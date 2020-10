(CNN) — Una depresión tropical al este de México se fortaleció el domingo por la mañana y ahora es la tormenta tropical Zeta que podría llegar a la costa del Golfo de Estados Unidos a mitad de semana.

Zeta podría tener o estaría cerca de la fuerza de un huracán cuando se acerque a la costa norte del Golfo el miércoles, y podría traer marejadas ciclónicas, lluvias e impactos del viento en áreas desde Louisiana hasta el noroeste de Florida.

Es la vigésimo séptima tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2020, y es junto con 2005 como la temporada de huracanes más activa registrada, según el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

#Zeta has formed in the NW Caribbean – the 27th named storm of the 2020 Atlantic #hurricane season to date and earliest forming 27th Atlantic named storm on record. Prior record for earliest Atlantic 27th named storm formation was November 29, 2005. pic.twitter.com/9ugeQDkvx5

— Philip Klotzbach (@philklotzbach) October 25, 2020