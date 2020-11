El príncipe Guillermo dio positivo a principios de año, según medios británicos

El príncipe Guillermo, segundo en la línea de sucesión al trono británico, dio positivo por coronavirus a principios de este año, pero no se lo dijo al público, según la BBC, citando fuentes del palacio.

El periódico The Sun, que publicó la historia primero, informó que el príncipe Guillermo le dijo a un «observador» en una función que no se hizo público porque «estaban sucediendo cosas importantes y no quería preocupar a nadie».

