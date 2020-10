Retos por los que 2021 podría ser difícil para Netflix 1:11

Nueva York (CNN Business) — Los precios de Netflix están subiendo.

La compañía de transmisión de medios aumentó los precios de sus planes estándar y premium para los clientes estadounidenses. Su plan estándar ahora cuesta US$ 14 al mes, US$ 1 al mes más que el año pasado.

La suscripción premium aumentará US$ 2 para llegar US$ 18 al mes. Su plan básico se mantiene sin cambios en US$ 9 al mes.

Suben acciones de Netflix tras aumento de precios

Las acciones de Netflix subieron un 5% tras la noticia.

Los nuevos precios entrarán en vigor de inmediato para los nuevos miembros, mientras que los miembros actuales serán notificados de que su suscripción aumentará a medida que se implemente en los próximos meses.

«Entendemos que las personas tienen más opciones de entretenimiento que nunca y estamos comprometidos a brindar una experiencia aún mejor para nuestros miembros», dijo un portavoz de Netflix en un comunicado.

«Estamos actualizando nuestros precios para poder seguir ofreciendo más variedad de programas de televisión y películas».

El portavoz agregó que Netflix ofrece «una variedad de planes para que las personas puedan elegir el precio que mejor se adapte a su presupuesto».

El aumento de precios de Netflix, que fue informado por primera vez por The Verge, no es una gran sorpresa.

Netflix gasta miles de millones en contenido y esta es una forma de aumentar los ingresos, ya que «las perspectivas de crecimiento de suscriptores son sustancialmente más lentas en el futuro que en el pasado», según Bernie McTernan, analista senior de Rosenblatt Securities.

«El aumento de precio era una cuestión no de si ocurriría sino de cuándo», dijo McTernan a CNN Business.

«Demuestra que piensan que la gente estará dispuesta a pagar más por el servicio a medida que la pandemia interrumpa la producción de contenido, haciendo que su vasta biblioteca sea más valiosa».

Crecimiento lento

La noticia llega en una semana en que la compañía registró un crecimiento lento en nuevas suscripciones y ganancias menores a las esperadas.

Esto se produjo después de que Netflix tuviera un gran año 2020 debido a que las personas se quedaron atrapadas en casa durante la pandemia de coronavirus.

Se le preguntó a Netflix sobre el aumento de precios durante su llamada de ganancias la semana pasada.

«El modelo central que tenemos, y lo que creemos que es realmente nuestra responsabilidad y nuestro trabajo, es tomar el dinero que nuestros miembros nos dan cada mes e invertirlo de la manera más juiciosa e inteligente que podamos», dijo en la llamada Greg Peters, director de operaciones de Netflix.

«Si lo hacemos bien … y mejoramos esa eficiencia y efectividad, brindaremos más valor a nuestros miembros, y ocasionalmente volveremos y les pediremos a esos miembros que paguen un poco más para mantener ese círculo virtuoso de inversión y creación de valor en marcha».

Netflix es el rey de las transmisiones en vivo y los movimientos que realiza, especialmente en términos de costo para el consumidor, repercuten en todo el mercado.

Por ejemplo, McTernan señaló que las acciones de Disney tuvieron una reacción positiva luego del anuncio de la subida de precios de Netflix.

«Esto le dará a Disney+ una coartada para subir los precios en algún momento», dijo.

Clare Duffy, de CNN Business, contribuyó a esta historia.