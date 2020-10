(CNN) — El exvicepresidente Joe Biden y el presidente Donald Trump se enfrentaron el jueves en el valioso estado de la Florida, cuando Estados Unidos rebasó un récord diario con más de 88.000 nuevos casos de coronavirus y los dos candidatos mostraron sus enfoques marcadamente divergentes frente al virus en un duelo de mítines.

En un autocine socialmente distante en el condado de Broward en el sur de la Florida, Biden agradeció a los asistentes por usar máscaras y permanecer separados a dos metros de distancia.

El exvicepresidente pidió a los floridanos que cambien el curso de la pandemia y elijan «la ciencia sobre la ficción», al usar su estado para bloquear el camino de Trump hacia la reelección.

«El corazón y el alma de este país está en juego en la Florida. Depende de ustedes. Ustedes tienen la llave», dijo Biden a un grupo diverso de votantes.

«Si la Florida se pone azul, se acabó. Se acabó».

MIRA: Voto Latino 2020: Canal digital

publicidad

Biden y Trump en la Florida

La visita de Biden al estado de adopción de Trump fue el último ejemplo de su intento de expandir el mapa electoral en la recta final de la campaña al pasar mucho tiempo en los estados que Trump ganó en 2016, mientras su equipo contempla múltiples caminos hacia los 270 votos electorales que necesita ganar.

Los dos candidatos se cruzarán de nuevo el viernes cuando ambos hagan campaña en Wisconsin y Minnesota, a medida que Biden intenta apuntalar sus pistas en esos estados del medio oeste y conectarse con los votantes obreros que Hillary Clinton descuidó en los últimos días de su carrera con Trump hace cuatro años.

Si Biden no puede cambiar los campos de batalla de la Florida y Carolina del Norte, podría abrirse camino hacia la Casa Blanca reconstruyendo la pared azul de los demócratas en el Cinturón de Óxido y capturando Wisconsin, Michigan y Pensilvania, mientras mantiene a Minnesota en la columna demócrata.

Trump ganó esos tres estados del medio oeste por menos de un punto porcentual en 2016.

Y el parentesco de Biden con los votantes de cuello azul que viven en pueblos de clase trabajadora como Scranton, Pensilvania, donde vivió cuando era niño, fue uno de los principales puntos de venta a los votantes de las primarias demócratas mientras cultivaba la imagen de «Joe de clase media».

Campaña por «los olvidados»

Si bien Trump ha hecho campaña, tanto en 2016 como en 2020, como voz de los «hombres y mujeres olvidados» que viven en esas comunidades, Biden ha argumentado que el presidente ignoró sus necesidades mientras ayudaba a sus aliados adinerados, intentando enmarcar la carrera como Scranton contra Park Avenue.

Pero Trump ha argumentado que Biden favoreció las políticas comerciales que enviaron empleos al extranjero y abrieron la frontera en detrimento de los votantes de la clase trabajadora.

Sin embargo, una faceta clave del éxito de Biden en 2020 es que ha reducido los márgenes de Trump con los votantes blancos que no tienen un título universitario, una tendencia que espera acelerar en los últimos días de la campaña, ya que tiende a estados clave del Medio Oeste.

Trump, quien ganó la Florida con poco más de 100.000 votos en esa campaña contra Clinton, rechazó la posibilidad de una pérdida en su patio trasero, argumentando esta semana que elegir a Biden conduciría a un confinamiento nacional y un colapso económico posterior debido a su enfoque más conservador de el virus.

En un momento en que está detrás de Biden en las encuestas y hay poca evidencia de que la carrera se está apretando, con los demócratas listos para ganar escaños en la Cámara y el Senado, Trump predijo que Estados Unidos vería «la mayor ola roja» de la historia el martes.

«Dentro de cinco días vamos a ganar la Florida y vamos a ganar cuatro años más en la Casa Blanca», dijo Trump durante el mitin de Tampa donde apareció con su esposa, la primera dama Melania Trump.

LEE: OPINIÓN | El gran problema de Trump en la Florida

El camino a 270

Ningún estado indeciso se vislumbra más grande que la Florida, apreciado por sus 29 votos electorales y su papel como barómetro nacional.

El camino de Trump hacia la reelección es prácticamente imposible sin una victoria allí.

La visita de Biden el jueves fue precedida por eventos en los últimos días con el expresidente Barack Obama, quien ganó el estado dos veces.

Y la candidata a vicepresidenta Kamala Harris hará campaña el sábado en los condados de Miami-Dade, Broward y Palm Beach para tratar de que los votantes acudan a las urnas en el último fin de semana de la votación anticipada.

En un momento en que millones de votantes ya habían emitido sus votos en la Florida, la campaña de Biden envió al exvicepresidente para avivar la participación en el confiable bastión demócrata del condado de Broward.

Luego reunió a los votantes con un megáfono en un centro de activación de votantes en Fort Lauderdale. Y terminó el día en el crítico corredor giratorio de Tampa, donde el presidente se había detenido horas antes.

Aunque Biden tuvo que interrumpir su última manifestación en Tampa debido a un aguacero, trató de rechazar a lo largo del día las falsas afirmaciones del presidente sobre el fraude electoral desenfrenado y lo que él ve como los esfuerzos de Trump para reprimir el voto, particularmente de las comunidades negras y morenas.

«Él sabe que si votas, no puede ganar. Sabe que cuando Estados Unidos vota, rechaza a personas como él», dijo Biden en Coconut Creek el jueves por la mañana.

«Elegimos la esperanza sobre el miedo. Elegimos la unidad sobre la división, y elegimos la ciencia sobre la ficción. Y, sí, elegimos la verdad sobre la mentira».

Lucha por los latinos en la Florida

Trump renovó sus esfuerzos para reducir los márgenes de Biden dentro de la diversa comunidad de votantes latinos en la Florida.

En esta última etapa de la carrera, Biden está luchando por ganarse a los latinos al mismo nivel que lo hizo Clinton, ya que los aliados demócratas temen que el tiempo se agote.

Y ambos candidatos presentaron sus argumentos a los votantes de ascendencia cubana, venezolana y puertorriqueña el jueves.

Pero a pesar de todo el optimismo de Trump sobre una potencial «ola roja», la encuesta de encuestas de CNN muestra que Biden lidera sobre Trump en la Florida 49% contra 46% sin margen de error de muestreo.

Con Trump dirigiéndose a Green Bay y Biden a Milwaukee el viernes, el panorama se ve aún más sombrío para el presidente en Wisconsin, que ganó por menos de un punto porcentual en 2016 y donde Biden lidera sobre Trump por un margen de 9 puntos en la encuesta de encuestas de CNN.

LEE: Encuesta de CNN: Biden continúa manteniendo la ventaja nacional en los últimos días de la carrera de 2020

El esfuerzo de último minuto del presidente en Minnesota, que Clinton ganó el ciclo pasado, parece ser aún más arriesgado.

Biden tenía una ventaja de dos dígitos sobre Trump el mes pasado en la encuesta de The Washington Post/ABC News allí. Biden hará un evento en autocine en la tarde en St. Paul, mientras que Trump coronará su día con un mitin nocturno en Rochester.

Protesta

A última hora del jueves por la noche, la campaña de Trump emitió un comunicado protestando por el hecho de que la asistencia al mitin del viernes será limitada.

«Gracias a los dictados sofocantes de libertad de expresión del gobernador Tim Walz y el fiscal general Keith Ellison, solo se admitirán a las primeras 250 personas», dijo la campaña de Trump en un comunicado de prensa.

«Sin lugar a dudas, los demócratas de Minnesota esperaban que el presidente simplemente cancelara el evento.

«Pero no permitirá que los políticos partidistas priven a las personas de sus derechos de la Primera Enmienda para reunirse pacíficamente para escuchar directamente al presidente de Estados Unidos».

Los dos candidatos están enfrascados en una carrera mucho más apretada en Carolina del Norte, donde Trump se dirigía el jueves por la noche para un mitin al aire libre en Fayetteville, que pospuso debido a los fuertes vientos.

«Te amo Carolina del Norte», tuiteó Trump después del cambio de horario el jueves. «¡Mantente a salvo, nos vemos el lunes!»

Sin máscaras ni distanciamiento

Uno de los peligros para Trump en la Florida es su apoyo que se desliza entre las personas mayores, que ha sido impulsado en parte por la amplia desaprobación de su manejo del coronavirus y el hecho de que los votantes mayores se han visto afectados de manera desproporcionada por el covid-19.

A pesar de esa vulnerabilidad, el presidente restó importancia al aumento repentino de casos de coronavirus durante su gran mitin en Tampa, donde pocos simpatizantes usaban máscaras y no había distanciamiento social.

En un momento, Trump dijo a los asistentes al mitin: «Conocemos la enfermedad. Nos distanciamos socialmente. Hacemos todas las cosas que tenemos que hacer… Si te acercas, usa una máscara».

Sin embargo, Maegan Vázquez y Donald Judd de CNN informaron que la mayoría de la multitud de Trump en Tampa estaba parada hombro con hombro, tan apiñados que varios asistentes requirieron atención médica debido al calor.

Trump también elogió al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por la velocidad con la que ha reabierto su estado.

CNN informó esta semana que el gobernador republicano viajó con el Dr. Scott Atlas, el controvertido asesor de pandemias de Trump, por toda la Florida a fines de agosto, mientras Atlas abogaba por limitar las pruebas de covid-19 principalmente a las personas que experimentan síntomas.

El impulso de los dos aliados de Trump para reducir el número de pruebas coincidió con una caída abrupta de las pruebas en la Florida, según informes de CNN, y el estado ahora está lidiando con el aumento repentino.

Trump se burla de las precauciones de Biden contra el coronavirus

Trump el jueves también se burló de Biden por seguir las pautas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.(CDC).

Y se burló de los eventos de Biden donde los asistentes están separados por círculos, así como de sus mítines en auto, donde se les pide a los votantes que permanezcan en sus autos para asegurarse el distanciamiento adecuado.

Aunque se jacta de que sus propios mítines podrían atraer a decenas de miles de personas, en un momento en que todos los expertos médicos de renombre piden a los estadounidenses que eviten las reuniones masivas, Trump afirmó que la menor asistencia prescrita por la campaña de Biden se debe a la falta de entusiasmo.

«Ahora intentan decir que es por el covid», dijo Trump. «Dicen que el hecho de que no haya nadie que se presente es por el covid. No, es porque nadie se presenta», dijo Trump entre risas en Tampa.

«Y creo que esa es la encuesta definitiva. Y basándonos en los números que estamos obteniendo, lo haremos realmente bien el martes».

LEE: OPINIÓN | Con el comentario de los ‘maridos’, Trump selló su destino con las mujeres

Crítica de Biden a Trump

Biden criticó el alarde de las pautas de seguridad de Trump: «Donald Trump acaba de realizar un evento de superpropagación aquí nuevamente. Está propagando más que solo coronavirus. Está propagando división y discordia», dijo horas después en Tampa.

Anteriormente en el condado de Broward, Biden reprendió a Trump por negarse a escuchar la ciencia y atribuyó el dolor, el sufrimiento y la pérdida de más de 225.000 estadounidenses a la «negligencia» de Trump.

«Millones de personas están sin trabajo, al borde. No pueden ver la luz al final del túnel y Donald Trump se ha rendido», dijo Biden.

«Donald Trump ha ondeado la bandera blanca, abandonó a nuestras familias y se rindió ante el virus. Pero el pueblo estadounidense no se rinde. No nos rendimos. Y seguramente no nos acobardamos, ni yo lo haré bajo ninguna circunstancia».