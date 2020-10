Hay más de 45 millones de votos anticipados en EE.UU. 0:38

(CNN) — Dave Richards llegó a su lugar de votación antes del amanecer, con una silla de jardín azul y una botella gigante de agua.

Eran alrededor de las 6 am del 12 de octubre, el primer día de votación anticipada en Georgia, y el consultor de negocios estaba listo para una larga espera en el suburbio de Smyrna, en Atlanta. Después de tres horas en la fila, Richards, de 51 años, votó en lo que calificó como la elección más crucial de su vida.

«Esta elección es más importante que la de 2008 para Barack Obama. La de 2008 fue para cambiar y hacer historia. Esta elección es para salvar a Estados Unidos», dijo Richards. Y citó sus preocupaciones sobre la justicia racial y la supresión de los votantes negros. «La división racial que está ocurriendo, necesitamos a alguien que sea un líder para todos, no solo para su base», explicó.

En todo el país, los votantes negros están participando en grandes cantidades. La apuesta de este año es especialmente alta, dicen, y están en la boleta nada menos que su salud y seguridad.

Para muchos es la elección más importante

En entrevistas con CNN, dijeron que están preocupados por la injusticia racial y la brutalidad policial, se sienten desvalorizados por un presidente que ha dudado en condenar el supremacismo blanco y temen perder los beneficios de salud si la Corte Suprema anula la Ley del Cuidado de Salud Asequible.

Muchos dijeron que sienten esta elección como la más importante de sus vidas.

Durante una terrible pandemia que ha matado a más de 223.000 estadounidenses y devastado comunidades negras, muchos votantes negros podrían haber enviado sus boletas por correo. Pero después de los titulares recientes sobre trabajadores postales que tiran el correo no entregado y las afirmaciones desacreditadas del presidente Donald Trump que cuestionan la integridad de las papeletas de votación por correo, muchos no confían en ese proceso.

«La pandemia no me asustó», dijo Richards. «La forma en que (el presidente) 45 (Trump) estaba hablando sobre la votación por correo y mintiendo al respecto, quería hacerlo (votar) en persona».

Las cifras de los votantes negros

En lo que va de otoño, los votantes negros estadounidenses están acudiendo a las urnas a tasas mucho más altas que hace cuatro años, cuando Hillary Clinton estaba en la papeleta.

Hasta el martes, más de 601.000 estadounidenses negros habían votado de manera anticipada en Georgia en comparación con 286.240 dos semanas antes de las elecciones de 2016. En Maryland, alrededor de 192.775 habían votado en comparación con 18.430. Y California tenía más de 303.145 votos, frente a más de 106.360 dos semanas antes de las elecciones de hace cuatro años. Eso según Catalist, una empresa de datos que proporciona análisis a demócratas, académicos y organizaciones de activismo progresistas.

Keith Green, de 65 años, fue a las urnas la semana pasada en Overland Park, Kansas, para votar en persona por varias razones.

Muchos dicen que no confían en Trump

«Tenemos un presidente racista que miente demasiado», dijo. «Sigue diciendo que no confía en los demócratas. Bueno, después de todo lo que ha sucedido con las papeletas, no confío en los republicanos», afirmó.

Trump dijo en repetidas ocasiones que ha hecho más por las personas negras que cualquier presidente desde Abraham Lincoln. Como evidencia, ha citado el bajo desempleo entre los negros, las reformas de la justicia penal y el aumento de la financiación federal para las facultades y universidades históricamente negras.

Algunos republicanos negros prominentes, incluido el senador Tim Scott de Carolina del Sur y el fiscal general de Kentucky, Daniel Jay Cameron, han cantado sus alabanzas.

Pero la mayoría de la gente negra no está convencida. Las encuestas de Gallup durante el verano encontraron que el 87% de los negros desaprueba su trabajo como presidente.

Green dijo que la administración Trump lo dejó preocupado por el futuro de su hija y sus dos nietos. Él cree que Trump ha envalentonado a los supremacistas blancos y ha hecho retroceder a la nación en el camino de los derechos civiles y la igualdad.

«Los últimos cuatro años han sido tan malos», dijo. «No podemos soportar cuatro años más de eso», agregó.

Otras preocupaciones de los votantes negros incluyen la atención médica y la composición de los tribunales

Wilburn Wilkins, de 61 años, se despertó temprano el 7 de octubre, se puso dos mascarillas y se dirigió a un centro de votación en Joliet, Illinois, con su esposa. Aunque el jubilado tiene condiciones preexistentes, quería votar en persona.

«Tenemos un presidente que está destrozando por completo nuestra Constitución democrática», dijo Wilkins a CNN. «Mucha gente está muriendo porque está ignorando la pandemia de covid, ignorando el hecho de que la gente está desempleada, necesita recursos financieros. Necesitamos un cambio», afirmó.

Como Green, cree que las decisiones de la Casa Blanca han socavado a los negros y otras minorías.

«La designación de una conservadora a la Corte Suprema, (y) la acumulación de tribunales inferiores para tener compinches para llevar adelante ideas conservadoras muy probablemente afectará a las personas negras y de tez oscura», dijo Wilkins. «Afectarán cosas como los derechos civiles, el Obamacare… todas estas cosas tienen el potencial de afectar negativamente a las minorías», agregó.

Hay mucho en juego en esta elección, dijo el dramaturgo y compositor Nolan Williams Jr., de 51 años, quien vive en Washington, DC, y planea votar en persona el día de las elecciones.

‘Traducir nuestras protestas sociales en acción política’

Williams ha compuesto un himno, «I Have a Right to Vote» («Tengo derecho a votar»), para crear conciencia sobre la supresión de votantes (una estrategia para desincentivar o impedir que algunos votantes acudan a las urnas) y motivar a los negros a emitir sus votos. El tema cuenta con la participación de Christopher Jackson, integrante del elenco original de «Hamilton», del artista Billy Porter y de otros, quienes recitan palabras del abolicionista Frederick Douglass, el difunto representante John Lewis y la difunta jueza Ruth Bader Ginsburg.

«Para los afroamericanos en este país, votar es la forma más efectiva de lograr el cambio que buscamos. Dados los eventos de este verano, es crucial para nuestra comunidad traducir nuestras protestas sociales en acción política», dijo Williams, en referencia a las muertes de George Floyd y Breonna Taylor y los disturbios que siguieron.

«La atención médica, la vivienda justa –incluido el acceso equitativo a los préstamos hipotecarios–, la pobreza, el medio ambiente, las reformas significativas a nuestro sistema de justicia y las mejoras en la vigilancia comunitaria son todos temas que hacen que esta elección sea sumamente crítica», dijo.

Algunos votantes negros están desconfiados después de las elecciones de 2018

En Georgia, muchos votantes negros dicen que se sintieron motivados a votar en persona por lo que sucedió en 2018, cuando el republicano Brian Kemp se postuló contra la demócrata Stacey Abrams para gobernador mientras ocupaba el cargo de jefe de elecciones del estado.

Kemp, quien como secretario de estado de Georgia había promovido y aplicado algunas de las leyes electorales más restrictivas del país, fue acusado repetidamente antes y durante la campaña de intentar suprimir a los votantes de las minorías. Kemp ganó por un margen estrecho y Abrams argumentó que había usado su posición para suprimir a los votantes negros.

Kee-Kee Osborne, de 42 años, de Mableton, Georgia, dijo que esa es una de las razones por las que votó en persona este mes. Para asegurarse de que su voz cuente.

«Para mí, el resultado de esta elección será la diferencia entre la verdad y el engaño, la decencia y el deshonor, la inclusión y la intolerancia», dijo Osborne, quien trabaja como gerente de tecnología de la información.

«Las palabras, acciones y políticas de la actual administración (Trump) han profundizado la marginación de los negros en los últimos cuatro años. Es imperativo que nuestra comunidad se involucre en el proceso porque tenemos la oportunidad de votar por un cambio en todos los niveles», agregó.

‘Muchas personas han muerto para que tengamos ese derecho a votar’

En Los Ángeles, la gerente de negocios y bloguera de viajes Nancy Gakere, de 47 años, se despertó temprano un día de este mes para dejar su boleta. También se inscribió en un servicio de seguimiento para asegurar que se cuente su voto.

«Quería asegurarme de entregar personalmente mi voto», dijo. «Esta elección es tan importante para los negros debido a eventos actuales como el asesinato de George Floyd y Breonna Taylor, (y) la forma en que la pandemia de coronavirus ha afectado de manera desproporcionada a los negros», dijo. «Esto ha expuesto el racismo institucional de larga data y las desigualdades raciales que existen en Estados Unidos», agregó.

Pero para Gakere, el tema más importante es preservar la atención médica bajo la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

«Tenemos familiares con afecciones preexistentes y creemos que corre el riesgo de ser anulada», dijo.

Con el día de las elecciones en el horizonte, Wilkins tiene un mensaje para los votantes negros.

«Muchas personas han muerto para que tengamos ese derecho a votar. No podemos darlo por sentado. Este es un privilegio que no se les ofreció a nuestros antepasados», dijo el hombre de Illinois. «Están tratando de evitar que votemos en este momento mediante la manipulación, la intimidación, la supresión de votantes a plena vista, todas las cosas que se han hecho en el pasado a nuestros antepasados. Eso te dice lo importante que es para nosotros votar», dijo.