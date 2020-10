Trump ya votó 3:42

(CNN) — Una asombrosa afirmación de la Casa Blanca de que Estados Unidos no puede controlar la pandemia que empeora rápidamente está eclipsando la desesperada apuesta del presidente Donald Trump para cambiar su carrera por la reelección contra el demócrata Joe Biden a ocho días del final.

Los comentarios del secretario general de la Casa Blanca, Mark Meadows, en CNN el domingo alarmaron a los expertos médicos que argumentan que dejar que el coronavirus se desate es similar a una política de inmunidad colectiva que costará miles de vidas. Pero con las nuevas infecciones diarias alcanzando niveles récord, Trump pasó el fin de semana en un bombardeo de campaña en el que burló abiertamente pasos como el uso de máscaras y el distanciamiento social, que podrían frenar la propagación de la enfermedad, y se lamentó de que todos los medios de comunicación hablan solo de «covid, covid, covid.»

«No vamos a controlar la pandemia», dijo Meadows a Jake Tapper de CNN el domingo en «State of the Union». Argumentó que «factores de mitigación adecuados» como tratamientos y vacunas deberían ser la prioridad.

La ventana al pensamiento de la administración se produjo cuando Trump pasó el fin de semana construyendo una gigante solicitud de confianza para los votantes. Declaró que el país estaba «doblando la esquina maravillosamente» en la batalla contra el covid-19.

El vicepresidente Mike Pence, mientras tanto, se niega a aceptar la guía permanente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU. (CDC) sobre la cuarentena después de que su secretario general y un guardaespaldas estuvieron entre las cinco personas en su órbita que dieron positivo en un nuevo brote del coronavirus en la Casa Blanca.

Las últimas señales de que Trump está anteponiendo sus prioridades políticas a su deber de cuidar al pueblo estadounidense se producen cuando el presidente planea una semana frenética de mítines atiborrados que burlan las buenas prácticas de distanciamiento social.

publicidad

LEE: 7 conclusiones del debate final entre Trump y Biden

Pero el fin de semana de datos de salud sombríos y controversia significa que el clímax de la campaña se verá ensombrecido por la pandemia. Es una dura realidad para Trump, ya que el 60% de los estadounidenses en una reciente encuesta de CNN desaprobaron su gestión de la crisis.

El presidente siempre ha minimizado la amenaza del virus. Se burló del uso de máscaras, convirtiendo la práctica en un problema de guerra cultural. Y presionó a los gobernadores republicanos para que abrieran sus estados antes de que el virus estuviera bajo control. Esto ayudó a desatar una ola de infecciones en el Cinturón del Sol durante el verano.

Como resultado, su manejo de la pandemia es un tema central de campaña. Y su comportamiento en los últimos días indica que no habrá cambios en el enfoque de la Casa Blanca sobre la pandemia si gana las elecciones, sin importar cuán grave sea el virus en invierno.

La última semana de la campaña comienza con Trump detrás de Biden en las encuestas de voto popular nacional por 9 o 10 puntos y por márgenes más pequeños en muchos de los estados que decidirán la elección el 3 de noviembre. Si la encuesta es precisa, Trump tiene un camino estrecho hacia la reelección. Pero tendrá que cumplir su promesa de expandir masivamente su base política con nuevos votantes conservadores. Y casi tendrá que encabezar la mesa en estados competitivos.

Sorprendentemente, más de 58 millones de estadounidenses han emitido votos anticipados, superando todas las votaciones anticipadas en las elecciones de 2016. Esto significa que será más difícil para cualquiera de los candidatos sacudir la dinámica de la contienda en el último minuto. Biden parece tener más rutas hacia los 270 votos electorales necesarios para la victoria. Pero los demócratas están nerviosos después de que un aumento tardío de Trump en 2016 lo llevó a una sorprendente victoria sobre Hillary Clinton.

«Soy una de esas personas, o competidores, que no se acaba hasta que suena la campana. Y me siento supersticioso cuando pronostico cualquier otra cosa que no sea una dura pelea». Así dijo Biden en una entrevista transmitida por CBS «60 Minutes» el domingo cuando se le preguntó si Trump aún podría derrotarlo. «Nos sentimos bien acerca de dónde estamos. Pero, ya sabes, no subestimo cómo juega».

Meadows envía ondas de choque a través de Washington

Meadows aclaró hasta qué punto la Casa Blanca ha dejado de luchar contra la pandemia, por ejemplo, las reuniones informativas públicas de los principales científicos del gobierno.

El problema con sus comentarios es que es poco probable que una vacuna, incluso si es aprobada por los reguladores en los próximos meses, esté disponible para todos los estadounidenses hasta bien entrado el próximo año.

El tipo de tratamientos de vanguardia que ayudaron a Trump a superar su caso de covid-19 aún no están disponibles para el público en general o para las decenas de miles de estadounidenses que ahora se infectan todos los días. Funcionarios de salud pública como el Dr. Robert Redfield, el director de los CDC, han dicho que las máscaras son una de las armas más poderosas para combatir el virus.

Biden aprovechó los comentarios de Meadows mientras intentaba argumentar que la negación de Trump y la minimización de la mayor crisis de salud pública en 100 años significa que debería ser descalificado para cumplir un segundo mandato.

Dijo que el secretario general de la Casa Blanca había «admitido asombrosamente esta mañana que la administración ha renunciado incluso a tratar de controlar esta pandemia. Que ha renunciado a su deber básico de proteger al pueblo estadounidense».

«Esto no fue un desliz de Meadows, fue un reconocimiento sincero de cuál ha sido claramente la estrategia del presidente Trump desde el comienzo de esta crisis: ondear la bandera blanca de la derrota y esperar que, al ignorarlo, el virus simplemente desaparezca. No lo ha hecho, y no lo hará».

LEE: OPINIÓN | Entrenador de debates: Biden apenas pasó, pero Trump falló

El presidente y Pence, el jefe del grupo de trabajo sobre el coronavirus, se han negado sistemáticamente a modelar el distanciamiento social y el uso de máscaras que es la forma más efectiva de reducir las infecciones mientras llegan los tratamientos y las vacunas.

El domingo, por ejemplo, el presidente se mezcló con simpatizantes que estaban sin mascarilla y muy juntos, ofreciendo golpes de puño y firmando gorras «Hacer a Estados Unidos Grande de Nuevo».

Ese es exactamente el mensaje equivocado que el presidente debería enviar, dado un estudio de modelado del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington que señala que en septiembre solo el 49% de los estadounidenses informaron que «siempre» usan una máscara en público. Si ese número fuera del 95%, se podrían salvar más de 100.000 vidas del covid-19 hasta febrero, según el estudio.

MIRA: Modelo matemático estima más de 2.900 muertes diarias en EE.UU. por covid-19 en diciembre

En un nuevo artículo de opinión publicado el domingo en The Wall Street Journal, el Dr. Scott Gottlieb, excomisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA), advirtió que tal vez sea el momento de considerar un mandato de máscara nacional limitado y temporal.

«Las muertes están comenzando a aumentar nuevamente. Y las vacunas no estarán ampliamente disponibles hasta el próximo año, incluso en el mejor de los casos. Todos los que se unan para usar máscaras, por un tiempo limitado, será la forma menos costosa para la sociedad un invierno difícil», escribió Gottlieb.

Pence, un ‘trabajador esencial’

Incluso cuando se supo la noticia de las múltiples infecciones en la oficina del vicepresidente, la Casa Blanca declaró que era un «trabajador esencial». Una designación normalmente reservada para los socorristas y el personal médico de primera línea. Y dijo que continuaría con su programa de campaña.

Pence, que llevaba una máscara, aplaudió y subió a su podio en un evento en Carolina del Norte el domingo. Es el último intento de Trump y su equipo de fomentar una falsa impresión de normalidad a medida que la crisis se profundiza todos los días. Nunca mencionó las infecciones entre su círculo íntimo y apenas mencionó el virus en el mitin.

Pero el virus ahora está aumentando en 35 estados y se mantiene estable en 15. Las nuevas infecciones superaron los 80.000 casos tanto el viernes como el sábado, rompiendo los récords anteriores de un solo día. El director general de Sanidad de EE.UU., el Dr. Jerome Adams, advirtió el viernes que las hospitalizaciones han aumentado en el 75% de las jurisdicciones de todo el país. Es probable que las muertes también comiencen a aumentar pronto.

La desconexión total entre la realidad que empeora rápidamente y el comportamiento de Trump y Pence llevó a David Gergen, un asesor de presidentes de ambos partidos que hablaba en CNN, a condenar lo que dijo que eran «un presidente y un vicepresidente que ponían su vida y la de las personas en riesgo para promover su propia buena suerte política».

Los comentarios de Meadows parecían estar en línea con la filosofía del asesor de la Casa Blanca, el Dr. Scott Atlas, quien tiene el oído del presidente y ha enfurecido a los científicos del gobierno sobre el grupo de trabajo de coronavirus de la Casa Blanca.

Atlas ha puesto en duda el uso de máscaras y parece favorecer un enfoque similar a la inmunidad colectiva. Dejar que el virus circule libremente en la sociedad para generar resistencia entre los ciudadanos. Tal enfoque podría costar cientos de miles de vidas más, según William Haseltine, presidente y presidente de ACCESS Health International.

La declaración de Meadows también tuvo ecos preocupantes para otro experto.

«Escuché mucho sobre inmunidad colectiva en esa declaración y eso es horrible», dijo a CNN el domingo el Dr. Jonathan Reiner, profesor de Medicina en la Universidad George Washington.

«Podemos controlar la pandemia», dijo Reiner, citando la baja incidencia del virus en Washington, después de picos anteriores y acreditando el uso de máscaras para mejorar la situación.

«Lo que el secretario general está diciendo es rendirse. No, no, no, hacemos que todos se pongan mascarilla, así es como bajamos las tasas».

LEE: Fauci dice que podría ser momento de exigir el uso de mascarillas, mientras los casos de covid-19 aumentan en EE.UU.

Las responsabilidades de los líderes

Los comentarios de Meadows provocaron momentos incómodos para varios senadores republicanos, que avanzan la nominación de Amy Coney Barrett a la Corte Suprema hacia una votación final el lunes.

«Todos tenemos el control y todos tenemos la responsabilidad como líderes de dar un ejemplo que consiste en hacer lo correcto para detener la propagación», dijo a los periodistas el segundo republicano del Senado, John Thune de Dakota del Sur.

«Hay ciertos elementos que sí, no podemos controlar. Es un virus. Es muy agresivo. Quiere infectar a mucha gente. Pero hay cosas sobre nuestro propio comportamiento que podemos controlar».

El otro senador de Dakota del Sur, Mike Rounds, dijo que el gobierno «definitivamente no» debería dejar de intentar controlar el covid-19. El senador republicano de Indiana Mike Braun aconsejó «usar todo el armamento para tener el virus bajo control».

Los nuevos casos de covid-19 en la Casa Blanca no podrían estar más cerca de Pence.

Marc Short, su jefe de personal, dio positivo el sábado, anunció la oficina del vicepresidente en un comunicado al final del día. Las fuentes le dijeron a CNN que Marty Obst, un asesor principal de Pence que no es un empleado del gobierno, y al menos tres empleados en la oficina de Pence también dieron positivo por el virus en los últimos días. Zach Bauer, un ayudante desde hace tiempo y uno de los empleados que trabaja más cerca de Pence, dio positivo por coronavirus, según supo CNN el domingo.

Los nuevos temores sobre el coronavirus en la Casa Blanca no impedirán que Trump juramente a Barrett después de su esperada confirmación en el Senado el lunes. A pesar de que la ceremonia de anuncio en su jardín de rosas el mes pasado se convirtió en lo que el principal especialista en enfermedades infecciosas del gobierno, el Dr. Anthony Fauci, llamó un evento «superpropagador».

El evento se llevará a cabo a las 9 pm ET, afuera, dijo a CNN una fuente familiarizada con la invitación.