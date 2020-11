Nota del editor:

(CNN) — El presidente Donald Trump intentó declarar la victoria en las elecciones presidenciales el miércoles temprano.

Pero no ha ganado, porque no se han contado todos los votos y, de alguna manera, el proceso apenas comienza.

Si bien los estadounidenses votan el día de las elecciones o antes, elegir al presidente de EE.UU. es en realidad un proceso de meses y la elección es solo un paso.

El sistema es especialmente confuso porque los votantes solo emiten sus votos para determinar qué candidato puede enviar un grupo de aliados cuidadosamente seleccionados conocidos como electores al Colegio Electoral, donde se lleva a cabo la votación presidencial real. (Aquí hay un repaso sobre eso).

La línea de tiempo completa está a continuación.

¿Qué sucede después del día de las elecciones?

Hemos esbozado los mecanismos legales que van desde el día de las elecciones hasta el día de la inauguración. Junto a cada elemento a continuación hay un ícono que indica si las leyes estatales (🗳️) o las leyes federales (⚖️) son relevantes.

3 de noviembre – Día de las elecciones 🗳️ ⚖️

Los ciudadanos votan, los votos se cuentan.

Mientras que muchos millones de estadounidenses emiten sus votos en las semanas previas al Día de las Elecciones, ya sea por correo o como votantes ausentes en persona, la ley estadounidense dice que el Día de las Elecciones ocurre el primer martes después del primer lunes de noviembre. Los votos se cuentan en todo el país el día de las elecciones. Si bien las cadenas de noticias proyectarán a los ganadores en ciertas carreras, siempre hay tiempo después del día de las elecciones para que se cuenten los votos provisionales o por correo.

4 de noviembre – 23 de noviembre 🗳️

Se cuentan más votos.

Las boletas electorales por correo deben tener matasellos del 3 de noviembre en todos los estados de EE.UU., pero se pueden recibir tarde y aun así contar en muchos estados. En la mayoría de los casos, deben recibirse dentro de uno o dos días antes del día de las elecciones. Pero en el estado de Washington, las boletas electorales por correo se pueden recibir hasta el 23 de noviembre, el día antes de que el estado certifique sus resultados electorales. En otros estados como Carolina del Norte y Pensilvania, los votos por correo se pueden recibir hasta el 6 de noviembre.

En Minnesota y Nevada se pueden recibir hasta el 10 de noviembre. Y en Ohio, se pueden recoger hasta el 13 de noviembre.

10 de noviembre – 11 de diciembre 🗳️

Los estados certifican los resultados de las elecciones.

Cada estado lo hace de manera un poco diferente, pero a partir de una semana después del día de las elecciones, los gobiernos estatales comienzan a certificar sus resultados electorales. Esos plazos se pueden cambiar en caso de un recuento estatal si hay un resultado extremadamente cercano. La mayoría de estas fechas ocurren en las últimas dos semanas de noviembre y todas, excepto las de California, deben ocurrir antes del 8 de diciembre.

8 de diciembre ⚖️

«Puerto seguro» para determinar los resultados de las elecciones y asignar electores.

Según la Ley de Conteo Electoral, esta es la fecha en la que los estados deben contar los votos, resolver disputas y determinar el ganador de los votos del colegio electoral. Se supone que los gobernadores deben crear certificados de verificación que enumeren al ganador de la elección y la lista de electores. En 2000, la Corte Suprema puso fin a un recuento específico en Florida porque no se pudo completar en esta fecha de puerto seguro. Ese recuento no habría cambiado el resultado de las elecciones, pero un recuento completo en todo el estado podría haber convertido a Al Gore en presidente. Aquí es cuando podría volverse muy importante para los republicanos que controlen más legislaturas estatales que los demócratas, incluso en la mayoría de los estados en disputa de 2020.

14 de diciembre ⚖️

Votos electorales emitidos.

Según la ley, esta fecha es el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Este año cae el 14 de diciembre. Seis días después de que se supone que se resolverán las disputas, se supone que los electores se reunirán en sus respectivos estados y emitirán votos para el presidente de los Estados Unidos. Certifican seis conjuntos de votos y los envían a Washington. Muchos estados tienen leyes que requieren que sus electores apoyen al ganador de la elección de su estado y pueden imponer multas a los electores desleales que siguen su propio camino.

23 de diciembre ⚖️

Los votos electorales deben llegar a Washington.

Los votos electorales certificados tienen nueve días para llegar de sus estados al Capitolio.

3 de enero ⚖️

Jura el nuevo Congreso.

Los miembros de la Cámara y los nuevos miembros del Senado prestan juramento al mediodía. Este es el inicio oficial del 117º Congreso.

Enero 6 ⚖️

Votos electorales contados.

Los miembros de la Cámara y el Senado se reúnen en la cámara de la Cámara. El presidente del Senado (vicepresidente Mike Pence) preside la sesión y los votos electorales son leídos y contados en orden alfabético por dos personas designadas de la Cámara y del Senado. Luego entregan sus cuentas a Pence, quien anuncia los resultados y escucha las objeciones.

Si hay objeciones o si hay, de alguna manera, múltiples listas de electores presentadas por un estado, la Cámara y el Senado las consideran por separado para decidir cómo contar esos votos.

¿Y si no hay un ganador? Hay 538 votos electorales, uno para cada congresista y senador más tres para Washington, DC. Si ningún candidato obtiene 270, los 435 miembros de la Cámara deciden la elección. Cada estado obtiene un voto. Si bien hay más demócratas en la Cámara, los republicanos, a partir de ahora, controlan más delegaciones estatales, por lo que es muy posible que la Cámara pueda elegir a Donald Trump a pesar de que hay una mayoría demócrata. Requiere una mayoría de votos estatales para convertirse en presidente. La Cámara tiene hasta el mediodía del 20 de enero para elegir al presidente. Si no pueden, sería el vicepresidente o la próxima persona elegible en la línea de sucesión presidencial. Si no se eligió ni a un presidente ni a un vicepresidente, la siguiente persona en la sucesión es la presidenta de la Cámara, que hoy es Nancy Pelosi.

Mientras tanto, de acuerdo con la 12ª enmienda, los senadores eligen al vicepresidente. Es técnicamente posible que la Cámara se bloquee con el presidente y el Senado pueda elegir un vicepresidente que se convierta en presidente. Actualmente, los republicanos tienen la mayoría en el Senado, pero los demócratas esperan ganarla en noviembre.

Si hay un empate 50-50 en el Senado, es extrañamente posible que el vicepresidente Mike Pence pueda emitir el voto decisivo que le da otro mandato.

20 de enero⚖️

Día de Inauguración.

Un nuevo presidente toma el juramento al mediodía. Si el presidente electo muere entre el día de las elecciones y la toma de posesión, el vicepresidente electo presta juramento y se convierte en presidente. En una elección disputada, si la Cámara no ha elegido un presidente pero el Senado ha elegido un vicepresidente, el vicepresidente electo se convierte en presidente interino hasta que la Cámara haga una elección. Y si no hay presidente electo ni vicepresidente electo, la Cámara nombra a un presidente hasta que se elige uno. Según la Ley de Sucesión Presidencial, la presidenta que ocupa el puesto probablemente sea Nancy Pelosi si renuncia al Congreso.