Eta toca tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba

(CNN) — La tormenta tropical Eta tocó tierra a lo largo de la costa centro-sur de Cuba, según la última actualización del Centro Nacional de Huracanes.

Eta continuará por el centro de Cuba durante las próximas horas antes de ingresar al Estrecho de Florida más tarde esta mañana. Luego, se pronostica que Eta pasará cerca o sobre los Cayos de Florida esta noche y el lunes temprano, antes de moverse al Golfo de México el lunes por la noche y el martes.

Se pronostica que Eta traerá lluvias significativas a partes de Cuba donde es posible que caigan hasta 60 cms.

Tropical Storm #Eta is making landfall along the south-central coast of Cuba. Here are the 4 am EST Key Messages. For more information, visit https://t.co/tW4KeFW0gB and https://t.co/SiZo8ohZMN pic.twitter.com/1x8KPX1Wse

