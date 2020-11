Chris Collins y su esposa avistaron la medusa a unos 40 km. de Myrtle Beach.

(CNN) — Los funcionarios de vida silvestre de Carolina del Sur piden a los navegantes que permanezcan muy atentos ante una especie invasiva de medusas que pueden crecer hasta tener el tamaño de una pelota de playa y son lo suficientemente grandes como para dañar embarcaciones y equipos de pesca.

El Departamento de Recursos Naturales de Carolina del Sur (SCDNR, por sus siglas en inglés) dice que la semana pasada recibió el reporte de la presencia de una medusa enorme en la ensenada de Murrells, a unos 40 km. al sur de Myrtle Beach.

Chris Collins dijo a CNN que él y su esposa, Kari, disfrutaban de un paseo nocturno en su bote el 28 de octubre cuando vieron la medusa en un riachuelo que está a una buena distancia del océano.

«Cuando la vimos por primera vez, pensé que tal vez era una tortuga marina o una gran raya, así que dimos la vuelta para verla mejor», relató Collins. «Cuando vimos que era una medusa con la que no estábamos familiarizados, quisimos sacar algunas fotos para compartir y ver si alguien podía ayudar a identificarla», contó.

La pareja nunca había visto una medusa como esa, así que publicaron las fotos en Facebook y luego las mandaron al SCDNR para que la identificaran.

Los funcionarios la identificaron como una medusa manchada australiana, dijo la portavoz Erin Weeks a CNN.

Esta medusa puede ser un peligro para las embarcaciones

La portavoz indicó que pueden ser un peligro para los equipos de pesca y los botes debido a su tamaño y al volumen de medusas que hay durante las floraciones. Pueden quedar atrapadas en las líneas de entrada de agua de los botes y tensionar las redes de pesca cuando quedan agarradas.

La agencia compartió en Facebook las fotos de la medusa que tomó Collins y dijo que pueden «formar grandes ‘floraciones’ que engullen los huevos de peces y mariscos y dañan botes y equipos de pesca».

La medusa manchada australiana es nativa del océano Pacífico occidental tropical y suele crecer hasta más de 43 cm. de diámetro (aproximadamente el tamaño de una pizza grande) pero puede alcanzar hasta 61 cm. de diámetro, según la base de datos de especies acuáticas no autóctonas del Servicio Geológico de Estados Unidos.

El director del programa de especies acuáticas no autóctonas, Wesley M. Daniel, le dijo a CNN que no podía descifrar qué tan grande era esa medusa porque no había nada en la foto para compar el tamaño.

Es probable que haya muchas más en la zona

Ha habido informes de media docena de medusas manchadas australianas en Carolina del Sur en las últimas dos semanas, y es muy probable que haya muchas más en la zona, dijo Daniel.

«La mayoría de los avistamientos son de medusas individuales que han sido arrastradas a la costa», dijo Daniel. «Una población establecida de medusas manchadas australianas se encuentra en las aguas al este del río Mississippi, en el norte del golfo de México. No conocemos el estado de la población de Carolina del Sur en este momento», agregó.

Según el programa, se las ha visto en el golfo de México y a lo largo de la costa del Atlántico desde Florida a Carolina del Norte.

Weeks aseguró que esta es la primera vez que se ve esta especie en la ensenada de Murrells, pero ya se ha reportado en aguas de Carolina del Sur antes. Esto incluye una floración en 2017 en Port Royal Sound, cerca de Hilton Head.

«Se cree que la medusa manchada australiana se introdujo a nivel mundial a través del tráfico marítimo (pasa por una etapa de pólipo que puede adherirse a los cascos de los buques, plataformas de gas, etc.)», dijo Weeks en un correo electrónico.

Weeks comentó además que la picadura de la medusa manchada australiana varía de leve a imperceptible, pero que sacarlas de una red de pesca puede ser un desafío.