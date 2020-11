(CNN) — La lluvia que tanto se necesita finalmente llegará a los estados occidentales devastados por el fuego, pero tendrá un costo, con vientos muy fuertes que lideran el gran sistema meteorológico que traerá lluvia y nieve.

Partes de California, Nevada, Arizona, Utah e Idaho son solo algunas de las áreas bajo riesgo de incendio elevado el viernes. Y existe un riesgo crítico de tiempo de incendio más peligroso para más de un tercio de Nevada el viernes.

Incoming winds and very dry conditions will lead to another round of high fire danger!

⚠️ Heed all fire restrictions and use caution with fire triggers (grills, cars, campfires, etc.).#nvwx #cawx #VegasWeather pic.twitter.com/m96PSHfHMD

— NWS Las Vegas (@NWSVegas) November 4, 2020