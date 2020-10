Justin Turner celebró triunfo de la Serie Mundial junto a sus compañeros, pese a tener covid-19

(CNN)– La Serie Mundial no había visto nada parecido en lo que fue la final más extraordinaria que planteó tantas preguntas como puntos de discusión. La estrella de los Dodgers de Los Ángeles, Justin Turner, tuvo que ser retirado en medio de la victoria de su equipo en el sexto juego de la Serie Mundial sobre los Rays de Tampa Bay después de dar positivo por coronavirus.

Turner inicialmente no se unió a sus compañeros de equipo en el campo para las celebraciones posteriores al juego y tuiteó: «¡No puedo creer que no pueda estar allí para celebrar con mis muchachos!»

Thanks to everyone reaching out! I feel great, no symptoms at all. Just experienced every emotion you can possibly imagine. Can’t believe I couldn’t be out there to celebrate with my guys! So proud of this team & unbelievably happy for the City of LA#WorldSeriesChamps

— Justin Turner (@redturn2) October 28, 2020