Cómo ver la noche de elecciones de Estados Unidos a través de CNN

Washington (CNN) — Es el día de las elecciones en Estados Unidos y los electores en todo el país están votando para elegir presidente de Estados Unidos, así como para renovar el Senado, la Cámara de Representantes y más.

Más tarde este martes, se cerrarán las urnas y se contarán los votos. Aquí encontrarás todo lo que necesitas saber sobre cuándo cierran las urnas y cómo ver la cobertura especial de CNN.

¿A qué hora comienza la cobertura de CNN?

En las plataformas digitales de CNN, la cobertura de la Noche de Elecciones en Estados Unidos de CNN se transmitirá en vivo en su totalidad sin necesidad de iniciar sesión por cable desde las 9 am ET del martes 3 de noviembre hasta las 4 pm ET del miércoles 4 de noviembre en la página de inicio de CNN.com y en dispositivos móviles a través de las aplicaciones de CNN para iOS y Android. También se puede ver en CNNgo (en CNN.com/go en su computadora de escritorio, teléfono inteligente y iPad, y a través de las aplicaciones CNNgo para Apple TV, Amazon Fire, Android TV, Chromecast y Roku).

En CNN en Español mira la transmisión a través de nuestro canal digital:

CNN tiene varios recursos relacionados con las elecciones disponibles para los lectores:

¿A qué hora cierran las urnas?

Las últimas urnas cierran a las 6 pm ET en:

Los distritos del Congreso 3, 5, 6, 7 y 9 de Indiana y los distritos 3, 4, 5 y 6 del Congreso de Kentucky. Las urnas para los distritos restantes de la Cámara y todas las carreras estatales en Indiana y Kentucky cierran a las 7 pm ET.

Las últimas urnas cierran a las 7 p.m. ET en:

Georgia

Indiana

Kentucky

Carolina del Sur

Vermont

Virginia

Nota: En los distritos electorales 3 al 27 de Florida, las urnas cierran a las 7 p.m. Todas las demás carreras en Florida cierran a las 8 p.m. ET.

Las últimas urnas cierran a las 7:30 p.m. ET en:

Carolina del Norte

Ohio

Virginia Occidental

Las últimas urnas cierran a las 8 p.m. ET en:

Alabama

Connecticut

Delaware

Distrito de Columbia

Florida

Illinois

Maine

Maryland

Massachusetts

Mississippi

Missouri

New Hampshire

Nueva Jersey

Oklahoma

Pensilvania

Rhode Island

Tennessee

Nota: Las urnas en los siguientes distritos de la Cámara cierran a las 8 pm ET:

– Distritos 2, 3 y 4 en Kansas

– Distritos 2 al 14 en Michigan

– Distritos del 1 al 15, del 17 al 22 y del 24 al 36 en Texas.

Las urnas para los distritos restantes de la Cámara y todas las carreras estatales en estos estados cierran a las 9 pm ET.

Las últimas urnas cierran a las 8:30 p.m. ET en:

Arkansas

Las últimas urnas cierran a las 9 p.m. ET en:

Arizona

Colorado

Kansas

Luisiana

Michigan

Minnesota

Nebraska

Nuevo México

Nueva York

Dakota del Norte

Dakota del Sur

Texas

Wisconsin

Wyoming

Las últimas urnas cierran a las 10 pm ET en:

Iowa

Montana

Nevada

Utah

Nota: Las urnas en el segundo distrito del Congreso de Idaho cierran a las 10 pm ET. Las urnas para el otro distrito de Idaho House y todas las carreras estatales cierran a las 11 pm ET.

Las últimas urnas cierran a las 11 pm ET en:

California

Idaho

Oregon

Washington

Las últimas urnas cierran a las 12 am ET en:

Hawai

Las últimas urnas cierran a la 1 am ET en:

Alaska

— Adam Levy de CNN, Ethan Cohen y Liz Stark contribuyeron a este informe.