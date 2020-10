Los casos en la India superan los 8 millones

India superó los 8 millones de casos de coronavirus el jueves después de informar 49.871 nuevas infecciones en las últimas 24 horas, según el Ministerio de Salud y Bienestar Familiar.

El número total de casos del país asciende ahora a 8.040.203, lo que incluye más de 7,3 millones de recuperaciones y 120.527 muertes. A nivel mundial, la India está solo detrás de Estados Unidos en el número de infecciones.

El número de casos diarios en India ha estado cayendo a los niveles más bajos en tres meses, con un aumento más lento de lo esperado en las últimas semanas.

La India tardó 18 días en pasar de 7 millones de casos registrados a la marca de 8 millones, en comparación con los 13 días que tardó en llegar a 6 millones y los 11 días en llegar a 7 millones de casos, según un recuento de CNN de cifras del Ministerio de salud de la India.

Se han realizado más de 106,5 millones de pruebas de coronavirus hasta el miércoles, según el Consejo Indio de Investigación Médica.

Aumento en la capital: Nueva Delhi va en contra de la tendencia nacional a la baja, ya que las autoridades informaron 5.673 nuevos casos de covid-19 allí el miércoles, el aumento más alto en un solo día hasta la fecha que llevó el número total de casos de la capital a 370.014, según el departamento de salud del gobierno de Delhi.

El total de Nueva Delhi incluye más de 334.000 pacientes recuperados y 6.396 muertes.

Los pacientes con síntomas leves y moderados en la India ya no se consideran activos después de 10 días de la aparición de los síntomas si cumplen con ciertas condiciones. No se requiere una prueba para confirmar que ya no tienen el virus.