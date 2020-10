Verificación de datos: ¿Recibió Biden US$ 3,5 millones de Rusia como dijo Trump?

Esto haría Biden si un país interfiere en elecciones 0:39

(CNN) — El presidente Donald Trump afirmó que el exvicepresidente Joe Biden recibió US$ 3,5 millones de Rusia y que «llegaron a través de Putin porque era muy amigable con el exalcalde de Moscú, y fue la esposa del alcalde de Moscú. Usted obtuvo US$ 3,5 millones. Su familia recibió US$ 3,5 millones».



Primero los hechos: esto es falso.

Trump aparentemente estaba tratando de presentar una acusación hecha anteriormente contra el hijo de Joe Biden, Hunter Biden, sobre el asunto de Rusia, pero no hay conexión con Joe Biden.

MIRA: Trump vs. Biden: tras el debate, la pelea sigue abierta a 11 días de las elecciones

Hunter Biden también niega la acusación de que recibió US$ 3,5 millones de Rusia. El abogado de Hunter Biden, George Mesires, le dijo a CNN que Hunter Biden no era propietario de la firma que los republicanos del Senado alegan que recibió el pago de US$ 3,5 millones en 2014.

Una investigación partidista realizada por republicanos del Senado, cuyo informe se publicó este mes, alegó que Elena Baturina, una empresaria rusa y esposa del difunto alcalde de Moscú, Yuri Luzhkov, envió US$ 3,5 millones en 2014 a una firma llamada Rosemont Seneca Thornton, y que el pago fue identificado como un «acuerdo de consultoría».

publicidad

MIRA: Alerta del FBI: Irán y Rusia intentan interferir en elecciones de EE.UU.

El informe no proporcionó más detalles sobre la transacción.

Hunter Biden fue cofundador y director ejecutivo de la firma de inversiones Rosemont Seneca Advisors. Pero Mesires dijo que Hunter Biden no cofundó Rosemont Seneca Thornton. No está claro qué conexión existe entre Rosemont Seneca Advisors y Rosemont Seneca Thornton.

Ni el informe del Senado ni Trump han proporcionado ninguna evidencia de que el pago fuera corrupto o de que Hunter Biden haya cometido algún delito.