porque le dio a Biden una oportunidad para relatar los logros políticos de la administración de Obama.

LEE: ANÁLISIS | Obama regaña mordazmente a Trump antes del debate final

Sin embargo, Trump fue menos efectivo al tratar de convertir una serie de acusaciones complicadas y no probadas sobre el hijo de Biden, Hunter, en un momento que altera la campaña. Fuera de la cámara de resonancia de la derecha que ocupan Trump y sus seguidores más fervientes, no entregó uno de esos momentos. Y se abrió a respuestas agudas de Biden sobre las propias operaciones comerciales de Trump en China y la falta de publicación de sus declaraciones de impuestos.

«El tipo que se metió en problemas en Ucrania fue este tipo», dijo Biden, señalando a Trump. «Tratando de sobornar al gobierno ucraniano para que dijera algo negativo sobre mí, lo que no harían». Las acciones de Trump en Ucrania llevaron a la Cámara a realizarle un juicio político.

El afán de Trump por retroceder el tiempo incluso se extendió hasta acusar falsamente a Biden de referirse a los negros como «superdepredadores» durante la discusión del proyecto de ley contra el crimen a principios de la década de 1990. Y no lo hizo; fue Clinton quien utilizó el término.

Biden alcanza sus marcas de política

Esto haría Biden si un país interfiere en elecciones 0:39

Los momentos más efectivos del exvicepresidente el jueves por la noche podrían haber sido su evisceración de las políticas económicas, de salud e inmigración de Trump.

Esos momentos centrados en las políticas subrayaron una realidad sombría para Trump: aunque el Congreso podría interponerse en el camino, Biden está haciendo campaña sobre una serie de propuestas políticas detalladas. Y, con frecuencia, explica lo que significarían para los estadounidenses promedio. Trump, sin embargo, ha fallado repetidamente en detallar lo que intentaría hacer si gana un segundo mandato.

Biden criticó a Trump por buscar que la Corte Suprema anule la Ley del Cuidado de Salud a Bajo Precio y sus protecciones para aquellos con condiciones preexistentes: un grupo de estadounidenses en el que Biden señaló que pronto incluirá a aquellos que tenían covid-19.

Trump, quien durante mucho tiempo ha prometido un plan para proteger a esas personas pero nunca lo ha entregado, negó la realidad de que sus protecciones serían derogadas si el esfuerzo judicial de su administración tiene éxito. Biden detalló su propuesta para permitir que los estadounidenses compren un programa de seguro médico público e introdujo una nueva frase para describirlo: «Bidencare».

También abogó enérgicamente por aumentar el salario mínimo de U$ 7,25 a US$ 15 la hora, mientras que Trump dijo que el asunto debería dejarse en manos de los estados.

Lo más significativo podría haber sido la parte del debate que se centró en la inmigración, cuando Biden evisceró a Trump por el informe de esta semana de que 545 niños que fueron separados de sus padres en la frontera aún no se han reunido con sus familias. Trump afirmó que los niños están «muy bien cuidados», a pesar de que han estado separados de sus familias durante meses o años.

«Se separaron de sus padres, y eso nos convierte en el hazmerreír y viola toda noción de quiénes somos como nación», dijo Biden.

Una pregunta sobre la «charla» queda sin respuesta

A Trump y a Biden se les hizo una pregunta provocativa e importante sobre la raza: ¿Podrían entender por qué los padres negros les dan a sus hijos la «charla» sobre cómo manejar los encuentros con las fuerzas de orden público?

Trump no abordó específicamente la pregunta, y su instinto fue insistir en que ha hecho más por los negros que cualquier presidente anterior desde Abraham Lincoln, y atacar a Biden por su historial, incluso en un proyecto de ley sobre delitos de la década de 1990.

«Soy la persona menos racista de esta sala», dijo Trump.

Biden, mientras tanto, trató de presentar a Trump como un avivador de las divisiones raciales, uno de los argumentos principales de toda su campaña.

«Abraham Lincoln aquí es uno de los presidentes más racistas que hemos tenido en la historia moderna», dijo sarcásticamente, haciendo referencia a la afirmación anterior de Trump. «Este tipo tiene un silbato de perro tan grande como un cuerno de niebla».

Las respuestas de los candidatos estaban menos diseñadas para convencer a los votantes negros de que cualquiera de los dos sería mejor para ellos que para convencer a los votantes blancos de que Trump es o no racista. Es uno de los factores que ha reducido las cifras de las encuestas de Trump entre las mujeres suburbanas. Estas se han sentido apagadas por el constante avivamiento de divisiones de Trump.

No está claro cómo simplemente afirmando que no es racista Trump revierta esa impresión, dada la amplia evidencia de que avivó conspiraciones racistas o fomentó divisiones raciales. Para un candidato que cree que puede desprenderse del apoyo de los demócratas entre los hombres negros, no ofrecer ningún tipo de respuesta política o basada en acciones parecía una oportunidad perdida.

Biden dice que ‘haría la transición de la industria petrolera’

El momento de debate que los republicanos estaban aprovechando el jueves por la noche fue el comentario de Biden de que «haría la transición de la industria petrolera, sí».

«Oh, esa es una gran declaración», respondió Trump.

«Esa es una gran declaración», dijo Biden. «Porque la industria petrolera contamina significativamente».

Continuó diciendo que quería una transición gradual a formas más limpias de energía. Pero Trump trató de convertir inmediatamente el momento en una ventaja política en los estados con gran cantidad de petróleo y manufactura.

«¿Te acordarás de eso, Texas? ¿Recordará eso, Pennsylvania, Oklahoma, Ohio? «, dijo Trump.

No está claro si el momento es el tipo de cambio político que Trump podría esperar. Sin embargo, podría ser problemático para los demócratas que se postulan en áreas rojas como Texas.

Después del debate, la campaña de Biden buscó aclarar el intercambio, diciendo que el exvicepresidente estaba hablando específicamente de eliminar los subsidios al petróleo.