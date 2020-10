Encuesta: 50% de jóvenes prefiere a Biden y 26% a Trump 2:49

(CNN) — Si alguna vez has visto CNN la noche de las elecciones, sabrás que Wolf Blitzer anuncia la proyección electoral de la cadena, en la que dice que tal o cual candidato ganará una una elección en particular.

El proceso que lleva a Blitzer a decir esas palabras es cuidadoso y complicado.

Se trata de resultados en tiempo real e información de las encuestas a boca de urna. CNN, NBC, ABC y CBS trabajan con la firma de encuestas Edison Research en lo que se conoce como National Election Pool para obtener resultados y datos de las encuestas a boca de urna. Fox News y Associated Press tienen un acuerdo por separado.

Brian Stelter de CNN entrevistó recientemente al jefe de la oficina de Washington, Sam Feist, en el programa «Reliable Sources» sobre cómo CNN proyecta las elecciones y cuán diferente será el proceso este año.

A continuación puedes leer una transcripción de esa conversación, editada ligeramente por su extensión.

Por separado, también hablé con Jennifer Agiesta, directora de Sondeos y Análisis de Elecciones de CNN, que dirige la mesa de decisiones de la cadena. Más adelante encontrarás sus puntos de vista.

Este año es diferente

BRIAN STELTER: Esto es … Sam, esta es, ¿cuál?, tu octava elección presidencial en CNN, ¿verdad?

SAM FEIST, JEFE DE LA OFICINA DE CNN WASHINGTON: Correcto. 1992 fue la primera.

STELTER: Hay muchas cosas que no han cambiado en términos del proceso de la mesa de decisiones. ¿Cuál es el factor X más importante de este año que te hace pensar a ti y a tus colegas que debemos explicar esto más sobre cómo funcionan las elecciones?

FEIST: Esta será una elección como ninguna otra. Lo has escuchado una y otra vez. Pero no estoy seguro de que el recuento o informe de los votos vaya a ser muy diferente. De hecho, creo que hay muchas razones para creer que todo estará ordenado.

Obviamente, este año, debido a las boletas electorales por correo, como resultado de la pandemia, podría tomar un poco más de tiempo, ¿verdad? Lleva más tiempo contar las boletas por correo. Tienen que abrirse. Tienen que ser procesados. Algunos estados no comienzan a procesar las boletas por correo hasta el día de las elecciones, por lo que podría demorar un poco más.

Pero realmente creo que si no tenemos un ganador la noche de las elecciones, existe una muy buena posibilidad de que sepamos la respuesta el miércoles o jueves porque la gran mayoría de los votos ya se habrán contado para entonces.

¿Cómo obtenemos resultados electorales?

STELTER: Vamos a meternos en la maleza sobre el conteo. Entonces, los distritos locales en los estados cuentan, cuentan los votos y, luego, ¿qué sucede con los medios de comunicación, miles de personas descentralizadas en todo el país que obtienen esos datos y se los transmiten a usted y a sus colegas de la mesa de decisiones?

FEIST: Eso es correcto. Los funcionarios locales de todo el país a nivel de condado, ciudad, municipio o, a veces, a nivel estatal, cuentan e informan públicamente los votos. Y luego, en todo el país, el National Election Pool y Associated Press, según sea el caso, envían reporteros para conocer e informar sobre los votos.

Los votos regresan a un centro de tabulación central para nosotros, y luego, por supuesto, los informamos a los espectadores. Y eso sucede durante toda la noche, y luego seguirá sucediendo y siempre lo hace después de la noche de las elecciones porque los votos continúan llegando. Se continúan recibiendo los votos por correo y los votos ausentes. Y eso sucederá durante los días posteriores. Y luego, cuando se cuentan todos los votos, informamos todos los resultados, y es tan simple como eso.

STELTER: Hay algunos conceptos erróneos sobre cómo funciona esto. Por ejemplo, las encuestas a boca de urna, hay decenas de miles de entrevistas con los votantes después de que votan para tener una idea de por qué votaron de la forma en que lo hicieron. Pero, ya sabes, las cadenas no solo usan las encuestas a boca de urna para hacer proyecciones y cerrar contiendas. Entonces, creo que deberíamos, deberíamos desacreditar ese mito ahora mismo.

También aquí en pantalla, las cadenas no compiten por ser las primeras en anunciar proyecciones. Ahora, siento que en el año 2000, existía la preocupación de que eso sucediera. ¿Y 2020?

FEIST: Entonces, tenías razón en que en el año 2000, creo que pudo haber alguna competencia entre las cadenas para ser el primero en informar. Pero no he visto eso desde que he estado haciendo esto. He estado haciendo esto, trabajando con el equipo de decisiones desde 2004, y no hay una competencia para ser el primero. Hay una carrera para tener razón, que no es una carrera en absoluto. Es mucho más importante tener razón que ser el primero en informar.

Y realmente puedo asegurarles que los equipos de decisión en las cadenas no están compitiendo entre sí. En gran medida, están sincronizados entre ellos. Una cadena puede estar ligeramente por delante en un estado, otra cadena puede estar un poco por delante en otro estado, pero en realidad son los votos los que impulsan las decisiones. Cuando hay suficientes votos en un estado en particular para darle al equipo de decisión la confianza de que esa persona va a ganar, entonces pueden anunciar una proyección. Entonces, no verás una carrera de información este año, ni deberías verlo, y eso es algo bueno para el público.

STELTER: Creo que es interesante que haya dos sistemas diferentes, dos grupos diferentes que hacen todo esto. Y eso es nuevo en los últimos años. Tienes por una parte el Grupo Nacional de Elecciones, incluida CNN, y luego este tipo de competidor en el mercado, AP Votecast. Sin embargo, tal vez sea bueno que este año dos grupos diferentes recopilen los resultados, porque es una especie de control y equilibrio y podría dar a la gente más confianza en los resultados.

FEIST: Sí. Realmente no lo llamaría un competidor. Sugeriría que allí las dos organizaciones están trabajando en paralelo: el Grupo Nacional de Elecciones y Associated Press. Cada uno obtendrá de forma independiente el recuento de votos de todo el país. Y creo que de alguna manera se controlan mutuamente porque cuando el público ve que dos consorcios de medios independientes, dos medios de comunicación independientes informan de los votos y son muy similares, creo que eso genera confianza y eso es algo que nosotros necesitamos en esta elección. Entonces, realmente no los veo como competidores. Los veo trabajando en paralelo y eso es bueno.

Ten paciencia, Estados Unidos. Esto podría tomar un tiempo

STELTER: Por lo general, las 11 p. m. (hora Miami) es la hora más temprana en que se hablará de proyecciones de una elección porque los estados occidentales han cerrado sus urnas. ¿Existe alguna posibilidad de una proyección a las 11 p.m., del 3 de noviembre?

FEIST: Sí, por supuesto que existe la posibilidad de una proyección. Es posible y tendemos a hacer proyecciones temprano en la noche de las elecciones si la carrera no es cerrada, particularmente en esos estados de campo de batalla. Pero es muy posible que no haya una proyección la noche de las elecciones.

¿Sabes?, la gente olvida que en dos de las últimas cinco elecciones nos hemos ido a dormir sin saber quién fue el presidente electo. Todos recuerdan el año 2000, donde Florida fue el estado decisivo, la votación fue tan cerrada para hablar de un resultado la noche de las elecciones, y no lo sabíamos, y tomó otros 31 días.

Pero la siguiente elección fue en 2004, y en ese caso, Ohio era el estado que iba a ser decisivo y no teníamos suficientes votos para proyectar un ganador en la noche de las elecciones, así que esperamos. Y fue al mediodía del día siguiente cuando en Ohio hubo suficientes resultados claros de que George W. Bush ganó Ohio y fue reelegido. Por lo tanto, no es inusual que las elecciones no se decidan el día de las elecciones, especialmente este año porque las papeletas de votación por correo tardan más en contarse. Tienes que abrirlas, tienes que tramitarlas, por lo que puede ser que no lo sepamos hasta el miércoles o jueves o incluso más tarde. Pero creo que la gran mayoría de los votos en el país se contarán a finales de la semana de elecciones, así que creo que probablemente conoceremos a un ganador. Puede que no sea la noche de las elecciones.

Y está bien. Eso no significa que algo esté mal. El público, los medios de comunicación, los candidatos solo deben ser un poco pacientes.

¿Qué pasa si un candidato declara la victoria prematuramente?

STELTER: Necesitamos decirle a la gente que tenga paciencia. Un conteo lento es un conteo seguro. Pero ya saben, no sabemos qué va a pasar en términos de Florida u otros estados clave, qué va a pasar con la participación en esos votos. ¿Qué tal si, digamos que es medianoche o la 1 a.m., y Donald Trump sale y dice yo soy el ganador de la elección, y nuestros datos no respaldan eso en absoluto? ¿Qué hará CNN?

FEIST: Si no hemos proyectado suficientes estados para que un candidato llegue a 270 votos electorales, y un candidato sale y declara la victoria, dejaremos en claro que los hechos no respaldan esa afirmación de victoria. Y lo haremos de varias formas. Si has visto la noche de elecciones de CNN, John King pasa una gran parte de la noche de elecciones explicando por qué no hemos proyectado un ganador en un estado en particular.

Y va condado por condado, revela cuántos votos quedan por ingresar, cuántos votos se han contado, qué condados no han informado muchos votos. Este año, por supuesto, agregaremos votos ausentes durante toda la noche en nuestra conversación. Y si no estamos listos para proyectar el estado, no estamos listos para proyectar el estado, eso no significa que algo esté mal.

Y dejaremos en claro a nuestros espectadores y lectores, que simplemente no hay suficiente información para hacer una proyección, y que el candidato -si un candidato sale y declara un ganador, declara la victoria antes de tiempo- lo está haciéndolo antes de que se hayan contado los votos, eso se basa en hechos.

Todos están viendo los mismos resultados, incluido Fox News

STELTER: Sí, los candidatos no sabrán nada más que las cadenas. No tendrán ningún dato mágico al que las cadenas de noticias no tengan acceso.

FEIST: Eso es correcto.

STELTER: Sam, ¿qué pasa con Fox? ¿Y Fox News? ¿Es confiable la mesa de decisiones de Fox dado que de esta cadena hacen parte propagandistas como Sean Hannity, que podrían intentar ponerse del lado de Trump en una especie de tira y afloja electoral?

FEIST: Todas las cadenas tienen excelentes equipos de decisión. Estos están compuestos por científicos políticos y científicos de datos. Jenn Agiesta, quien dirige el equipo de decisiones de CNN, es nuestra directora de Encuestas. Ella ha estado trabajando con nuestro equipo de decisiones durante muchos años. Y eso es cierto en todas las cadena. El público tiene todos los motivos para confiar en los equipos de decisión de las cadenas.

Y mi consejo a todos, a todos los políticos, a los partidarios, a los comentaristas, a los analistas, esperen las proyecciones de las cadenas y de Associated Press, y no se les adelanten. Ellos son los expertos de los que el país ha llegado a depender a lo largo de los años.

Y cualquier analista que crea que sabe más que estas mesas de decisiones que han estado haciendo esto durante 30 años está equivocado. Simplemente no lo sabe. Y tendría mucha confianza en los mesas de decisiones. Y que sean pacientes, se tomarán su tiempo y no se van a adelantar. Entonces, le daría ese consejo a todos la noche de las elecciones.

Nadie sabe lo que sucederá hasta que haya resultados definitivos

STELTER: La conclusión aquí es que se trata de paciencia y de no asumir que sabemos lo que va a pasar. Hay mucha gente que está asumiendo lo peor, y esa no es una buena idea. Pero también debemos estar preparados para muchas posibilidades diferentes. ¿Es eso justo?

FEIST: Eso es correcto. Eso es absolutamente correcto. Y solo tenemos que darles a las autoridades electorales locales el tiempo para contar los votos. En muchos estados, pueden tener tiempo para hacerlo la noche de las elecciones. En otros estados, debido a las leyes electorales estatales en las que no pueden comenzar a contar las papeletas de voto ausente hasta el día de las elecciones, simplemente dales tiempo. Puede llevar uno o varios días. Dales tiempo. Contarán los votos y entonces todos lo sabremos.

Jennifer Agiesta habla sobre las cosas específicas que considera la mesa de decisiones

LO QUE IMPORTA: ¿Cuáles son las métricas específicas que estás buscando para proyectar un resultado? ¿Existe un umbral mágico mediante el cual pueda decir que no hay forma de que un candidato en particular pueda superar esto?

AGIESTA: No hay nada de magia involucrada en proyectar victorias. Lamentablemente, todo es matemático. Hay una serie de cosas que buscamos en cada estado para tener confianza en una proyección. Lo más importante es lo que se ha contado: ¿de dónde proceden geográficamente los votos dentro del estado, qué tipos de votos se incluyen en el recuento y cuánto del total de votos representa el recuento en este momento?

Si hay una ventaja clara para un candidato en el recuento actual, pero ninguno de los votos de la parte más fuerte del estado para el candidato final aún no se ha obtenido, es probable que ese margen no se mantenga. Si en cambio hay una buena representación geográfica en la votación, es un punto a favor de una proyección.

Si todo lo que se ha contado son votos ausentes y anticipados, o todos los votos del día de las elecciones, no habrá una imagen clara de cómo se verán todos los votos cuando se incluyan ambos tipos de voto. Algunos de ambos son necesarios para las proyecciones en carreras más cerradas.

Y la cantidad de votos que queda por contar es fundamental y puede ser una información más difícil de rastrear en 2020. Eso es más difícil por dos razones. Primero, el aumento en el voto por correo y el número de boletas que pueden haber sido enviadas a tiempo para el día de las elecciones, pero que son recibidas por los funcionarios electorales después. No hay forma de saber exactamente cuántos de ellos habrá la noche de las elecciones. Y en segundo lugar, está el valor reducido de conocer el número de distritos que informan. Hay menos personas votando el día de las elecciones en la mayoría de los lugares y algunos estados están consolidando distritos electorales, por lo que las comparaciones de la cantidad de personas que votan en un distrito electoral en particular ahora versus el pasado son menos valiosas y puede ser más difícil obtener una buena lectura de la participación del día antes de que se informe completamente un condado o ciudad.

También es valioso comparar lo que sabemos sobre la votación ahora con lo que sucedió en un estado o condado en el pasado en términos de participación y por quién están votando. Si esos patrones siguen siendo los mismos o están cambiando este año ayudará a determinar cuándo podemos hacer una proyección.

¿Qué estados son clave para una proyección presidencial?

LO QUE IMPORTA: ¿Hay un estado específico que esté considerando este año como un referente para la carrera presidencial?

Agiesta: Es difícil reducirlo a un solo estado, pero generalmente hay dos tipos de estados que los analistas electorales están buscando este año, y un estado dentro de cada tipo que es más crítico para determinar al presidente. Un grupo son los estados del Cinturón del Sol de rápido crecimiento, tradicionalmente republicanos, donde los demócratas han ido ganando terreno a medida que ha cambiado la composición de la población: Arizona, Carolina del Norte y Florida son emblemáticos de esas tendencias, y dentro de esos tres, Florida es el estado más crítico para la suerte electoral de cualquiera de los candidatos presidenciales.

El otro grupo son los estados del norte que han sido demócratas en las recientes elecciones presidenciales, pero que votaron mayoritariamente por Trump en 2016. Estos estados, Michigan, Pensilvania y Wisconsin, tienen poblaciones considerables de votantes blancos sin títulos universitarios y economías que han tenido que cambiar como la economía en Estados Unidos ha cambiado. En ese grupo, Pensilvania es la fuente de poder en votos electorales.

¿Qué pasa con el Senado?

LO QUE IMPORTA: No solo está en juego la carrera presidencial. El control del Senado también está en juego. ¿Se proyectarán las contiendas al Senado? ¿Es el proceso es diferente?

Agiesta: Sí, proyectaremos todas esas carreras del Senado, así como las contiendas de gobernador en los 11 estados donde se llevarán a cabo. Las proyecciones para las otras disputas electorales siguen los mismos procedimientos que las carreras presidenciales. Estamos analizando cuánto sabemos sobre todos los diferentes tipos de votos que existen, de dónde provienen esos votos, cómo se comparan con lo que sabemos sobre los votos allí en el pasado y lo que sabemos sobre lo que queda por contar. Necesitamos el mismo tipo de confianza en esa información sobre las contiendas del Senado y gobernador que para las elecciones presidenciales.