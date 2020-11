América Latina, dividida ante el triunfo de Joe Biden como presidente de Estados Unidos

(CNN Español) –– Cuando se conoció la victoria del demócrata Joe Biden y su fórmula vicepresidencial, Kamala Harris, mandatarios y figuras políticas alrededor del mundo reaccionaron a la noticia. Sin embargo, en América Latina, mientras varios jefes de Estado felicitaron al presidente electo de Estados Unidos, otros aún no se han pronunciado.

Aquí algunas reacciones.

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, felicitó «al pueblo estadounidense por el récord de participación en las elecciones, una clara expresión de la voluntad popular».

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, quien en múltiples ocasiones ha apoyado a Donald Trump en sus políticas y opiniones, no se ha pronunciado sobre la victoria de Joe Biden –ergo, sobre la derrota de Trump.

Sebastián Piñera, presidente de Chile, extendió sus felicitaciones y dijo que su país y EE.UU. comparten «valores como la libertad, la defensa de los derechos humanos y desafíos como la paz y la protección del medio ambiente.»

El presidente de Colombia, Iván Duque, les deseó a Biden y Harris «los mejores éxitos en su gestión».

Y añadió: «Trabajaremos juntos en fortalecer la agenda común en comercio, medio ambiente, seguridad y lucha contra crimen trasnacional».

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, también compartió su felicitación a Joe Biden y Kamala Harris. «Celebramos la alta participación en el proceso electoral, así como los lazos de amistad que nos unen con el pueblo estadounidense», dijo.

Lenín Moreno, presidente de Ecuador, felicitó a los ganadores demócratas y les deseó «éxitos en sus funciones».

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, también envió sus felicitaciones al presidente electo de EE.UU. Joe Biden y a la vicepresidenta electa Kamala Harris.

El Salvador and the United States has had a close relationship for over 157 years, and recently that relationship strengthened.

Congratulations President Elect @JoeBiden and VicePresident Elect @KamalaHarris, may our partnership continue, to grow every day. pic.twitter.com/P7RyA3NLxv

— 🇸🇻 (@nayibbukele) November 8, 2020