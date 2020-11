OPINIÓN | El problema de cambiar el Colegio Electoral

Así funciona el Colegio Electoral en EE.UU. 1:38

Nota del editor: Robert Alexander es profesor de ciencias políticas y director fundador del Instituto de Educación Cívica y Políticas Públicas de la Universidad del Norte de Ohio. También es autor de «Representación y Colegio Electoral«. Síguelo en Twitter: @onuprof. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNNEE.

(CNN) — El Colegio Electoral ha sido un tema controvertido durante los últimos años. La gente tiende a tener opiniones muy firmes sobre la institución, lo que, en la mayoría de los casos, se reduce a quiénes creen los ciudadanos que están en ventaja o en desventaja. Idealmente, un buen sistema electoral debería ser neutral, donde ningún partido, candidato o región avanza a expensas de otro. Sin embargo, esta es una de las principales críticas que escuchamos sobre nuestro sistema.

Por ejemplo, en el período previo a las elecciones presidenciales de 2016 hice una presentación explicando el Colegio Electoral en el campus de UCLA y me encontré con desconcierto y frustración. Muchos cuestionaron por qué los votantes en Ohio deberían ser más importantes que los votantes en California. Como nativo de Buckeye, no lo tomé como algo personal y en su lugar expliqué que la audiencia no estaba sola en su frustración. Después de todo, las elecciones presidenciales las decide generalmente un puñado de los llamados «estados indecisos».

Esto ha llevado recientemente a muchos a pedir la abolición del Colegio Electoral a favor del voto popular nacional. Sin embargo, los críticos se dan cuenta de lo resistente que ha sido la institución, sobreviviendo a casi 800 intentos de enmendarla o abolirla a lo largo de la historia de nuestra nación. La mayoría de los cambios que se han producido se han producido a nivel estatal.

A falta de un voto popular nacional, algunos han abogado por una forma de representación proporcional similar a la que usan Maine y Nebraska. Se cree que esta podría ser una forma de democratizar el Colegio Electoral y producir campañas de alcance más nacional. Sin embargo, este plan no está exento de problemas.

publicidad

Los problemas de los planes para reformar el Colegio Electoral

Primero, es importante reconocer que el proceso del Colegio Electoral lleva a los candidatos a ignorar a la mayoría de los estados del país. Al igual que en 2016, la mayoría de los estados en 2020 no fueron blanco de las campañas presidenciales por sus votos. Esto incluye estados densamente poblados como California y Nueva York, pero también estados menos poblados como Montana, las Dakotas y Wyoming.

Durante las primeras nueve semanas de la campaña de 2020, la mayor parte de las visitas presidenciales ocurrieron en solo 12 estados y el 85% ocurrió en solo ocho estados. Además de las visitas de campaña, aproximadamente el 90% del gasto de la campaña televisiva se realizó en solo seis estados hasta mediados de octubre (Pensilvania, Florida, Wisconsin, Michigan, Arizona y Carolina del Norte). La mayoría de los estados no vieron una sola visita de campaña, ni vieron mucho en la forma de publicidad de la campaña. Esto es especialmente cierto entre los estados que tienen pocos votos en los colegios electorales.

Dos excepciones notables son Maine y Nebraska. Estos son los únicos dos estados que otorgan sus votos electorales sobre la base de quién gana en su distrito congresional. Si un boleto gana una pluralidad de votos en un distrito del Congreso, se le otorga un voto electoral. Cualquiera que sea el boleto que gane el voto popular en todos los estados, recibirá los «dos votos adicionales» que cada estado recibe correspondientes a su representación en el Senado de Estados Unidos.

En 2008, Barack Obama obtuvo un voto electoral en el segundo distrito del Congreso de Nebraska. En 2016, Donald Trump obtuvo un voto electoral en el segundo distrito del Congreso de Maine. Este año, ambos distritos electorales han recibido la atención de las campañas presidenciales.

Todos los demás estados usan el método de el ganador se lo lleva todo, que otorga todos los votos electorales de un estado a la lista que obtiene una pluralidad de votos en el estado. Este método puede conducir a algunos resultados bastante desproporcionados que a menudo funcionan para amplificar la diferencia entre el total de votos populares de un candidato y el total de votos electorales.

La influencia del voto de los negros en Georgia 1:05

Por ejemplo, en 1992, Bill Clinton obtuvo poco más del 43% del voto popular pero casi el 69% del voto del Colegio Electoral. En 1980, Ronald Reagan obtuvo el 51% del voto popular pero el 91% del voto del Colegio Electoral. Algunos argumentan dudosamente que este «efecto de magnificación» proporciona legitimidad al ampliar el total del Colegio Electoral de un candidato, especialmente en elecciones cerradas.

Si bien la mayoría de las veces este efecto pasa desapercibido, puede tener consecuencias especialmente significativas en algunas condiciones.

El Colegio Electoral en elecciones pasadas

La elección de 2016 es uno de esos casos. Mientras que Trump y Hillary Clinton obtuvieron cada uno alrededor del 47% de los votos en Michigan en 2016, Trump se adelantó en un 0,2%, sin embargo, obtuvo el 100% de los 16 votos electorales del estado. De manera similar, Trump superó a Clinton con un 0,7% de los votos en Pensilvania, pero obtuvo los 20 votos electorales del estado. Y aunque Trump estaba detrás de Clinton por solo un 1,6% en Minnesota, perdió los 10 votos electorales del estado. Mirar solo el resultado electoral final no refleja qué tan reñidas fueron las contiendas en cada uno de estos estados.

Debido a que muchos estados no son competitivos, muchos votantes en estos estados pueden sentir que sus votos están desperdiciados. Esto se refleja en la reciente afirmación del presidente Trump sobre el sistema de colegios electorales de que «los republicanos tienen una desventaja. Pierden Nueva York, Illinois y California incluso antes de que comience». Los demócratas en muchos otros estados dominados por republicanos probablemente también se sentirían en desventaja.

Los defensores del plan del distrito sugieren que refleja con mayor precisión los deseos del electorado. Se cree que eliminaría la idea de que hay votos desperdiciados en estados no competitivos y promovería un medio más representativo para seleccionar al presidente de la nación. Sin embargo, la decisión de utilizar las elecciones de distrito no está exenta de peligros, principalmente por el problema de la manipulación.

Trump asegura, sin pruebas, que ganó 8:28

Las críticas al sistema electoral

La preocupación por la manipulación ha persistido en la política estadounidense durante dos siglos. El término se atribuye a Elbridge Gerry y se refiere a la práctica de trazar distritos legislativos para favorecer a un partido político sobre otros.

Si los votos electorales en todo el país estuvieran vinculados a los distritos del Congreso, los incentivos para el gerrymander serían extraordinarios. Por ejemplo, si bien Obama pudo ganar el segundo distrito congresional de Nebraska en 2008, sus posibilidades probablemente disminuyeron después del censo de 2010 y el posterior rediseño del distrito congresional por parte de la legislatura de Nebraska para las elecciones de 2012. Usar la selección de distrito en todo el país probablemente crearía un sistema de manipulación de esteroides.

Un segundo problema potencial podría encontrarse en el papel de los saboteadores de terceros. Es concebible que terceros partidos o candidatos independientes puedan tener una fuerte participación en unos pocos distritos electorales muy conservadores o liberales y, en última instancia, reclamar algunos votos electorales. Esto podría importar en los márgenes, negando a cualquier candidato la mayoría de los votos del Colegio Electoral.

Esta fue una de las preocupaciones planteadas después de la fuerte actuación de George Wallace en las elecciones de 1968 cuando la Cámara de Representantes votó abrumadoramente para eliminar el Colegio Electoral a favor de un voto popular un año después.

¿Qué pasa si ningún candidato gana los votos electorales?

Si ningún candidato recibe la mayoría de los votos del Colegio Electoral, se produciría una elección contingente, lo que significa que la Cámara de Representantes se encargaría de seleccionar al presidente. El poder estatal es supremo en una elección contingente, ya que cada estado recibe un voto. Por lo tanto, los 53 representantes de California tendrían un voto y el único representante de Wyoming tendría el mismo poder. De hecho, hay siete estados que tienen un solo representante, todos los cuales tendrían el mismo peso que las delegaciones de Texas, Nueva York, Florida e Illinois. Este no parecería ser un resultado deseable para quienes desean un sistema de representación más equitativo.

Una tercera preocupación es que pasar a un proceso de selección de distrito podría llevar a más elecciones fallidas, elecciones en las que el ganador del voto popular nacional no gana en el Colegio Electoral.

Esta situación ha ocurrido en dos de las últimas cinco elecciones presidenciales (en 2000 y 2016) y cada una fue seguida de críticas generalizadas al proceso del Colegio Electoral. Curiosamente, si todos los estados hubieran utilizado el proceso de selección de distritos en 2012, los analistas han estimado que Mitt Romney habría sido otro presidente fallido, perdiendo el voto popular por 5 millones de votos pero capturando la mayoría de los votos electorales debido a los contornos de los distritos amistosos de republicanos del Congreso.

Bajo un proceso de selección de distrito a nivel nacional, tanto George W. Bush como Donald Trump habrían ganado aún en el Colegio Electoral a pesar de haber perdido el voto popular en 2000 y 2016.

Estos resultados subrayan el papel que el gerrymandering de las legislaturas estatales tendría en el proceso de selección presidencial. También sugiere por qué Reince Priebus apoyó que algunos estados adoptaran el plan de distrito cuando él era el jefe del Comité Nacional Republicano en 2013.

Es poco probable que un cambio al método de distrito en todos los estados conduzca a campañas nacionales distribuidas de manera más justa, ni conducirían necesariamente a campañas más representativas. En cambio, es probable que veamos un grado aún mayor de politización del proceso de redistribución de distritos, lo que resultaría en un sistema en el que los candidatos compiten por un número limitado de distritos indecisos en lugar de estados indecisos.

Si los demócratas continúan avanzando en estados como Texas y Georgia, podemos esperar que las legislaturas estatales controladas por los republicanos en esos estados probablemente considerarán planes para cambiar la forma en que otorgan sus votos electorales del sistema del ganador se lleva todo al distrito sistema. Independientemente de lo que ocurra en las elecciones de 2020, el Colegio Electoral seguirá siendo una fuente de controversia en el futuro previsible.