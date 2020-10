CNN presenta: Matices Unidos de América, supremacismo blanco ¿por dónde empezamos? 0:15

(CNN) — Cuando filmamos el estreno de la 5ª temporada de «Matices Unidos de América» en febrero, no teníamos idea que el covid-19, el asesinato de George Floyd y todas las protestas que le siguieron, harían del episodio de supremacismo blanco, algo aún más importante.

Sé que algunos de ustedes al leer esto pueden preguntarse: ¿qué tiene que ver el covid-19 con el supremacismo blanco o la muerte de George Floyd?, ¿acaso no hicieron uno ya?, ¿ese contigo y el KKK?

Sí, tuve un encuentro con el KKK durante el primer episodio de Matices Unidos (¡gracias por refrescar mi memoria!). Y mientras este episodio es de muchas maneras la secuela, iremos más a profundidad dentro del supremacismo blanco en Estados Unidos que el Ku Kux Klan.

Aquellos que estudian el supremacismo blanco te dirían que lo visualices como si fuera un iceberg. El KKK, los neo-nazis, el genocidio de nativoamericanos en los Estados Unidos, la esclavitud, linchamientos, grupos de odio, las cosas que la gente buena identificaría de inmediato como malas, son simplemente la parte más visible en la punta del iceberg.

Debajo de la superficie de agua es donde se puede encontrar la mayor parte del supremacismo blanco. Las estructuras y el sistema que existen para mantener a los estadounidenses blancos en la cima y todas las demás razas y etnias por debajo de ellos para proteger el status quo.Esto incluye cosas de todos los días como la brutalidad policiaca, el legado de las leyes de Jim Crow ordenando la segregación, la manipulación política, el continuo impacto del marcado en rojo y discriminación al interior de los hogares, una permanente desigualdad económica, encarcelamientos masivos, pidiendo a los negros que expliquen cosas que simplemente podrías buscar en Google y mucho, mucho más.

La mayoría de estas estructuras e instituciones han existido durante tanto tiempo que no es necesario que sucedan muchas cosas para que siga funcionando. Y si tú eres un estadounidense blanco, no importa lo rico o pobre que sea, hay cosas de las que se beneficia solo por ser blanco.Esto puede ser tan sencillo como sentirse como un individuo con necesidades individuales, algo que es reforzado por los medios; personas blancas que pueden encender el televisor y ver a los blancos en todos los niveles de la sociedad. Lo más importante es que puedes vivir en una tierra que todavía está abrumadoramente dirigida por blancos, ya sea en las oficinas políticas más altas o en las oficinas corporativas más poderosas.

Pero muchos de ustedes no se dan cuenta como esa ventaja te beneficia: es un recordatorio constante que el país en el que vives te da un valor, igual que a la gente que se ve como tú. Tú eres como yo cuando era estudiante de segundo año de secundaria. Era alto, más de un metro con 80, pero el problema era que no me había percatado todavía que era alto.

Mi mamá hacía una pregunta como: ¿Dónde pusiste la sal? Yo decía: “la dejé en algún lado”. Mi mamá con un metro 67 miraba alrededor de la cocina y finalmente veía la sal que se asomaba desde la parte superior del refrigerador y decía: “¿Cómo está en la parte de arriba del refrigerador, ‘ponla abajo’?, yo diría, “para mí eso es abajo”.No me di cuenta de que mi perspectiva del mundo no era la única perspectiva.

No me di cuenta de que si caminaba por nuestro apartamento como si fuera el único que necesitaba alcanzar las cosas, se lo haría más difícil a mi madre y su capacidad para vivir su vida y alcanzar la sal.

Por fortuna para mi, mi madre no toleraba eso, así que aprendí y he aprendido de ella, que si vas a explicar el supremacismo blanco, debes dividirlo en pequeños pedazos. Piénsenlo de esta manera: los miembros del KKK son supremacistas blancos, pero 44 de 45 presidentes, resultan ser blancos en una tierra 100% de indígenas americanos, eso es un sistema de supremacismo blanco. Y no estamos hablando solo de enormes sistemas de energía. Piensa en todo lo que sucede en este momento.

A raíz del covid-19, algunos de ustedes se preguntan por qué las personas negras se han visto afectadas por el coronavirus con una tasa más alta. Las comunidades negras generalmente tienen una peor calidad del aire, a pesar de contribuir menos al problema de la contaminación del aire que los estadounidenses blancos. Esto se ha relacionado con problemas respiratorios y de salud crónicos combinados con un menor acceso a la atención médica y la alimentación saludable. Pon una pandemia encima de todo esto, claro, te pegará más fuerte.

O tal vez, a raíz de las protestas en todo el país, usted es una persona blanca que finalmente entiende por qué muchos negros sienten que es necesario declarar “Las vidas negras importan”. Y si entiendes eso sin sentirte amenazado o sin querer decir “tooooooodas las vidaaaaaas importaaaaan”, entonces acabas de deshacerte de uno (y solo uno) de los grilletes del supremacismo blanco.

Eso es porque una gran parte del supremacismo blanco se trata de hacer que la gente blanca piense que si el mundo no tiene sentido para ellos, eso significa que hay algo mal en el mundo y no algo mal con el lente a través del que están mirando. Obviamente con un tema tan extenso, podríamos haber justificado filmar este episodio en cualquier lugar de Estados Unidos. Pero gran parte de este episodio se filmó en Pittsburgh y sus alrededores, precisamente porque la mayoría de nosotros no pensaríamos en Pittsburgh cuando pensamos en el supremacismo blanco.

Pittsburgh es una paradoja. Está en muchas listas por ser una gran lugar para vivir y por ser uno de los lugares más liberales de los Estados Unidos, pero también figura como el peor lugar para vivir para los negros.

No lo habría adivinado, pero tiene sentido; en el par de veces que he estado allí mis Sentidos de Araña Negra se dispararon. Tal vez fue toda la nueva construcción lo que grita aburguesamiento, lo que generalmente significa que los negros fueron expulsados. O tal vez, fue la estatua que vi del compositor Stephen Foster quien tiene a un hombre negro sin nombre a sus pies. El monumento fue derribado en 2018, mucho antes de que quitar estatuas fuera genial.

Una vez que se hace la investigación, ves que es peor de lo que pensabas. Pittsburgh, una ciudad que se jacta de ser un centro tecnológico, tiene una tasa de mortalidad infantil que es 6 veces mayor para los bebés negros que para los blancos.Y tener una narrativa de seguridad y vida no hace que Pittsburgh sea inmune a los actos de odio. El tiroteo de 2018 en la sinagoga Árbol de Vida en el vecindario de Squirrel Hill de la ciudad es el ataque más letal contra los judíos en la historia de Estados Unidos. En Pittsburgh, al igual que en el resto de Estados Unidos, la historia y la estructura del supremacismo blanco nos tiene a todos viviendo en una de dos realidades totalmente separadas.

Este episodio de «Matices Unidos» no estaría completo sin sentarme con la única persona que sintió que podía hacerlo mejor que mi padre cuando apareció en la tercera temporada para hablar sobre la vida en Alabama: mi madre, Janet Cheatham Bell. (Su respuesta a mi solicitud de estar en el episodio: «¡FINALMENTE!») Como ella dice, el supremacismo blanco y el racismo son fundamentales para el cultura de los EE.UU. pero hasta hace poco han sido inaceptables como temas de un sincero examen público o político. Y el hecho de que eso esté cambiando le da esperanza.“De hecho, lo que está sucediendo ahora me alienta”, dijo mi mamá.

“Por primera vez en mi vida, el supremacismo blanco y el racismo que genera están siendo discutidos de manera regular y pública por personas que no son descendientes de negros; nosotros los forasteros y nuestros aliados entre los privilegiados estamos reconociendo que si nos mantenemos unidos, somos una fuerza poderosa y ser conscientes de nuestro poder es de lo que se trata”.

Todo este trabajo que hago proviene de crecer en su casa y verla enfrentarse al supremacismo blanco todos los días como una mujer negra soltera en Estados Unidos. Cuando comencé a hacer monólogos, solo quería ser un comediante divertido pero de alguna manera terminé de nuevo en el negocio familiar. Supuse que era hora de que tuvieran noticias de ella.

Y debido a que este es un tema tan complicado con tentáculos en todos los rincones de la sociedad estadounidense, sin mencionar en todo el mundo, cuando el objetivo es desmantelar el supremacismo blanco, se necesita más de una hora.