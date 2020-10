Así avanza la votación anticipada en Texas 1:41

(CNN) — Más personas están participando en la elección anticipada que nunca. Hasta el lunes por la tarde, más de 60 millones de personas habían votado. Las cifras no solo superan este punto de 2016, sino que supera el número total de personas que votaron a principios de ese año.

Si bien la votación anticipada no puede decirnos el resultado final de esta elección, podemos decir que los datos que estamos viendo hasta ahora en la votación anticipada son consistentes con lo que indican las encuestas preelectorales.

En otras palabras, nada en los datos de la votación anticipada me hace dudar de los datos de las encuestas preelectorales. Esta es una buena señal para aquellos que esperan que los errores de las encuestas de 2016 no se repitan.



Comencemos con el simple hecho de que están asistiendo muchos votantes. Durante más de un año, he estado argumentando que veremos una participación récord. La razón es que muchos más votantes de lo habitual dijeron que estaban entusiasmados y seguros de que iban a votar en esta elección.

Nuestra encuesta más reciente de CNN / SSRS, por ejemplo, encontró que el 88% de los votantes registrados dijeron que probablemente votarían. Eso es un aumento respecto al 83% de una encuesta similar de CNN realizada en octubre de 2016.

Un modelo elaborado por FiveThirtyEight, basado principalmente en lo entusiastas que dicen estar los votantes, está pronosticando lo mismo. Tienen una participación que llega a 154 millones de personas. Eso es un poco más de los 140 millones de votantes de 2016.

Como porcentaje de la población elegible para votar, podríamos estar viendo la participación más alta para una elección presidencial desde que los jóvenes de 18 años obtuvieron el voto en 1971.

Lo que dicen las encuestas sobre la votación anticipada

Un efecto secundario de alta participación es que tiene el potencial de hacer las encuestas más precisas también. Muchos problemas en las encuestas pueden surgir al tratar de averiguar qué votantes tienen más probabilidades de acudir a votar. Es por eso que las encuestas suelen ser menos precisas en las primarias y las elecciones municipales, cuando la participación es menor.

Es más fácil saber si alguien es un votante registrado que si es un votante probable. Si la participación es mayor, el universo de votantes probable tiene más posibilidades de coincidir con el universo de votantes registrados.

La encuesta de NBC News / Wall Street Journal de este año, por ejemplo, ni siquiera ha publicado un resultado probable de los votantes.

La participación de lugares como Carolina del Norte y Florida parece estar confirmando otra tendencia importante en las encuestas: es mucho más probable que los republicanos se presenten en persona, mientras que los demócratas tienen más probabilidades de votar por correo.

Los demócratas obtuvieron una gran ventaja en la votación por correo en Florida y Carolina del Norte. Lo mismo ha sucedido en otros estados como Pensilvania.

Pero mira lo que está sucediendo en Carolina del Norte y Florida, al comparar la votación anticipada en persona en esos estados con la votación por correo.

En ambos estados, el bloque de votantes en persona es significativamente más amigable con los republicanos que la porción del electorado que vota por correo. En Florida, los republicanos constituyen una mayor parte de los primeros votantes en persona que los demócratas. Esto es lo contrario de lo que hemos visto en años anteriores.

Una vez más, esto generalmente se ajusta a las expectativas de quienes siguen las urnas.

Debo señalar que ninguno de estos hechos garantiza que las encuestas vayan a estar en lo cierto. En política, la diferencia entre el 48% y el 51% es toda la diferencia del mundo.

Aún así, los datos que estamos viendo me llevan a creer que no deberíamos anticipar un error de votación en una dirección u otra. Si ocurre uno, será una razón aún no diagnosticada.