Familias migrantes separadas durante el gobierno de Trump son reunificadas en Guatemala

(CNN Español) — Era el 25 de diciembre de 2018 y “Nidia” comenzó labores de parto en un hospital en el estado de Alabama, en el sur de Estados Unidos. Pero dice que, tras dar a luz, fue separada de su hijo cuando las autoridades se percataron de su estadía ilegal en el país. A esta madre la llamaremos «Nidia» para proteger su identidad. «Nidia» es una madre inmigrante que fue separada de su hijo recién nacido en Estados Unidos durante el gobierno de Donald Trump y que fue recientemente reunificada con su bebé en Guatemala.

«A él me lo quitaron recién nacido. Mi esposo y yo no lo vimos para nada. Me lo quitaron y a mí me llevaron a la cárcel», cuenta «Nidia». Ella y su esposo fueron deportados y su bebé quedó a cargo de las autoridades estadounidenses.

«Nidia» es originaria de Huehuetenango, a unos 200 kilómetros al noroeste de la ciudad de Guatemala. El paisaje se aprecia en medio de la montañas. Ríos y enormes cascadas de agua cristalina enmarcan la aldea donde residen unas 800 personas. Las casas son de madera y lámina. Tienen piso de tierra y hay escasos servicios básicos.

Doce horas al este de Huehuetenango, inmersa en las montañas de Ilom, Chajul, vive María Mérida. Su hija también fue separada de su familia en 2018 en Estados Unidos.

Los pocos habitantes de la aldea orientan al equipo de CNN hacia la pequeña casa de María. La historia de la separación de esta familia es conocida para muchos de los vecinos del lugar. María, quien es maya ixil y habla poco español, tiene una sonrisa en su rostro. Dice que ya no está triste, pues logró reunificarse con su hija hace unas semanas.

«Cuando no estaba ella, no estaba comiendo. ¡Cómo estaba yo llorando!», dice María. «En la noche, todo el día estaba yo llorando con (por) ella”, cuenta.

El encuentro de ‘Nidia’ y María con sus hijos

En la casa viven siete personas. Las mujeres en Ilom se dedican a tejer telares y los hombres a la agricultura, pero por lo que los vecinos comentan esto no es suficiente. María dice que su esposo decidió migrar a Estados Unidos porque en Guatemala no encontró trabajo. Su hija de apenas cuatro años emigró con él.

El esposo de María y su hija ingresaron a Estados Unidos de manera ilegal en 2018. María cuenta que poco tiempo después hubo una redada de las autoridades inmigratorias en el barrio donde vivían, y la pequeña fue llevada a un centro de detención mientras su papá trabajaba. Tras esa redada ambos padres perdieron el rastro de su hija. Luego de tres meses finalmente las autoridades en Estados Unidos se comunicaron con María para informarle el paradero de su niña.

«No me dijeron nada. Nomás fuimos. Nomás porque me llamó la policía. Hablé con la policía y ya vamos a deportar a la nena», cuenta María.

Los hijos de «Nidia» y María regresaron hace unas semanas a Guatemala acompañados por trabajadores sociales de Estados Unidos. En Guatemala fueron recibidos por autoridades de la Procuraduría General, Cancillería, Migración y la Secretaría de Bienestar Social de la presidencia (SBS).

Luego de la evaluación médica, la SBS se encargó de llevarlos a sus aldeas para reunificarlos con sus familias.

CNN se comunicó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés ICE) para conocer detalles de los casos de estas familias, pero no recibió respuesta.

Esfuerzos por reunificar a las familias separadas

La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) dice que como estos casos existen cientos de familias en la misma situación.

Según documentos presentados ante una corte por el Departamento de Justicia y ACLU, los padres de más de 500 niños que fueron separados de sus padres entre 2017 y 2018 no han podido ser ubicados.

Esto como parte de los esfuerzos de una comisión formada por abogados y organizaciones pro migrantes que se han abocado a la tarea de reunificar a familias que fueron separadas por la política de «tolerancia cero» del gobierno del presidente Donald Trump. Diferentes organizaciones han explicado que la reunificación de familias es difícil porque sospechan que los padres de los niños han sido deportados a su lugar de origen. En muchos casos, zonas remotas de México y Centroamérica. Esfuerzos que ahora se ven opacados por la pandemia de covid-19.

«Incluso antes del covid era difícil encontrar a estas familias, pero no nos detendremos hasta que los encontremos a todos. Algunos de estos niños han estado separados de sus familias por años, cuando eran solo unos bebés», dice Lee Gelernt, un abogado de ACLU.

Los detalles de la política «Tolerancia Cero»

Según la política de tolerancia cero, familias migrantes que pretendían cruzar la frontera entre Estados Unidos y México de manera ilegal eran separadas. Los adultos eran detenidos para enfrentar cargos criminales, mientras los menores quedaban en custodia de las autoridades y luego eran ubicados en hogares patrocinadores.

Trump cumplió así con una de sus promesas de campaña de 2016: introducir políticas inmigratorias más estrictas para mitigar el número de migrantes que pretendían entrar a Estados Unidos de manera irregular.

Aunque esta política duró poco tiempo luego de que una corte federal ordenara la reunificación inmediata de las familias separadas, la cantidad de padres e hijos que fueron separados no ha podido ser cuantificada hasta la fecha. Y según expertos, podría llevar varios años reparar el daño psicológico y a veces físico ocasionado por estas separaciones.

Promesas de campaña

El 22 de octubre, en el último debate presidencial en Estados Unidos, el presidente Donald Trump justificó estas medidas, a la vez que aseguró que su gobierno está intentando reunificar a las familias.

«Los niños son traídos aquí por coyotes y mucha gente mala, cárteles… los traen y solían usarlos para entrar a nuestro país», dijo el presidente que busca reelegirse en las elecciones del 2 de noviembre.

En ese mismo debate, el candidato presidencial demócrata Joe Biden, le refutó. “Fueron separados de sus padres. Y eso nos convierte en una burla y viola cualquier noción de quienes somos como nación”, dijo.

El equipo de campaña de Biden anunció que, de ser electo presidente, creará una comisión especial dedicada a la reunificación de familias.

Pero para el gobierno de Guatemala la postura tras los resultados de las elecciones seguirá siendo la misma, según explicó a CNN el canciller Pedro Brolo.

Brolo dice que las deportaciones han aumentado en 2020 y asegura que la prioridad para las autoridades son los menores no acompañados. El canciller informó que desde que se desató la pandemia de covid-19, los niños y adolescentes detenidos en Estados Unidos son deportados casi de inmediato a Guatemala.