Veterano abogado electoral republicano califica la afirmación de Trump como un "momento angustioso"

El abogado electoral republicano veterano Ben Ginsberg expresó su consternación por los ataques del presidente Trump a los esfuerzos legítimos de conteo de votos esta mañana, diciendo que nunca había visto a un presidente comportarse de esa manera.

«Es un momento angustioso para mí, como republicano desde hace mucho tiempo, ver un llamado para privar de sus derechos a tanta gente», dijo Ginsberg.

«… Lo que dijo el presidente esta noche no solo no tiene precedentes y no solo carece de base en la ley, realmente es un flaco favor para todos los demás hombres y mujeres que están en la papeleta electoral como republicanos hoy».

Cuando Jake Tapper de CNN le preguntó si había visto algo así de un presidente, respondió: «No, ni siquiera cerca».