(CNN Business) –– «¿DE QUÉ SE TRATA TODO ESTO?», preguntó el presidente Donald Trump en una publicación en Twitter durante la mañana de este miércoles.

El mandatario había compartido la imagen de un mapa electoral de Michigan, que pretendía mostrar un cambio inexplicable durante la madrugada en el número de boletas electorales emitidas en el estado. La acusación: según los datos del mapa, de la nada habían ingresado 138.000 boletas y todas eran votos para Biden.

La afirmación se había hecho viral en partes de la derecha durante toda la mañana. Un titular en un sitio web de derecha decía: «Fraude de votantes en Michigan: cantidad masiva de más de 200.000 boletas para Biden, todas aparecieron repentinamente de la noche a la mañana». Al menos 14.000 tuits incluyeron la imagen.

La imagen era real. Pero la idea de que indicaba fraude era absolutamente falsa. Sin embargo, es probable que las personas que lo compartieron inicialmente no supieran que los datos del mapa eran incorrectos.

La imagen correspondía a la captura de pantalla de un mapa en el sitio web Decision Desk HQ. Este portal sigue los resultados de las elecciones y ha impulsado datos para medios de comunicación como BuzzFeed News. Después de la publicación de Trump en Twitter este miércoles, Decision Desk HQ dijo que hubo un error en los datos enviados desde el condado de Shiawassee en Michigan. «Una vez que identificamos el error, borramos los datos equivocados y los actualizamos con la información correcta proporcionada por funcionarios», dijo Decision Desk HQ en un comunicado a CNN.

Un funcionario de la Oficina del Secretario del Condado de Shiawassee confirmó a CNN que se había cometido un error de mecanografía cuando se ingresaron votos para Biden. Añadió que el error se corrigió en 30 minutos.

Decision Desk HQ es conocido como una fuente confiable de información. Sin embargo, no explicó por qué le llevó horas hacer una declaración sobre el error.

Ahora bien, la historia de cómo la captura de pantalla de un error en un mapa electoral de un sitio web de nicho llegó al presidente de Estados Unidos es emblemática del ecosistema de desinformación en línea. También del papel central de Trump dentro de él.

Rastrear el origen de la imagen compartida por Trump en Twitter

En un trabajo conjunto con Alethea Group, una compañía de investigación de desinformación, CNN encontró evidencia de que la captura de pantalla pudo haber aparecido por primera vez en línea cuando circuló la madrugada de este miércoles en un foro de QAnon en la plataforma llena de odio 8Kun, sucesora de 8chan. CNN se ha comunicado con 8Kun para que comente al respecto.

Luego, la captura de pantalla llegó a cuentas anónimas en Twitter. Algunas de ellas que publican en español y una con el hashtag #LatinosforTrump en su nombre de usuario.

Luego, esos tuits fueron retomados por «influencers» conservadores. También por sitios web, foros y canales de Telegram de derecha que son conocidos por difundir de información errónea.

El presidente está decidido a retratar la imagen de una elección “amañada». En ese sentido, es poco probable que esta sea la última vez que promueve una afirmación sin fundamento que ha circulado en la oscuridad de internet y que la utiliza para intentar reforzar sus intentos por socavar la democracia estadounidense.

Una audiencia receptiva de “cuasiinfluenciadores”

El presidente publicó el mapa dos veces en un tuit y un retuit, alrededor de las 10:30 a.m. del miércoles.

Twitter etiquetó la información de la publicación como «objetada».

Un portavoz de Twitter le dijo a CNN que la compañía estaba aplicando automáticamente etiquetas a los tuits con la imagen. La plataforma encontró y etiquetó al menos 14.000 tuits que incluyeron la imagen hasta la tarde de este miércoles, dijo el portavoz.

El tuit de Trump era una especie de muñeca Matryoshka de mala información. En la publicación, el presidente tuiteó un comentario sobre un mensaje de Matt Walsh, una personalidad conservadora. Walsh, a su vez, había comentado un tuit de Matt Mackowiak, presidente del Partido Republicano de un condado en Texas Texas.

Mackowiak había compartido una captura de pantalla del mapa y había escrito: «Una actualización le da a Biden el 100% de los votos nuevos: 128k +».

Mackowiak compartió el tuit antes de que Decision Desk HQ dijera que hubo un error.

Después de que su tuit fue retomado por el presidente y Decision Desk HQ detectó la inexactitud, Mackowiak reconoció también que hubo un error.

«Ahora me he enterado de que la actualización de MI a la que se hizo referencia era un error tipográfico en un condado. He eliminado el tuit original», escribió.

Cuentas anónimas

Algunos de los primeros tuits que CNN encontró con la captura de pantalla del mapa se compartieron poco antes de las 6 a.m., hora de Miami.

Cindy Otis, vicepresidenta de análisis de Alethea Group, encontró una copia de la imagen publicada en 8Kun, poco después de las 5:30 a.m., hora de Miami.

Es posible, señaló Otis, que la imagen circulara por primera vez en canales privados. O incluso en otros lugares de la web abierta antes de esto, añadió. Sin embargo, está claro que las cuentas anónimas desempeñaron un papel fundamental en la amplificación temprana de una imagen falsa. La misma que luego sería utilizada por el presidente Trump en su cuenta de Twitter.

La imagen también fue tuiteada temprano por una cuenta anónima con menos de 700 seguidores.

Ese tuit fue retuiteado por un conservador prominente con cientos de miles de seguidores.

La acción de retuitear una la cuenta anónima es solo un ejemplo de cómo el contenido potencialmente cuestionable de cuentas anónimas con pocos seguidores puede ser impulsado a audiencias masivas por personas influyentes.

Limpieza

Cuando se le preguntó sobre la imagen falsa este miércoles, la secretaria de Estado de Michigan, Jocelyn Benson, dijo que no la había visto. Sin embargo, pidió «a todos ustedes en los medios para que nos ayuden, y a todos los que miran esto, para ayudarnos a garantizar que datos e información precisos sean lo que discute en el ecosistema en este momento, en lugar de afirmaciones falsas o engañosas».

Para cuando Decision Desk HQ y Mackowiak señalaron lo que realmente sucedió, la afirmación falsa se había extendido como pólvora.

Pero, a diferencia del presidente, al menos intentaron corregir lo que ocurrió.