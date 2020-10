Agencias de seguridad nacional de EE.UU. preparan operativos para contener posibles disturbios por tensiones en elecciones en todo el país

Ya van más de 60 millones de votos anticipados en EE.UU. 2:08

(CNN) — Dos de las agencias de inmigración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) se están preparando para la posibilidad de más disturbios civiles en medio de una elección polémica, según los funcionarios, como parte de un esfuerzo concertado de las autoridades federales y locales ante posibles protestas a gran escala.

El despliegue de agentes federales por parte del gobierno de Trump en ciudades estadounidenses fue objeto de escrutinio este verano y generó acusaciones de que el DHS se politizó cuando los funcionarios de la administración Trump afirmaron que los políticos locales no estaban haciendo lo suficiente para controlar las protestas.

Mientras tanto, funcionarios en ciudades como Portland, Oregon, y Washington, argumentaron que el aumento de la presencia federal estaba alimentando las protestas, en lugar de disminuir la situación. Funcionarios y manifestantes también criticaron a los agentes federales por no tener insignias claramente diferenciadas, lo que llevó al fiscal federal del distrito de Oregon a solicitar una investigación.

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) está poniendo personal en espera antes de las elecciones de la próxima semana, según un alto funcionario del ICE. Entre tanto la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) ha estado capacitando al personal con regularidad, una extensión de los despliegues de este verano, dijo un funcionario de la agencia.

«Tenemos equipos listos para funcionar según sea necesario», dijo Ken Cuccinelli, el alto funcionario que desempeña las funciones del vicesecretario de Seguridad Nacional, pero señaló que «no tenemos ninguna inteligencia específica que sugiera una amenaza particular de violencia».

CNN informó anteriormente que desde enero se han llevado a cabo más de cinco decenas de reuniones en un esfuerzo por preparar a varias agencias para todos los escenarios probables, según un alto funcionario de la administración, y casi 100 reuniones en el último año, dijeron otros dos funcionarios de las fuerzas del orden público.

Operativos por posibles disturbios en elecciones son una «práctica estándar»

Esas reuniones han incluido el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, la Oficina de Gestión de Personal, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, las diversas agencias de inteligencia y el Ejército, dijo el funcionario. Este nivel de planificación de contingencia es una práctica estándar antes de una elección nacional, dijo el funcionario.

El ICE y la CBP tienen equipos tácticos que pueden desplegarse para aumentar otras fuerzas del orden si es necesario.

En un «tiempo volátil, es una práctica estándar» decir, «hagamos los aros: qué se necesitaría, nombra ‘esta ubicación’ y qué tipo de fuerza, cuántas personas, cuánto costaría y cuánto tiempo tomaría llegar allí», le dijo un funcionario de la CBP a CNN.

Según el alto funcionario del ICE, el personal se desplegará si es necesario para ayudar a proteger los edificios federales, lo que liberaría a los funcionarios estatales y locales si hay disturbios o problemas de control de multitudes.

Los preparativos son similares a los despliegues de Portland cuando los agentes asistieron al Servicio de Protección Federal, una agencia que también depende del DHS y está encargada en parte de proteger las instalaciones federales.

Si bien la CBP está encargada de proteger las fronteras de la nación, la agencia asiste regularmente a las fuerzas del orden, como después de los huracanes Katrina y Laura. Las agencias heredadas de la CBP también ayudaron a las autoridades locales durante las protestas por Rodney King, en 1992.

La agencia también se preparó recientemente para la posibilidad de que la llamaran para proporcionar personal cuando se anunciaran los cargos en el caso de Breonna Taylor, dijo un funcionario, pero al final no se necesitó personal de la CBP.

La agencia está «en espera todo el tiempo», dijo otro funcionario de la CBP, citando «el tamaño y la frecuencia de lo que estamos viendo». «La capacitación se ha centrado en tácticas de desescalamiento, derechos constitucionales y control de multitudes», agregó el funcionario.

Se esperan protestas tras la elección presidencial

En caso de que Trump asegure la reelección por completo, los funcionarios federales y locales le dijeron a CNN que se esperan manifestaciones a gran escala en las principales ciudades de mayoría demócrata en todo el país, especialmente en la ciudad de Nueva York y Washington. Si Biden gana por completo, esos mismos funcionarios no esperan las mismas protestas a gran escala, pero no obstante se están preparando para ellas. Las agencias también se están preparando para la posibilidad de que no haya un ganador claro el 4 de noviembre.

Este verano, después de protestas consecutivas en Portland, funcionarios federales, incluidos los funcionarios de la CBP y el ICE, fueron enviados a la ciudad para ayudar a proteger la propiedad y el personal federales. El secretario interino de Seguridad Nacional, Chad Wolf, atribuyó la medida a la violencia dirigida contra la propiedad y el personal federales.

Antes del fin de semana del 4 de julio, los agentes de Seguridad Nacional también se desplegaron en todo el país para proteger los monumentos federales. Se enviaron «equipos de despliegue rápido» a ciudades, incluidas Seattle y Portland, mientras que los equipos regionales se colocaron previamente con la intención de estar disponibles en cualquier lugar de EE.UU. en cuestión de horas.

A partir de ahora, sin embargo, Cuccinelli le dijo a CNN que no hay información de inteligencia «de nada que parezca violento» relacionado con las próximas elecciones, pero advirtió que esto puede cambiar rápidamente.

— Vivian Salama de CNN contribuyó a este informe.