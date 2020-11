Así fue la posesión de Luis Arce Catacora en Bolivia 2:19

(CNN Español) — Luis Arce Catacora, de 57 años y licenciado en Economía, es el presidente número 67 de Bolivia tras asumir el cargo este domingo, luego de haber ganado, junto a David Choquehuanca, ahora vicepresidente, las elecciones generales del 18 de octubre con el 55,10 % de los votos.

Luis Arce fue ministro de Economía y Finanzas del gobierno del expresidente Evo Morales, y Choquehuanca fue canciller.

En su primer discurso como presidente de Bolivia, Arce prometió que gobernará para todos los bolivianos promoviendo la paz y la unidad.

“Iniciamos una nueva etapa en nuestra historia y queremos hacerlo con un gobierno que sea para todas y para todos, sin discriminación de ninguna naturaleza. Nuestro gobierno buscará en todo momento reconstruir la patria en unidad y para vivir en paz”, afirmó el flamante mandatario.

Por su parte, el nuevo vicepresidente del país, David Choquehuanca, destacó la importancia de buscar el reencuentro, la hermandad y no el enfrentamiento.

publicidad

“Ya no más persecución a la libertad de expresión, ya no más judicialización de la política, ya no más abuso de poder”, dijo. Y afirmó que los bolivianos deben superar la división, el odio y el racismo.

Los presidentes de Argentina, Colombia y Paraguay participaron en la ceremonia de posesión presidencial realizada en la Asamblea Legislativa en La Paz. También las representaciones diplomáticas de Estados Unidos, Irán, España, Chile, Uruguay, Perú, México y Venezuela, entre otras.

Al acto también fueron invitados expresidentes de Bolivia y al menos 37 comitivas sindicales a nivel nacional e internacional.

‘Buenas energías, fuerza y coraje’: el mensaje de un grupo de indígenas a Luis Arce

En las afueras de la Asamblea Legislativa, un grupo de indígenas de la provincia Omasuyus del departamento de La Paz, realizó una ofrenda a la Pachamama o madre tierra deseando buenos augurios al nuevo gobierno.

“Los indígenas estamos de fiesta pidiendo fuerza a la Pachamama para nuestros nuevos gobernantes” dijo a CNN Mirtha Cruz, indígena aimara. “A nuestro presidente hermano Luis Arce Catacora y también a nuestro vicepresidente estamos dando buenas energías, fuerza y coraje”, afirmó.

Durante el acto de posesión en la Asamblea Legislativa, la bancada de oposición de Comunidad Ciudadana expresó su protesta portando pancartas con el mensaje “¡No al abuso de poder! 2/3 es democracia!” sobre la restitución de los 2/3 de voto en los reglamentos en las cámaras de senadores y diputados, anulados por los legisladores del Movimiento al Socialismo de la anterior gestión; una modificación al reglamento en la Asamblea Legislativa que le permitirá al partido de Arce aplicar la mayoría absoluta en la nueva legislatura

Según algunos analistas, uno de los mayores retos que enfrenta el nuevo presidente boliviano es la reactivación económica, sumada a la unificación de un país políticamente polarizado, además del tema de la pandemia del coronavirus que aún afecta al país.